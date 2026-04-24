В Грузии задержали подозреваемого в шпионаже – предположительно, в пользу России

Контрразведка Службы госбезопасности Грузии задержала одного человека, еще двое объявлены в розыск. Все — граждане Грузии. В СГБ утверждают, что они были завербованы спецслужбами иностранного государства и собирали информацию для иностранной разведки. Проправительственный телеканал «Рустави 2», ссылаясь на свои источники, заявил, что речь идет о России. По информации источников грузинской службы Радио Свобода, задержанный по подозрению в шпионаже — 27-летний Тамаз Голоев из Ахалгори.