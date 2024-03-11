Внешняя политика Абхазии в последние пару лет дрейфует от частичной открытости к «агрессивной изоляции». И это удивительно, так как наша страна долгие годы пыталась прорубить окно в мир: делала ставку на диалог и сотрудничество с различными странами и международными структурами, даже не разделявшими наши устремления. Вектор внешней политики накренился и руководство страны захлопывает двери перед всем миром, обнуляет отношения и, похоже, намерено спустить железный занавес, потому что какой-то «высший разум» что-то нашептал нашему министру иностранных дел Иналу Ардзинба.

Оказывается, Россию не устраивает запрет на передачу объектов третьим лицам, который к тому же теперь распространяется на все другие сделки с абхазским руководством

Вектор на агрессивную изоляцию наиболее ярко проявился в феврале нынешнего года, после того, как МИД России направило в МИД Абхазии ноту протеста к закону о ратификации соглашения по пицундской государственной даче. Напомню, что по этому соглашению часть территории Пицунды безвозмездно передается России, арендная плата за землю и бухту – условный рубль, а все, что будет построено, становится собственностью арендатора земли. Ратификация этого ущербного соглашения состоялась под покровом ночи в канун Нового года, потому как общественность Абхазии изначально подозревала, что объект передается с целью перепродажи. В ноте, которую никто не видел, но все знают, о чем в ней идет речь, содержится требование привести соглашение в соответствие с законодательством (или наоборот). Оказывается, Россию не устраивает запрет на передачу объектов третьим лицам, который к тому же теперь распространяется на все другие сделки с абхазским руководством.

Так стал очевиден провал внешней политики МИД Абхазии во главе с Иналом Ардзинба. И молодой чиновник, непонятно с какого перепугу назначенный президентом на высокую должность главы внешнеполитического ведомства, заистерил не на шутку. Он спрятал под сукно российскую ноту, заявил депутатам, что никаких документов из МИД России не получал, а депутата Рштуни пригласил в МИД «посмотреть» на ноту, которая все же поступила в Абхазию.

Заявление с немецкого сайта, давно покрывшееся плесенью, было преподнесено народу как сенсационная новость, что позволило устроить разнос представителям гражданского общества

И в этой безвыходной ситуации Инал Ардзинба вспомнил, что лучшая защита – нападение. И пока происходит история с «захоронением» ноты, власть активизирует свою деятельность по двум направления – нападки на неправительственный сектор и угрожающие общественности поправки к уголовному кодексу о клевете. МИД работало не покладая рук, без праздничных и выходных. Были тщательно отобраны враги народа, как индивидуальные, так и общественные организации, оппозиционные силы. Их голословно обвинили в не запрещенном законами сотрудничестве с аккредитованными в Абхазии международными организациями и чуть ли не в присвоении средств европейских налогоплательщиков. Одновременно в международные организации направляются заведомо невыполнимые ультиматумы с выходящими за рамки их полномочий требованиями. И здесь все понятно, сурковская школа не предполагает разборчивость в способах и не заморачивается на логистике. Но у Инала Ардзинба есть отличительные качества: он молод и энергичен, ничего не нюхает и не глотает, технологичен – может принимать участие в полемике с телефона своего водителя или охранника или под анонимными никами. Да, его работоспособность на фоне многих других чиновников бжаниевского разлива, не освоивших даже ФБ, выглядит впечатляюще. В минувшие празднично-выходные он откопал на сайте Германии устаревшее заявление о том, что министерство иностранных дел Германии не рекомендует посещать «оккупированную Абхазию» в связи с рисками в сфере безопасности. Кстати, такие же заявления есть на сайтах многих других стран, и у Инала есть возможность не останавливаться на Германии. И все же – детали. Заявление с немецкого сайта, давно покрывшееся плесенью, было преподнесено народу как сенсационная новость, что позволило устроить разнос представителям гражданского общества. «Теперь вам ясно, кто изолирует Абхазию?» – вопрошает МИД. Тут бы ограничилась вопросом: «с хурмы упал?». Потому как только навернувшись с этого хрупкого дерева можно забыть, что именно абхазские НПО в сотрудничестве с МИД Абхазии (до Инала Ардзинба) три десятилетия работают над деизоляцией Абхазии, поэтапно отстаивая права нашего народа и место страны в мировой системе.

Если бы внешняя политика Абхазии при всех других президентах строилась по принципу «агрессивной изоляции», то не было бы и признания со стороны России

Увы, коллективный Запад поддерживает территориальную целостность Грузии и открыто заявляет об этом. Но если мы вернемся на пару десятилетий назад, мы обнаружим, что и руководство России (и даже друг президента российский олигарх Ткачев) делало подобные заявления, однако в руководстве страны никто даже не думал призывать жителей Абхазии отказаться от посещения РФ. Более того, руководство Белоруссии, с которым у Инала Ардзинба добрые отношения, до сих пор не отказалось от тезиса о поддержке территориальной целостности Грузии. Кстати, здесь можно дойти до полного абсурда, так как соседняя Турция и многие страны, в которых у Абхазии есть представительства, тоже не признают нашу страну. Так оно бывает: все течет и меняется, и не так давно ельцинская Россия объявляла нам блокаду, и никаких надежд на признание не было и в помине, и если бы внешняя политика Абхазии при всех других президентах строилась по принципу «агрессивной изоляции», то не было бы и признания со стороны России.

И еще вот какая интересная информация, которую проигнорировал нынешний глава внешнеполитического ведомства. Последнее февральское заявление МИД России, которое предупреждает граждан своей страны о нежелательности отдыха в Абхазии, о рисках безопасности для «большого количества иностранных гостей, ежегодно прибывающих на абхазские курорты». Думаете, мы самолет подбили, военную часть захватили, провели антироссийский митинг и взяли посла в заложники? Ничего подобного: какой-то дегенерат изнасиловал гражданку России, а суд, который лично формирует наш президент (весьма почитаемый в российском руководстве), принял решение, которое вызвало удивление МИД России. Не буду о том, что данное удивление на неадекватное решение суда Абхазии выглядит как воспроизведение анекдота: может, действительно, МИД России никогда не сталкивалось с весьма странными решениями судов как у себя в стране, так и за ее пределами? Но мы говорим о нашем родном МИДе, которое просто пропустило мимо ушей призывы своих коллег из России. А ведь такое же текстовое сопровождение: не посещать, риски для безопасности.

Но прежде чем корчить из себя императора, за спиной у которого сконцентрирована огромная военная мощь, стоило бы обратить внимание на реальность

Это, конечно, удобно обвинять в провалах во внешней и внутренней политике какого-нибудь дядю Сэма, так как ресурс обвинений в адрес своих, гораздо более успешных предшественников исчерпан. Но прежде чем корчить из себя императора, за спиной у которого сконцентрирована огромная военная мощь, стоило бы обратить внимание на реальность. Иначе вся эта бравада напоминает психологическое расстройство, которое характеризуется как искаженное восприятие действительности.

Так вот, прежде чем объявлять войну чуть ли не всему миру и выставлять из страны организации, которые, видите ли, выдали трактора не тем гражданам, поддержали не те проекты, не тем людям посадили виноградники, сообщите общественности: когда правительство Абхазии объявит конкурс абхазских грантов для сельского хозяйства, для малого бизнеса, для СМИ и экологов, когда начнет выдавать кредиты предпринимателям и как будет поддерживать науку, образование, искусство и социально незащищенные слои населения, демографию и так далее? Какие средства готова на эти цели направить?

Ну невозможно бесконечно прикрывать свои провалы и, обвиняя кого-то в собственной недееспособности, разворовывать страну и эксплуатировать людей.

«Нужная газета»

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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