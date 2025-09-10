Над Польшей сбивали российские дроны, были закрыты аэропорты

Польские силы противовоздушной обороны в ночь на 10 сентября открывали огонь по бесилотным летательным аппаратам, нарушившим воздушное пространство страны во время российского удара по территории Украины. Об этом в среду утром сообщило Оперативное командование польских вооруженных сил.

В заявлении говорится о том, что воздушное пространство страны неоднократно нарушалось «подобными дронам объектами» во время российских воздушных ударов по территории Украины. Польские военные применили оружие для уничтожения этих объектов. В сообщении говорится об «акте агрессии, который представлял собой непосредственную угрозу» жителям Польши.

В воздух были подняты истребители. Сообщается, что в отражении налёта дронов помощь оказывало Воздушное командование НАТО, в нём участвовали истребители Нидерландов.

На территории Польши были закрыты четыре аэропорта, в том числе в Варшаве и Жешуве, где расположена главная логистическая база по переправке вооружения в Украину.

Сколько именно беспилотников нарушили воздушную границу Польши, пока не сообщается, также не сообщается об их типе. По меньшей мере несколько дронов были сбиты. Премьер-министр Польши Дональд Туск уточнил, что речь шла о «большом количестве российских дронов». Он назвал случившееся «масштабной провокацией», отметил, что нет повода для паники и ситуация под контролем.

Утром оперативное командование сообщило о завершении операции. Ведётся поиск обломков сбитых или упавших дронов. Жертв и пострадавших нет. На востоке Польши в Люблинском воеводстве, по сообщению Polsat, обломки беспилотника повредили жилой дом.

Обломки ещё одного беспилотника обнаружили на кладбище в районе города Замость на юго-востоке Польши.

Польша созвала экстренное заседание правительства из-за атаки: премьер-министр страны Дональд Туск обсуждает ситуацию с министрами, ответственными за госбезопасность.

Туск подчеркнул, что впервые над территорией Польши сбивались беспилотники. Ранее уже отмечались инциденты с залётом российских беспилотников на польскую территорию, однако огонь по ним не открывался.

Официальные представители НАТО и США пока не комментировали случившееся. Польша является членом НАТО, согласно договору, нападение на неё должно рассматриваться как агрессия против всего союза.

Источник агентства Reuters в командовании НАТО сообщил, что воздушное пространство Польши нарушили до 10 предположительно российских дронов. Была задействована авиация НАТО. По словам источника, в НАТО считают, что Россия направила дроны умышленно, но в то же время не рассматривают случившееся как «нападение».

Президент Украины Владимир Зеленский написал, что известно о 8 российских дронах над территорией Польши, и высказал мнение, что атака была неслучайной.

Руководство ЕС осудило действия России и заявило о солидарности с Польшей. Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас заявила о необходимости усилить поддержку Украины и укреплять восточную границу ЕС.

Россия официально не комментировала случившееся.