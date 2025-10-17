Accessibility links

В Грузии ужесточили наказание за перекрытие дорог во время митингов

В Грузии ужесточили наказание за перекрытие дорог во время митингов

В Грузии на фоне ежедневных антиправительственных протестов, которые продолжаются в Тбилиси более трехсот дней, снова ужесточили антимитинговое законодательство. Теперь за скрытые лица и перекрытые дороги во время акций протеста демонстрантам грозит административный арест до 15 суток. За отказ прекратить митинг по требованию полиции – до 60 суток. В случае повторных нарушений последует уже возбуждение уголовного дела и лишение свободы сроком до одного года.

