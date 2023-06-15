В Грузии набирает обороты скандал вокруг аудиозаписей телефонных разговоров Зураба Абашидзе с президентом благотворительного фонда им. Чайковского Марком Зильберквитом и журналистом Владимиром Познером. Оппозиция сочла неподобающим поведение грузинского дипломата, извинившегося перед собеседниками за инцидент, произошедший в 2021 году, и потребовала упразднения переговоров Карасин-Абашидзе.

Для части оппозиции аудиозаписи телефонного разговора, предположительно, спецпредставителя премьера Грузии с президентом благотворительного фонда им. Чайковского Марком Зильберквитом и журналистом Владимиром Познером стали последней каплей. И до этого сомневавшиеся в необходимости неформальных переговоров между Грузией и Россией, в которых участвуют Григорий Карасин и Зураб Абашидзе, оппозиционеры потребовали упразднения этого формата. Позицию оппонентов властей озвучила исполнительный секретарь «Лело» Саломе Самадашвили:

«Этот формат от начала и до конца пагубен. Мы неоднократно становились свидетелями того, как Россия использует его в своих интересах, а их руководители отчитывают Абашидзе».

Даже в момент утверждения этого формата переговоров с Россией в 2012 году особой необходимости в нем не было, говорит политолог Вахтанг Дзабирадзе. Впрочем, не носил он и негативной нагрузки, поскольку во время встреч Карасин-Абашидзе обсуждались социальные темы, а не политические, вопросы в сфере культуры и экономики, во всяком случае, так было заявлено официально:

«Однако дело в том, что, когда был создан этот формат, позиции властей Грузии были понятны, они якобы шли в западном направлении. Тогда не возникало вопросов о том, что правительство может свернуть с этого пути. Сегодня же ситуация между нами и нашими партнерами настолько сложна, что существование подобных форматов отбрасывает тень на внешнюю ориентацию Грузии, тем более когда возникает опасение, что его (этот формат) используют в своих целях русские, грузины, оппозиция или власти, неважно. Было бы хорошо, если бы этот формат был закрыт, все позитивные ресурсы, которые, возможно, были у этого формата, сегодня уже полностью исчерпаны».

Более того, записи, распространенные YouTube-каналом Cyber Kmara, еще больше скомпрометировали формат, считает политолог.

Телефонные разговоры, предположительно, были записаны в 2021 году после того, как гражданские активисты и оппозиционеры опротестовали приезд в Тбилиси Познера и его друзей и практически вынудили их покинуть Грузию.

В аудиозаписях слышен, предположительно, голос Зураба Абашидзе, который в разговоре с Марком Зильберквитом и Владимиром Познером называет участников акции нацистами, варварами, «зондерами», проплаченными Саакашвили, и извиняется перед ними за произошедшее. Более того, он говорит, что после этого все правительство и члены парламента от большинства трудились над заявлениями, осудившими участников протеста.

Подобные комментарии представители партии власти, пытаясь защитить Зураба Абашидзе, делают и сегодня. К примеру, вице-спикер парламента Гия Вольский в интервью журналистам сказал:

«На эту тему Зура Абашидзе разговаривает с гражданином Америки, который не в курсе того, что происходит в Грузии. Что касается моего мнения. 90-летний Познер не оккупант, и вообще ничего собой не представляет: кто и о чем вообще его спрашивает? Так что разговор Зураба Абашидзе с американским гражданином, 90-летним Познером, не так важен. Я лично негативно отношусь к Познеру, но гоняться с яйцами за 90-летним стариком и сопровождающими его грузинами, – это не показатель достоинства нашей нации».

Сам Зураб Абашидзе в интервью грузинской службе Радио Свобода сказал, что действительно общался после упомянутых событий с Марком Зильберквитом и Владимиром Познером, однако разговор, распространенный в сети, был отредактирован:

«Эта запись была получена незаконным путем. Этот разговор состоялся два года назад, однако текст полностью «исковеркан», это – «фейк». Видно, им (распространителям аудиозаписи) понадобилось около двух лет, чтобы смонтировать запись, как их это устраивало. Контекст «изуродован», потому по содержанию я комментариев делать не буду».

Однако в оппозиции в заверения Абашидзе не верят. Участников акции 2021 года оппоненты называют патриотами, которые выступили против кремлевских пропагандистов, что депутат «Стратегии Агмашенебели» Паата Манджгаладзе советуют и Зурабу Абашидзе, и его единомышленникам:

«Он называет варварством забрасывание яйцами, при этом не вспоминает наши села, которые русские сравняли с землей. Вот перед этими людьми он извиняется за то, что их забросали яйцами. Он (Абашидзе) опытный дипломат, пусть извинится перед семьями ребят, убитых в августе (2008-го)».

В «пресмыкательстве» перед официальными лицами РФ и кремлевскими пропагандистами грузинского дипломата уличают не впервые, говорят представители оппозиции. В феврале текущего года в сети так же распространяли записи телефонного разговора Абашидзе с главой комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григорием Карасиным, за что грузинский политик так же подвергся жесткой критике со стороны оппозиции.

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