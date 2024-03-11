Гварамия и Мелия презентовали новую партию

Основатель грузинской телекомпании «Мтавари» Ника Гварамия и экс-председатель «Единого национального движения» Ника Мелия объявили о создании политического объединения – «Ахали» («Новая»). Об этом они заявили после встречи с членами новой команды.

«Сегодня мы подтверждаем, что достигнуто единство людей, которых объединяет прежде всего будущее и наша общая цель – победа, а не месть. Наша цель - инновации, наша цель – поиск нового, а не смирение с прошлым… Этот путь был трудным, этот процесс длился три месяца. Чем мы руководствовались, кроме дружбы и цели стать одним избирательным субъектом, одной командой? Прежде всего – интересами двух команд и десятков тысяч активных избирателей. Мы не случайно много говорим о будущем. Будущее – это то, что сегодня нужно нашей стране, нашим детям и представителям старшего поколения», – заявил Ника Мелия.

В свою очередь Ника Гварамия заявил, что объединение готово к расширению и сотрудничеству с другими партиями:

«Наша инициатива – начать с желания дальнейшего объединения. Я сторонник больших объединений, я готов пойти на любые уступки в обмен на победу, но это не может быть только нашей инициативой, мы никого не призываем присоединяться к нам, мы предлагаем вам объединиться… Мы боремся за перемены в Грузии по-новому, мы умеем бороться, мы знаем цену неподкупности, мы знаем цену служения Родине, мы знаем, как преодолевать трудности и как реагировать на вызовы, но мы также знаем, как управлять, и мы продолжим историю этой страны с успешным правительством, успешными шагами и европейской интеграцией, это наше решение, это наша задача, это наша цель, и вместе с вами мы обязательно добьемся этой цели», – заявил Ника Гварамия.

Партия «Ахали» примет участие в предстоящих парламентских выборах под избирательным номером 4.

Ранее заключенный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что попытки создания клонов «Национального движения» «всегда заканчивались провалом».

Парламентские выборы состоятся в Грузии 26 октября 2024 года.