Абашидзе говорит, что сам решил покинуть пост спецпредставителя премьера

Зураб Абашидзе заявил, что сам решил уйти с поста спецпредставителя премьера Грузии по отношениям с Россией, обратившись с этим предложением еще к бывшему главе Кабмина, Ираклию Гарибашвили.

«Я действительно несколько месяцев назад обратился к Ираклию Гарибашвили, тогдашнему премьер-министру, с просьбой, с предложением подумать о новом человеке на эту должность, должность специального представителя премьер-министра по отношениям с Россией. Логика была очень простой – с 2012 года прошло 12 лет, у всего есть начало и конец. Он положительно принял это мое предложение, и, естественно, в таком случае возникает вопрос, кто будет преемником. Была выдвинута кандидатура Георгия Каджая, который четыре года возглавлял секцию наших интересов в Москве, но должен был вернуться в Грузию. Георгий вернулся, срок его работы там закончился в январе этого года, и теперь он назначен на эту должность», – сказал Абашидзе в беседе с журналистами.

Дипломат добавил, что хорошо знает Каджая, у которого есть опыт работы в МИДе и Совете безопасности.

«Он хорошо знает эту тему, он – квалифицированный и серьезный человек, и я думаю, что он будет вести эту деятельность соответствующим образом», – сказал Зураб Абашидзе.

Абашидзе был назначен спецпредставителем премьера Грузии по отношениям с Россией в 2012 году и с тех пор вел переговоры с Москвой в формате «Абашидзе-Карасин».

Премьер Ираклий Кобахидзе объявил, что его новым спецпредставителем по отношениям с РФ назначен Георгий Каджая – ранее он возглавлял секцию интересов Грузии при посольстве Швейцарии в Москве.