Американская разведка: иранский режим ослаблен

Президент США Дональд Трамп получил несколько отчетов американских разведслужб, в которых говорится об ослаблении иранского режима, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники в американском правительстве.

Как пишет газета, иранские власти сейчас находятся в самом слабом положении со времени революции 1979 года, в ходе которой был свергнут шах. Массовые протесты, начавшиеся в конце прошлого года, охватили даже те регионы страны, где поддержка нынешнего режима была традиционно высока.

Кризис в Иране спровоцировал предупреждения президента Трампа о том, что Соединенные Штаты могут применить силу в защиту протестующих. Однако, по данным New York Times, пока неясно какие шаги рассматривает Белый дом. Мнения советников президента относительно применения силы разделились. Сам президент Трамп в последние дни воздерживался от прямых угроз в адрес Тегерана после того, как иранские власти отменили запланированную казнь одоного из протестующих.

Между тем авианосная группа во главе с авианосцем «Авраам Линкольн» находится на подходе к региону. В случае принятия Белыс домом решения о нанесении воздушных ударов по объектам на иранской территории, для их подготовки потребуется один-два дня, согласно собеседникам New York Times. Сейчас администрация Трампа проводит консультации с союзниками с ближневосточном регионе.