Бизнесмен Ираклий Рухадзе заявил о продаже телеканала «Имеди»

Грузинский бизнесмен Ираклий Рухадзе заявил о продаже проправительственного телеканала «Имеди» — самого рейтингового в стране. По его словам, 50% акций переходят в собственность компании Prime Media Global (владелец — Илья Микелаишвили), которая уже много лет сотрудничает с «Имеди» в сфере продажи рекламы. Оставшиеся 50% перейдут в собственность генерального директора телекомпании Маки Ломидзе и её четырёх заместителей.

Вместе с «Имеди» владельца сменит и канал GDS.

Основатель компании Prime Media Global Илья Микелаишвили заявил, что «будет сохранена действующая редакционная политика канала, а также права каждого сотрудника, работающего в холдинге».

Согласно документам, компания, владеющая «Имеди», была продана за «символическую цену» в 1000 лари (370 долларов).

В сообщении, опубликованном сайтом канала, говорится, что в 2018 году с просьбой выкупить «Имеди» к Рухадзе обратилась семья Бадри Патаркацишвили, «когда работа по возвращению активов Бадри подходила к завершению».

«Несмотря на то что владение телевизионным каналом не входило в мои планы в Грузии и некоторые из моих партнёров вообще были против этого шага, мы согласились приобрести «Имеди» у семьи Бадри. С 2003 года я был членом наблюдательного совета «Имеди» и хорошо понимал, что владение этим телеканалом связано с рисками для нашей бизнес-группы. Мы твёрдо убеждены, что бизнес должен быть отделён от политики, и поэтому старались избегать вмешательства в политические процессы. Однако отделить «Имеди» от политики всегда было крайне сложно», – пишет Ираклий Рухадзе.

Он утверждает, что с 2018 года преследовал с партнёрами две цели:

«Имеди» должен был стоять на страже стабильности страны и её демократического развития. Прежде всего это выражалось в том, чтобы не допустить возвращения к власти «Единого национального движения» и его отколовшихся структур, новой дестабилизации страны и повторного захвата «Имеди» (с 2022 года под «дестабилизацией страны» также подразумевалась угроза повторного вовлечения Грузии в войну с Россией);

Управлять «Имеди» с минимальным вмешательством в редакционную политику и тем самым максимально снизить риски вмешательства политики в наш бизнес.

Рухадзе также пишет, что поддержка «Грузинской мечты» никогда не была самоцелью:

«Однако поддержка «Грузинской мечты» в противостоянии с «Единым национальным движением» была легко принимаемым решением. Как вообще можно сравнивать эти две партии по таким категориям, как права человека, свобода слова, судебная система, пенитенциарная система, свобода бизнеса, мир, экономическое развитие, основанное на этой свободе и мире, здравоохранение, система образования и так далее?! Партии, лидеры которых загнали почти 10% собственного населения в невыносимые тюремные условия, не могут претендовать на повторное управление страной».

Бизнесмен утверждает, что за последние 7–8 лет эти цели были достигнуты. И подчеркивает, что «телевидение не представляет для нас, как для бизнес-группы, экономического интереса», напротив, «создаёт для нас дополнительные трудности и наносит ущерб нашей основной деятельности».

Поэтому, утверждает Рухадзе, после консультаций с партнёрами он пришел к решению «попрощаться с «Имеди».