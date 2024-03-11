В центре общественного внимания в Абхазии остаются споры вокруг направленного президентом в парламент законопроекта об иноагентах, а также обострившаяся в последние годы заочная полемика между МИДом Абхазии и западными дипломатами.

7 марта абхазский МИД опубликовал заявление, в котором говорилось о прошедшей 29 февраля 2024 года встрече министра иностранных дел Инала Ардзинба с программным менеджером UNDP (ПРООН) в Абхазии Вардоном Ходжа. Проекты UNDP в значительной мере финансируются со стороны USAID (Агентство США по международному развитию). В связи с тем, что опубликованные на официальном сайте USAID цели и задачи этих проектов включают «деоккупацию Абхазии», глава внешнеполитического ведомства республики обозначил необходимость (не позднее 7 марта 18:00):

публикации опровержения на официальном сайте UNDP относительно целей проекта UNDP, финансируемого USAID, «Партнерство для устойчивости»;

публикации информации с указанием списка абхазских информационных ресурсов, финансируемых UNDP, целей, задач и объемов их финансирования.

Далее в сообщении говорилось:

«Сегодня, 7 марта 2024 года, в средствах массовой информации Республики Абхазия было распространено заявление UNDP, согласно которому мандат организации якобы ограничивается целями, изложенными в уставе ООН. Хотим обратить внимание, что МИД Республики Абхазия ожидал опровержения на официальном сайте UNDP, так как информация об истинных целях и задачах проекта UNDP «Партнерство для устойчивости» была опубликована именно на официальном сайте USAID. Обращаем внимание, что в заявлении по отношению к Республике Абхазия используется термин «сообщество». Доводим до сведения руководства UNDP, что Республика Абхазия – это суверенное независимое государство. Кроме того, не выполнено требование Министерства иностранных дел о публикации списка информационных ресурсов, финансируемых UNDP, которые осуществляют попытки дестабилизации внутриполитической ситуации в Республике Абхазия. В связи с очевидным сокрытием информации Министерство иностранных дел Республики Абхазия оставляет за собой право на принятие адекватных и своевременных мер реагирования в рамках императива защиты национальных интересов Республики Абхазия».

Бурная деятельность «молодого министра», как его порой называют в абхазском обществе, продолжилась через день следующим заявлением внешнеполитического ведомства:

«Сегодня, 9 марта 2024 года, на официальном сайте Министерства иностранных дел Федеративной Республики Германия произошло обновление в разделе «терроризм». Министерство иностранных дел Федеративной Республики Германия настоятельно не рекомендует посещать «оккупированную Абхазию» в связи с неуказанными рисками в сфере безопасности. Рассматриваем подобные публикации как продолжение политики агрессивной изоляции Республики Абхазия. Министерство иностранных дел Республики Абхазия за последнее время аккумулировало достаточно информации относительно подлога, дезинформации и манипуляций, которые предпринимаются со стороны инфраструктуры западных организаций, прежде всего USAID и UNDP… В завершение – прямой вопрос абхазским НПО, которые получают финансирование от таких структур, как UNDP и Фонд Бергхофа – теперь вам ясно, кто изолирует Абхазию? МИД Республики Абхазия примет все необходимые меры реагирования относительно вскрывшихся манипуляций со стороны западных организаций, а нашим согражданам, которые до сих пор не прекратили общение с ними, настоятельно рекомендуем сделать это прямо сейчас».

В поддержку этих текстов в основном выступали пользователи соцсетей под никами. Вот типичные анонимные комментарии:

«Кто-то тут говорил про троянского НПОшного коня, который втихаря вперся в Абхазию и начал деньгами разлагать и раскалывать общество. Между прочим – меткая аналогия».

«Наказать очень серьезно всех наших продажных «патриотов», которые не могут от этих кормушек оторваться! Инал умничка, еще бы и СГБ поработало – было бы хорошо».

Другие ерничали:

«После таких заявлений МИД Германии в сторону Абхазии надо было ответить красиво. Проверка вооруженных сил РА. Выдвинуть стрелковые части на полигон и устроить канонаду по макетам Шольца и деревянным леопардам и тиграм. Или сжечь чучело Шольца. В таких случаях необходимо показывать решимость! Абхазы, проживающие в Москве, перед посольством Германии должны устроить пикет и скандал с транспарантами и хлопушками».

Но большая часть интернет-комментаторов высказывала серьезные возмущения:

«30 лет народ Абхазии добивался признания нас как независимого государства, но пришел Инал и за короткий срок добился, чтобы нас признали террористами».

«Ну понятно, что подавляющее большинство стран нас пока не признает и придерживается соответствующей риторики. Так было давно, но это не мешало нам сотрудничать с международными НПО и принимать их помощь, а прежних министров иностранных дел не заставляло объявлять им ультиматумы. И вот Инал Ардзинба решил открыть нам глаза…».

«В Германии проживает большая абхазская диаспора, нет ничего удивительного в том, что немцы, у которых есть какая-то информация о возможных терактах в Абхазии, не хотят, чтобы граждане мотались сейчас на историческую родину. Не знаю, почему наш… МИД так реагирует. Когда Россия в прошлом месяце не рекомендовала своим гражданам ездить в Абхазию из-за угрозы быть изнасилованными прямо на КПП «Псоу», наш МИД что-то невнятно мычал, а тут прямо понесло».

«Видно, наш министр в точности исполняет задачи, поставленные руководством. Но вот только его руководство ну точно не в Абхазии».

«Шли к признанию, к открытой стране! Не нас закрыли, мы закрылись от всего мира».

«Очень больно видеть, во что превратился МИД. Раньше там хорошо знали, что такое этика и как быть услышанными, не теряя своего достоинства. Нам всем еще предстоит оценить ущерб, который они причинили репутации Абхазии своими заявлениями сегодня».

Абхазский блогер и общественный деятель Тенгиз Джопуа опубликовал пост:

«МИД Абхазии задачу по укреплению изоляции Абхазии от мирового сообщества выполняет успешно. Это, видимо, новая внешнеполитическая доктрина нашего государства. Она полностью соответствует сохранению status quo республики, поддерживаемая нашими оппонентами – блокирование любых форм связей, политическая, экономическая, культурная и информационная изоляция, замедление развития либо управляемое развитие. Свойства веществ проявляются только при взаимодействии этих веществ с другими. Это научная истина. В отсутствии взаимодействия вещества стабильны или в состоянии покоя. Стабильность и покой – смерть в современном мире, отсутствие развития, отсталость. Это деградация человека, общества, народа. Зато при этом обеспечивается сохранность коррумпированной, неэффективной системы власти, так как вопросов ей уже некому задать. Вот так в ущерб человеку и обществу, но в интересах бюрократически-криминальной системы и будем жить. Политика «чучхе» в абхазском понимании».

Другой известный блогер и юрист Саид Гезердава обратился на днях к тесно связанной с этим теме – законопроекту об иноагентах:

«Одним из главных доводов сторонников принятия закона об иноагентах является то, что деятельность НКО якобы не подконтрольна государству, и для осуществления контроля необходимы исключительно жесткие меры. За всю историю развития абхазского законодательства это беспрецедентный случай, когда НКО и их сотрудников фактически пытаются приравнять к «социально опасным элементам» – еще одному реликту советской эпохи. Для обоснования необходимости принятия закона об иноагентах активно используется пропаганда... Следует отметить, что риторика официальных и анонимных ресурсов стала в последнее время практически идентичной. Представители гражданского общества не выступают против модернизации законодательства, которое регулирует их деятельность, но не согласны с содержанием предложений: если необходим контроль и прозрачность, достаточно внести коррективы в существующие законы. Поражение в политических правах граждан Абхазии не имеет никакого отношения ни к контролю, ни к прозрачности. В карточках мы описываем существующий механизм контроля НКО, о котором умалчивают инициаторы закона об иноагентах».

А вот фрагмент из недавно выложенного видеоролика программы «Битый час», где ведущий Ибрагим Чкадуа и общественный деятель Алхас Тхагушев рассуждают о том, чего хочет добиться власть законом об иноагентах. Алхас говорит:

«В этой логике – «я хочу сохранить власть» – давай мы попробуем залезть в голову Аслана Бжания. Как, например, нынешнего президента. Давай порассуждаем с его позиций. Сейчас я приму этот закон. Создам такой репрессивный закон, который позволит мне заткнуть рты неугодных. Людей, которые меня критикуют и которые мне напоминают, что вот я не выполнил то-то, сделал неправильно то-то и мне нужно сделать это. По этой логике это как раз хлеб оппозиционного политика. Так же, как любой, кто критиковал прошлую власть, это были его ближайшие друзья. И сейчас мы смотрим на это все и понимаем, что этот закон принимается не для того, чтобы ограничить тлетворное влияние каких-то иностранных организаций, потому что, на минуточку, в нашей Конституции прописано, что внешнюю и внутреннюю политику страны определяет президент, всенародно избранный. И ничто не мешает ему, то есть на самом деле это минутное дело – запретить деятельность какой-то организации. Вот недавно, например, я видел кадры, когда президент пришел в Общественную палату и рассказывал всем нам, что с 2007 года запрещена в России деятельность американского Агентства по развитию. Ну это, по сути, подразделение Госдепа США. Это действительно такая аффилированная с государством американским структура, и ее деятельность в России запрещена. У меня вопрос возникает: к кому этот посыл? Президент Аслан Бжания обращается к председателю службы госбезопасности Абхазии, то есть к самому себе в прошлом, и говорит: чего ты в свое время ничего не сделал, не пошевелился, чтобы запретить деятельность этой вредной организации, или хотя бы попытку сделать?

А что ему мешает это сделать уже сейчас, когда он президент и хочет что-то запретить? Зачем ты приходишь куда-то и показываешь нам этот листок, распечатанный, как оказалось, из «Википедии»? Не нужно по этому поводу много разглагольствовать и объяснять обществу, какой это ужас. Если ты видишь, какой это ужас, запрети. Но это же так не работает. Нужно создать образ вот такого влияния, нужно маркировать людей или агентами, или, если вспомним сталинские времена, врагами народа. Ты должен этих людей заклеймить...

– То есть предвыборная логика в основе всего лежит. Правильно? Но это ты ее сейчас закладываешь, а завтра можешь сам в оппозиции оказаться. И она будет против тебя работать».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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