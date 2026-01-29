24 страны ОБСЕ активировали Московский механизм для оценки ситуации в Грузии

Великобритания вместе с 23 другими странами активировала Московский механизм ОБСЕ для направления миссии экспертов по оценке ухудшающейся ситуации с правами человека в Грузии. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте британского правительства от имени МИД страны и постоянного представителя Швеции при ОБСЕ Анны Олссон Вранг.

Кроме Великобритании, решение поддержали Албания, Австрия, Бельгия, Босния и Герцеговина, Канада, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Германия, Ирландия, Исландия, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Молдова, Черногория, Нидерланды, Норвегия, Словения, Украина и Швеция.

«Мы внимательно следим за ситуацией с правами человека в Грузии и наблюдаем за ней с растущей озабоченностью. Грузия, как государство-участник ОБСЕ, обязалась соблюдать права человека и основные свободы. Она также признала, что уважение прав человека является важнейшим фактором для поддержания мира, справедливости и благополучия, необходимых для развития дружественных отношений и сотрудничества между государствами», – сказано в заявлении.

В декабре 2024 года 38 государств-участников инициировали Венский механизм ОБСЕ, чтобы «выразить обеспокоенность событиями в Грузии и запросить дополнительную информацию»:

«Наши делегации и другие участники неоднократно поднимали эти вопросы на Постоянном совете ОБСЕ, считая этот форум важным для продвижения диалога между странами. Однако наши опасения относительно соблюдения Грузией своих обязательств в области прав человека только усилились. В соответствии с договорённостями всех государств ОБСЕ о совместном контроле за выполнением обязательств в сфере прав человека, а также с учётом соглашения, достигнутого в Астане, что «обязательства в области прав человека являются предметом прямого и законного интереса всех государств-участников», мы обращаемся к пункту 12 Московского документа 1991 года, чтобы создать миссию по установлению фактов и оценить выполнение Грузией своих обязательств перед ОБСЕ, с особым вниманием к событиям с весны 2024 года».

В заявлении содержится призыв к Грузии к сотрудничеству: «Такое взаимодействие продемонстрировало бы добрую волю и готовность к конструктивному и открытому диалогу».

Согласно пункту 10 Московского документа, один из членов миссии может быть выбран Грузией из Списка экспертов по механизму прав человека, который ведёт Офис ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека.

Московский механизм ОБСЕ позволяет странам-участникам инициировать миссии экспертов для расследования нарушений прав человека в другой стране-участнице ОБСЕ. Цель механизма – оценка ситуации и консультации, чтобы страна могла улучшить соблюдение своих обязательств. Механизм применяется только в области прав человека и позволяет включать эксперта, выбранного самой страной.

После парламентских выборов 26 октября 2024 года, результаты которых оппозиционные партии считают сфальсифицированными, они («Коалиция за перемены», «Единство — Национальное движение», «Сильная Грузия — Лело» и «Гахария за Грузию») обратились в ОБСЕ/БДИПЧ с требованием активировать Московский механизм.

Механизм впервые применяется в отношении Грузии. Ранее его использовали 16 раз, в том числе: