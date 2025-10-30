В Южной Корее прошла встреча Трампа и Си Цзиньпина

В четверг утром в южнокорейском городе Пусан прошла встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Сразу после ее окончания о результатах полуторачасовой встречи ничего не сообщалось.

На первых за шесть лет переговорах между лидерами двух стран должны были, как ожидалось, должны были обсуждаться детали соглашения, в рамках которого Китай отложит на год ограничения на экспорт редкоземельных металлов, возобновит закупки американской сельхозпродукции и попытается пресечь нелегальные поставки в США фентанила - искусственного наркотика в обмен на отказ администрации Трампа от стопроцентных пошлин на китайский импорт и другие уступки.

Перед началом встречи Дональд Трамп выразил оптимизм по поводу достижения соглашения: «Я думаю, что мы уже достигли согласия по многим вопросам и сейчас договоримся о других». Си Цзиньпин в ответ выразил готовность совместно работать, чтобы «выстроить надежный фундамент» двусторонних отношений. После завершения встречи оба лидера не сделали никаких заявлений.