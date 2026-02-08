Олимпиада: Грузия продолжает борьбу за медаль в командном турнире по фигурному катанию

Сборная Грузии продолжает выступление в командном турнире по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Грузинская команда впервые в истории вышла в финал командных соревнований и сохраняет шансы на медаль.

В квалификационной части турнира, где выступали 10 сборных, сборная Грузии набрала 25 командных очков.

В мужской короткой программе Ника Егадзе занял шестое место и набрал 84,37 балла, что принесло команде 5 очков. Ранее в ритмичном танце Диана Дэвис и Глеб Смолкин добавили в копилку сборной 5 очков; Анастасия Губанова в женской короткой программе — 6 очков, а спортивная пара Анастасия Метелкина и Лука Берулава — 9 очков.

В финальной части соревнований грузинская команда уже выступила в произвольной программе в спортивных танцах: Диана Дэвис и Глеб Смолкин набрали 117,82 балла, что принесло сборной 7 командных очков. После этого этапа у Грузии 32 очка и пятое место в турнирной таблице.

Текущая расстановка команд в финале выглядит следующим образом: США — 44 очка, Япония — 39, Италия — 37, Канада — 35, Грузия — 32.

Борьба за медали продолжится вечером 8 февраля. В произвольной программе у мужчин сборную Грузии представит Ника Егадзе, у женщин — Анастасия Губанова, а в соревнованиях спортивных пар — Анастасия Метелкина и Лука Берулава.

На Олимпийских играх, которые официально открылись 6 февраля, завоевать по одной золотой медали уже смогли Италия, Япония, Норвегия, Швеция и Швейцария.