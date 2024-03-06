«Мечта» раскритиковала появление Зураба Адеишвили в Бундестаге

Бывший министр юстиции Грузии Зураб Адеишвили присутствовал на слушаниях в Бундестаге, на которых немецкие депутаты обсуждали отправку в Украину ракет большой дальности «Таурус», сообщили грузинские СМИ.

В правящей «Грузинской мечте» заявляют, что подобные факты «способствуют разжиганию антиевропейских настроений в грузинском обществе». Такой комментарий, в частности, сделал председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, потребовав при этом от немецких законодателей разъяснений:

«Когда мы видим человека, который уже осужден по четырем делам, идет процесс по трем делам, в том числе человек осужден за избиение до смерти оппозиционера Кобы Давиташвили, и он чудом избежал смерти, когда такого человека принимают в различных учреждениях, особенно если речь идет о парламенте Германии, а он находится в гостевой ложе вместе с генеральным прокурором Украины, это вызывает разочарование… Это показывает, что, к сожалению, нет серьезного отношения к грузинскому народу и его проблемам».

Адеишвили присутствовал на парламентских слушаниях в Германии в качестве главного советника генерального прокурора Украины Андрея Костина. Вопрос отправки в Украину ракет «Таурус» обсуждался в Бундестаге 22 февраля.