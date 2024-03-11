Правительство Грузии: Киев должен передать Тбилиси Адеишвили и Лорткипанидзе

Правительство Грузии требует, чтобы Украина передала Тбилиси Зураба Адеишвили и Георгия Лорткипанидзе.

Адеишвили – бывший генеральный прокурор, экс-глава Минюста Грузии, ныне – советник генерального прокурора Украины.

Лорткипанидзе – бывший заместитель министра внутренних дел Грузии, ныне – заместитель главы военной разведки Украины.

Грузинское правительство сегодня опубликовало два заявления, выразив обеспокоенность в связи с визитами и встречами в Брюсселе и Берлине, в которых Адеишвили был представлен в составе делегации Генпрокуратуры Украины.

В правительстве говорят, что Адеишвили «был одним из создателей репрессивного режима, который в течение многих лет попирал принципы демократии и правового государства, основные права и свободы человека и независимость судебной власти в Грузии».

«Прием Зураба Адеишвили в Европейском союзе и Федеративной Республике Германия подрывает представление о том, что европейская бюрократия верна идее правового государства», – сказано в заявлении.

Власти Грузии подчеркивают, что участие Адеишвили в переговорах «прямо противоречит духу первого из девяти приоритетов, определенных ЕС для Грузии, который предусматривает предотвращение усиления антиевропейских настроений в Грузии».

В обращении к Киеву правительство выражает «глубокую обеспокоенность по поводу отношения украинских властей к дружественной стране, Грузии и грузинскому народу».

В Тбилиси говорят, что в связи с российской агрессией в Украине в течение двух лет воздерживались от выражения позиции по поводу «такого отношения украинских властей», но после визита Адеишвили в Брюссель и Берлин в составе украинской делегации правительство Грузии «вынуждено четко выразить свою позицию».

Правительство Грузии, в частности, указало на «недружественные» шаги Киева – отзыв из Тбилиси посла Украины; просьбу к послу Грузии отправиться в Тбилиси на консультации; заявления в связи с состоянием здоровья Михаила Саакашвили (включая заявление о том, что «Россия убивает Саакашвили руками грузинского правительства»); и пребывание на высоких постах лиц, объявленных в розыск или осужденных за различные преступления в Грузии.

В заявлении правительства отмечено, что Адеишвили осужден по делам о незаконной конфискации винодельни, захвате телекомпании «Ибериа», похищении и жестоком насилии в отношении Кобы Давиташвили, пытках заключенных и банкротстве банка «Карту», в то же время он обвиняется по делам о рейдерском захвате телекомпании «Имеди» и насилии 7 ноября 2007 года, а также в сокрытии убийства Буты Робакидзе.