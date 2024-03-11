Премьер Грузии назначил нового спецпредставителя по отношениям с РФ

Зураб Абашидзе больше не является спецпредставителем премьер-министра Грузии по отношениям с Россией.

Глава Кабмина Ираклий Кобахидзе сообщил, что новым спецпредставителем назначен Георгий Каджая – ранее он возглавлял секцию интересов Грузии при посольстве Швейцарии в Москве.

При этом Зураб Абашидзе продолжит работать в администрации на посту советника премьера, заявил Кобахидзе на брифинге. Уже на заседании правительства он уточнил, что Абашидзе сам решил покинуть должность спецпредставителя премьера.

Абашидзе был назначен спецпредставителем премьера Грузии по отношениям с Россией в 2012 году и с тех пор вел переговоры с Москвой в формате «Абашидзе-Карасин».

Ранее стало известно, что новым руководителем секции интересов Грузии при посольстве Швейцарии в России стал Мамука Мерквиладзе.