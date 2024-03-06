«Мечта» раскритиковала появление Зураба Адеишвили в Бундестаге

Бывший министр юстиции Грузии Зураб Адеишвили присутствовал на слушаниях в Бундестаге, на которых немецкие депутаты обсуждали отправку в Украину ракет большой дальности «Таурус», сообщили грузинские СМИ.
В правящей «Грузинской мечте» заявляют, что подобные факты «способствуют разжиганию антиевропейских настроений в грузинском обществе». Такой комментарий, в частности, сделал председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, потребовав при этом от немецких законодателей разъяснений:
«Когда мы видим человека, который уже осужден по четырем делам, идет процесс по трем делам, в том числе человек осужден за избиение до смерти оппозиционера Кобы Давиташвили, и он чудом избежал смерти, когда такого человека принимают в различных учреждениях, особенно если речь идет о парламенте Германии, а он находится в гостевой ложе вместе с генеральным прокурором Украины, это вызывает разочарование… Это показывает, что, к сожалению, нет серьезного отношения к грузинскому народу и его проблемам».
Адеишвили присутствовал на парламентских слушаниях в Германии в качестве главного советника генерального прокурора Украины Андрея Костина. Вопрос отправки в Украину ракет «Таурус» обсуждался в Бундестаге 22 февраля.
- После смены власти в Грузии в 2012 году Зурабу Адеишвили предъявили несколько обвинений. По делу о банкротстве «Карту банка» суд заочно приговорил Адеишвили к пяти годам и трем месяцам тюремного заключения, по делу телекомпании «Иберия» – к двум годам лишения свободы (срок сокращен на четверть – до года и 6 месяцев), по делу о незаконном изъятии винного завода «Акура» в городе Телави – к двум годам.
- В 2015 году Адеишвили получил в Румынии политическое убежище, а в 2021 году отказался от гражданства Грузии. В последние годы он занимал различные должности в правительстве Украины. Уголовное преследование на родине он называет политически мотивированным. Этим же объясняет и изъятие его имени из списка лиц, разыскиваемых Интерполом.
- «Формально меня обвиняли в том, что нарушались права заключенных, но дело в том, что пенитенциарная система Грузии не входит в систему Министерства юстиции, которое я возглавлял», – заявил Адеишвили в интервью украинскому порталу «Главком» в 2015-м.
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