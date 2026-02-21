Абхазский оппозиционер Эшсоу Какалия доставлен в больницу с огнестрельным ранением

Сегодня в Центральную республиканскую больницу Сухуми с огнестрельным ранением был доставлен известный абхазский оппозиционный политик Эшсоу Какалия.

По данным МВД самопровозглашенной республики, УВД проводит осмотр места происшествия, первичный сбор материалов и устанавливает обстоятельства случившегося. Оперативники столичного управления внутренних дел подняты по тревоге, объявлен план-перехват. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Эшсоу Какалия — бывший заместитель генерального прокурора Абхазии, один из лидеров оппозиционной общественной организации «Аидгылара». В последние месяцы он активно критиковал действующую власть, в том числе требовал отставки главы администрации президента Беслана Эшба, обвиняя окружение президента в коррупции и чрезмерной зависимости от Москвы.

По информации оппозиционных источников, инцидент квалифицируется как покушение на жизнь политика. Какалия получил огнестрельные ранения и многочисленные травмы головы, в настоящее время он находится на операции.

«Газета.abh.» пишет, что, по предварительной информации, к преступлению причастны племянники Беслана Эшба.

Официальные органы пока не подтверждают версию о покушении и не называют подозреваемых.

Событие происходит на фоне обострения политического кризиса в самопровозглашенной республике: оппозиция обвиняет власти в политически мотивированном преследовании активистов. В частности, в ноябре 2025 года Россия объявила Эшсоу Какалия в федеральный розыск по обвинению в разбое в отношении российских политтехнологов в офисе газеты «Абхазский вестник». В феврале 2026 года прокуратура Сухуми предъявила ему обвинение по ст. 113 УК РА (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью) в рамках того же дела. Оппозиционеры расценивают эти действия как давление со стороны властей Абхазии и Москвы.

Ситуация продолжает развиваться, официальные комментарии МВД и Генпрокуратуры ожидаются в ближайшее время.

Как сообщает пресс-служба президента, Бадра Гунба взял дело под личный контроль и поручил правоохранительным органам провести все необходимые следственные мероприятия по факту ранения Эшсоу Какалия.