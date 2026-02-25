25 февраля – День советской оккупации Грузии

25 февраля, в День советской оккупации, грузинские национальные флаги приспущены у зданий Президентского дворца, парламента, правительства и других административных учреждений.

Прошло 105 лет с начала оккупации Первой Грузинской Республики Советской, большевистской Россией. 25 февраля 1921 года Красная Армия России оккупировала Тбилиси, свергла правительство Грузии, избранное на всеобщих и свободных выборах, и аннексировала субъект международного права – Грузинскую Демократическую Республику.

Через 70 лет, 28 октября 1990 года, в Грузии прошли первые в СССР многопартийные парламентские выборы. Победу на выборах одержал блок «Круглый стол – Свободная Грузия», который возглавляли советские диссиденты Звиад Гамсахурдия и Мераб Костава. 14 ноября 1990 года, Верховный Совет Грузии на первой сессии принял решение переименовать Грузинскую ССР в «Республику Грузия» и объявил переходный период до восстановления независимости Грузии.

9 апреля 1991 года на основе результатов референдума Верховный Совет Грузинской ССР принял акт о восстановлении государственного суверенитета Грузии как правопреемника Грузинской демократической республики.

Парламент Грузии принял резолюцию от 21 июля 2010 года, объявив 25 февраля Днем советской оккупации.