Объем прямых зарубежных инвестиций в Грузии снизился на четверть

За 2023 год в Грузию поступило прямых иностранных инвестиций на 1 млрд 600 млн долларов — это почти на четверть (24%) меньше, чем в 2022 году.

По информации Национальной службы статистики, наибольший объем прямых иностранных инвестиций был осуществлен в сектор финансовой и страховой деятельности (630,1 млн долларов — это 39,5% от общего объема инвестиций). На втором месте обрабатывающая промышленность (291,7 млн долларов), на третьем — транспортный сектор (138,2 млн долларов), пишет агентство «Новости-Грузия».

В тройку крупнейших инвесторов в Грузии в 2023 году входят Великобритания (392 млн долларов), Нидерланды – (361 млн долларов) и Турция (169 млн долларов).

Бизнес-портал BM.ge объясняет первое место Великобритании тем, что два крупнейших финансовых учреждения Грузии юридически являются британскими компаниями и их операции фиксируются в статистике прямых инвестиций. Второе место Нидерландов также объясняется тем, что многие грузинские компании юридически зарегистрированы в Нидерландах.