В Украине погибли двое бойцов «Грузинского легиона»

В Украине погибли еще двое грузинских бойцов, сообщил «Грузинский легион».

Нодар Насиров и Георгий Гогиашвили погибли во время выполнения боевого задания на линии фронта. «Грузинский легион» выражает соболезнования семьям погибших. «Слава героям!», - говорится в заявлении «Грузинского легиона».

С февраля прошлого года в Украине погибли около 60 грузинских бойцов - граждане Грузии и уроженцы Грузии, имеющие украинское гражданство, пишет агентство «Новости-Грузия».

«Грузинский легион» - украинское воинское подразделение, состоящее из грузинских добровольцев и профессиональных военных. Легион был создан после вторжения России в Восточную Украину в 2014 году. В феврале 2016 года «Грузинский легион» официально вошел в состав 25-го мотострелкового батальона Украины. Сейчас он входит в разведывательное управление министерства обороны Украины.

Помимо грузинских добровольцев в рядах «Грузинского легиона» сражаются и представители других национальностей. По некоторым данным, он объединяет до 2 тысяч бойцов.