В Грузии расследуют обстоятельства работы филиалов иранского университета Аль-Мустафы

В Грузии работают несколько отделений иранского Международного религиозного университета Аль-Мустафы. Этот вуз находится под санкциями США из-за подозрений в экстремизме, а в Грузии работает без аккредитации. На фоне войны в Иране ряд грузинских оппозиционеров и бывших чиновников заявили, что учебное заведение может угрожать безопасности. Представители «Грузинской мечты» назвали эти заявления «информационной атакой».