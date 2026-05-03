О закрытии Радио «Эхо Кавказа»

Уважаемые читатели,

Радио «Эхо Кавказа», русскоязычное подразделение RFE/RL, ориентированное на аудиторию в Грузии и самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия, прекратило свою работу 1 мая 2026 года.

Президент и генеральный директор RFE/RL Стивен Капус объяснил решение необходимостью реструктуризации:

«Эти меры предпринимаются для сохранения позиции RFE/RL как влиятельной, актуальной и финансово ответственной организации... В ходе реструктуризации мы прощаемся с некоторыми по-настоящему талантливыми коллегами, которые долгое время посвятили себя миссии RFE/RL».

Как сообщила пресс-служба американской медиакорпорации, «Грузинская служба продолжит вещание на грузинском языке; новое подразделение программ на русском языке будет освещать значимые события в этих оккупированных регионах [Абхазии и Южной Осетии - прим. Ред.] для русскоязычной аудитории».

Радио «Эхо Кавказа» было создано 2 ноября 2009 года. Более шестнадцати лет мы освещали события в Грузии с особым вниманием к ситуации в Абхазии и Южной Осетии. Благодаря корреспондентам в Тбилиси, Сухуми и Цхинвали, а также команде в Праге и Тбилиси, мы готовили оперативные новости, аналитические материалы, интервью и обсуждения, активно присутствовали в социальных сетях. В центре нашего внимания оставались политические процессы, права человека, свобода СМИ, социально-экономическое положение населения и внешние влияния на регион.

С 2022 года сайт «Эха Кавказа» был заблокирован на территории России. После признания RFE/RL «нежелательной» организацией в РФ работа с источниками в Абхазии и Южной Осетии стала возможна только в анонимном формате. Из-за потери живых голосов корреспондентов и респондентов мы были вынуждены прекратить радиовещание, которое до этого не останавливалось ни на день почти 15 лет.

Но мы не прекратили свою работу, искали новые источники информации и создавали новые формы взаимодействия с аудиторией.

Наши усилия по освещению региона были высоко оценены коллегами. Известный канадский журналист и аналитик Нил Хауэр (Neil Hauer), специализирующийся на Кавказе, России и Украине, написал 1 мая:

«Один из немногих действительно достоверных источников новостей об Абхазии и Южной Осетии. Постоянно высокое качество репортажей, которому нет равных. Наше понимание обоих регионов сильно пострадает в результате этого».

Сайт www.ekhokavkaza.com больше не будет обновляться, однако останется доступным в архивном режиме. Надеемся, что собранные за эти годы материалы ещё послужат ценным источником информации для всех, кто продолжает изучать наш регион.

Редакция