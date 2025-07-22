«Нетгазети» и «Батумелеби» погасили «основную сумму» долга

ООО «Газета Батумелеби», объединяющее информационные интернет-издания «Батумелеби» и «Нетгазети», 22 июля, выплатило Службе доходов Министерства финансов Грузии 47 тысяч лари – сумму, накопившуюся у организации в виде задолженности перед бюджетом. Как сообщают в издании, сумма была собрана при поддержке читателей. Впрочем, обязательства медиаорганизации не исчерпаны. Помимо налогов, накопленных за последние годы, были добавлены штрафная санкция в размере 126 тысяч лари и штраф в 109 тысяч — всего 235 тысяч лари, которые компания всё еще должна уплатить.

«Власти использовали взыскание долгов в качестве инструмента на этапе вынесения приговора Мзии Амаглобели. Соответственно, мы считаем, что взыскание долгов и все другие операции, запланированные на ближайшее время, направлены против Мзии Амаглобели, а в перспективе – на уничтожение созданной ею медиаорганизации», – говорится в заявлении «Батумелеби».

21 июля, когда в Батуми должно было состояться судебное заседание по делу директора и соучредителя организации Мзии Амаглобели, стало известно, что на банковские счета медиаорганизации наложен арест из-за долгов.

Журналисты Гела Мтивлишвили и Звиад Коридзе опубликовали свои банковские счета, чтобы читатели могли перевести деньги в поддержку медиаорганизации.

«[Помимо 47 тысяч лари] мы уже собрали более 40 тысяч лари. Всего жертвователей более тысячи, и наши сердца переполнены благодарностью за каждое сообщение. Мы продолжаем собирать средства, выражая особую благодарность каждому жертвователю», — написал Гела Мтивлишвили.

22 июля, заявление об ООО «Газета Батумелеби» опубликовала и Служба доходов:

«Служба доходов выражает готовность в случае достижения налогового соглашения снять арест со счетов «Батумелеби» и, согласно соответствующему графику, предоставить ей возможность погасить задолженность перед государственным бюджетом», - говорится в заявлении.