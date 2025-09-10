Польша применила силы ПВО для уничтожения российских дронов

Польские силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотные летательные аппараты, нарушившие воздушное пространство Польши. Об этом в среду утром сообщило Оперативное командование польских вооруженных сил.

В заявлении говорится о том, что воздушное пространство страны неоднократно нарушалось «подобными дронам объектами» во время российских воздушных ударов по территории Украины. Польские военные применили оружие для уничтожения этих объектов. Согласно заявлению, военная операция продолжается, жителей Подляского, Мазовецкого и Люблинского воеводств призвали оставаться дома.

Агентство Reuters со ссылкой на управление гражданской авиации США сообщает о приостановке работы четырех польских аэропортов, включая аэропорт имени Шопена в Варшаве.

Сообщения о нарушении воздушного пространства Польши российскими дронами, применяемыми для ударов по Украине, появлялись и раньше. Но это, как отмечает Reuters, первый случай применения сил ПВО для уничтожения беспилотников.



