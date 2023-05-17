Новости
Абхазию посещает глава МИД Никарагуа
В Сухуми прошло торжественное заседание, посвященное 30-й годовщине со дня образования Министерства иностранных дел самопровозглашенной республики Абхазия.
Для участия в мероприятии в Абхазию прибыл глава МИД Никарагуа Денис Монкада Колиндрес. Напомним, что в 2008 году Никарагуа вслед за Россией заявила о признании независимости Абхазии и Южной Осетии.
Заседание, посвященной 30-летию МИДа, открыл абхазский президент Аслан Бжания. Он отметил, что внешнеполитическое ведомство создано «в самый разгар войны, 17 мая 1993 года».
«В условиях изоляции, экономической и политической блокады, постоянной угрозы новой войны со стороны Грузии, МИД Республики Абхазия осуществлял непростую внешнеполитическую деятельность», – сказал он.
Поздравление абхазскому МИДу прислал министр иностранных дел России Сергей Лавров, пишет агентство «Апсныпресс».
«Убежден в дальнейшем укреплении союзнических двусторонних отношений во имя дружбы и процветания народов России и Абхазии, поддержания прочного мира и надежной безопасности в регионе», – говорится в поздравлении.
- В разные годы абхазский МИД возглавляли Саид Таркил, Сократ Джинджолия, Леонид Лакербая, Константин Озган, Игорь Ахба, Сергей Шамба, Максим Гвинджия, Вячеслав Чирикба и Даур Кове. Инал Ардзинба был назначен на должность главы абхазского МИДа 17 ноября 2021 года. Он – родственник первого абхазского президента Владислава Ардзинба, был сотрудником администрации президента России, в 2014–2018 годах работал в управлении по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ, Абхазией и Южной Осетией. В нем он возглавлял департамент, курирующий Украину.
- В ноябре 2015 года украинская прокуратура заочно предъявила обвинения Ардзинба в подготовке к изменению государственной границы Украины, вербовке единомышленников и создании предпосылок для незаконного провозглашения суверенного государственного образования «Бессарабия» на территории Одесской области, а также в участии в террористической организации «ДНР». Ардзинба с 2015 года находится в Украине в розыске. В базе данных МВД страны сказано, что он скрывается от органов досудебного расследования.
Другие новости дня
Лавров: Запад говорит армянам – прогоняйте русских
Запад говорит армянам – прогоняйте русских, заявил в интервью телеканалу «Царьград» министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Знаю, что армянам, – у нас есть такая информация, – они [Запад] говорят, мол, давайте к нам, прогоняйте русских со своей территории и пограничников тоже, убирайте военную базу, американцы будут помогать обеспечивать безопасность», – сказал глава МИД России, назвав это «откровенной провокацией».
В том же интервью глава российского дипломатического ведомства затронул тему обсуждения развертывания миссии ОДКБ на территории Армении.
«Осенью 2022 года к саммиту Организации в Ереване был подготовлен документ о развертывании миссии наблюдателей Организации Договора о коллективной безопасности на армянской территории в соответствии с просьбой наших армянских союзников. Документ был полностью согласован на уровне министров иностранных дел. Потом в последний момент на самом саммите армянские друзья попросили отложить его принятие», – отметил Лавров, подчеркнув, что этот проект до сих пор он остается на бумаге и не может реализоваться.
«Но если бы Ереван подтвердил то, что уже было согласовано, и остался готовым к подписанию и вступлению в силу, убежден, что Армения выиграла бы и получила бы более стабильную ситуацию», – заявил он.
С просьбой прокомментировать эти заявления главы МИД РФ Радио Азатутюн обратилось в МИД Армении, оттуда пока не ответили.
В Грузии шесть человек задержаны по подозрению в связях с ИГ
В ходе контртеррористической операции, которая прошла одновременно в четырех местах в Грузии, по подозрению в связях с террористической организацией «Исламское государство» задержаны шесть человек, сообщила Служба госбезопасности.
«Установлено, что указанные лица имели связи с одним из влиятельных лидеров террористической организации «Исламское государство» и под его руководством планировали различные виды террористической деятельности в ряде стран», – говорится в сообщении.
СГБ отмечает, что при обысках изъята символика террористической организации, носители электронной информации, боеприпасы, взрывчатые вещества и другие улики.
Дело расследуется по статьям о вступлении в террористическую организацию иностранного государства, содействию террористической деятельности, незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.
СГБ отмечает, что полученная в ходе расследования информация оперативно доведена до стран-партнеров, передает агентство «Новости-Грузия».
В рамках этого же расследования возбуждено уголовное дело в отношении одного гражданина иностранного государства.
- Ранее, в начале мая, СГБ сообщала о задержании иностранца, у которого было изъято передающее устройство, на носителе которого были спутниковые фотографии стратегических объектов США и европейских столиц.
- До этого, в конце апреля стало известно о задержании силами Антитеррористического центра жителя Панкисского ущелья Малхаза Паксашвили. По данным следствия, он отправился в Сирию в 2013 году, вступил в «Исламское государство» и занимал пост «наиба».
В Грузии пьяный водитель устроил ДТП. Погибли двое полицейских
Двое сотрудников патрульной полиции, Отар Карели и Вано Басанидзе погибли в результате ДТП на участке Гори-Карели центральной автомагистрали Тбилиси-Сенаки-Леселидзе.
Как сообщили в МВД Грузии, в припаркованную на обочине машину патрульной полиции врезался автомобиль, за рулем которого находился мужчина в состоянии алкогольного опьянения – гражданин Грузии Г.Л. 1993 года рождения.
Оба полицейских, которые находились в патрульной машине, погибли на месте. Водитель задержан. В больнице города Карели ему оказали первую помощь, стационарное лечение виновнику ДТП не потребовалось.
Дело возбуждено по части 9 статьи 276 Уголовного кодекса – «нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее причинение смерти двух или более человек». Задержанному грозит лишение свободы на срок от восьми до двенадцати лет.
Блинкен о признании России спонсором терроризма: «никогда не говори никогда»
Госсекретарь США Энтони Блинкен не исключил возможности признания России Вашингтоном страной–спонсором терроризма. Ранее администрация президента Джо Байдена открыто возражала против этой меры.
Во время слушаний в комитете по ассигнованиям американского Сената сенатор-республиканец Линдси Грэм спросил Блинкена: «Вы же никогда не включите Россию в список стран—спонсоров терроризма?». «Никогда не говорите никогда», – сказал тот в ответ, передаёт CNN.
Администрация Байдена ранее заявляла, что не готова признавать Россию страной-спонсором терроризма, как требовали члены Конгресса и власти Украины. Белый дом считает, что признание полностью прекратит возможности сотрудничества с Россией в критических областях и может принести в отношениях с торгующими с Россией государствами, например, Индией.
Линдси Грэм — один из соавторов законопроекта, требующего от Белого дома такого признания. Однако внешняя политика в стране находится в ведении исполнительной власти, законодатели не могут принудить администрацию Байдена к такому решению.
Адгур Ардзинба: отношения с Тбилиси Москва должна координировать с Абхазией
Лидер Абхазского народного движения Адгур Ардзинба прокомментировал решения президента России Владимира Путина, связанные с Грузией.
«Прошла неделя как наш союзник и стратегический партнёр Россия отменила визовый режим для граждан Грузии, плюс возобновляется прямое авиасообщение, и нет никакой реакции с нашей стороны, даже когда упоминание об Абхазии удаляется с сайтов российских авиакомпаний», – написал он в телеграм-канале.
Оппозиционер указывает на статью 3 Договора между Российской Федерацией и самопровозглашенной республикой Абхазия «О союзничестве и стратегическом партнерстве», в которой, в частности, говорится о «проведении скоординированной внешней политики.
На Парад Победы 9 мая в Москве Аслан Бжания вообще не получил приглашения
«Никто не говорит о том, что мировая держава Российская Федерация должна координировать с Абхазией свои отношения с КНР или коллективным западом. Но когда речь идёт о государстве, с которым Абхазия находится в состоянии войны, уверен, здесь наше мнение должно учитываться.
Непонятна молчаливая позиция руководства Абхазии по этому поводу. Вообще, надо сказать, за последние три года отношения между нашими странами, мягко говоря, не улучшились — всего одна встреча на высшем уровне, всего один визит главы правительства в Москву, крайне низкая активность Межправительственной комиссии, провал плана гармонизации законодательства и т.д. На Парад Победы 9 мая в Москве Аслан Бжания вообще не получил приглашения», – отметил Ардзинба.
Он уверен, что абхазские власти выбрали «узкокорпоротивную, олигархическую» повестку вместо «государственной и национальной».
«Никто не будет считаться с теми, кто в разгар мировых потрясений, вместо того, чтобы думать о том, как обезопасить и сохранить свой народ, занимается вопросами личного обогащения и обслуживания олигархов. Нам всем нужно понимать, что от действий и сигналов, посылаемых нашим руководством за пределы страны сегодня, сильно зависит авторитет и судьба нашего государства. И потом понадобится очень много времени и сил, чтобы все эти упущения исправить», – добавил Ардзинба.
- 10 мая президент России Владимир Путин снял запрет на полеты в Грузию для российских авиакомпаний, а также отменил визовый режим для грузинских граждан с 15 мая. В Минтрансе сказали, что российские авиакомпании будут выполнять еженедельно семь рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно на самолетах отечественного производства.
- На сайте авиакомпании «Азимут», которая начитает осуществлять прямые рейсы между Москвой и Тбилиси, Абхазия и Южная Осетия были указаны в качестве отдельных стран. Грузинские пользователи соцсетей посчитали, что российская компания нарушает закон «Об оккупированных территориях», после чего авиакомпания удалила самопровозглашенные республики из списка стран.
- 16 мая депутат Госдумы РФ Зураб Макиев направил генеральному прокурору России Игорю Краснову заявление с требованием провести проверку авиакомпании из-за удаления Южной Осетии и Абхазии из списка стран. От Росавиации он потребовал приостановить действие лицензии «Азимута» на авиаперевозку.
- 16 мая вечером «Азимут» удалил графу «страна» на своем сайте. Теперь при регистрации или покупке билета можно указать номер документа или паспорта, не указывая государство, выдавшее его.
Грузинскую авиакомпанию возмутил протест против рейсов в Россию: «Грязные руки прочь от Georgian Airways!»
Грузинская авиакомпания Georgian Airways отреагировала на митинг, прошедший у её головного офиса против возобновления авиасообщения с Россией. На своей фейсбук-странице компания опубликовала заявление — ответ участникам протеста:
«Georgian Airways начнет прямые рейсы в Российскую Федерацию с 20 мая в случае получения всех необходимых разрешений».
Как пишет СОВА, публикация вызвала гнев со стороны интернет-пользователей. В адрес компании появились негативные комментарии. Пресс-служба Georgian Airways позже опубликовала открытое письмо, в котором авиакомпания назвала всех несогласных «ничтожествами».
«Грязные руки прочь от Georgian Airways!», – говорится в открытом письме сотрудников авиакомпании. Отмечается, что против неё запущена грязная кампания.
Georgian Airways заявляет: «Мы – не политическая организация и не принимаем политических решений. Мы должны выполнить заказ грузинского народа».
Далее Georgian Airways напоминает о своей деятельности в самые тяжелые дни для Грузии – о том, как авиалинии эвакуировали женщин, детей и стариков во времена войны в Абхазии; как Georgian Airways привозила в Грузию иностранных журналистов в 2008 году, чтобы показать результаты российской агрессии.
«Нас не смогли напугать артиллерия и танки, военные самолеты врага. Тем более не смогут напугать такие комичные ничтожества, как вы!», — написано в обращении к участникам акции протеста у офиса Georgian Airways.
Как сообщает агентство «Новости-Грузия», аудитория была шокирована. Некоторые предположили, что страница была взломана – текст заявления был очень нестандартным и слишком эмоциональным для официального заявления.
Многие пользователи критиковали авиакомпанию, после чего Georgian Airways ограничила режим комментариев на своей фейсбук-странице.
Отметим, что 19 мая состоится первый прямой авиарейс российской компании «Азимут» — Москва-Тбилиси. А Georgian Airways приступит к прямому авиасообщению с Россией с 20 мая. В день возобновления авиасообщения с Россией в Тбилиси состоится акция протеста, организованная оппозиционным движением «Дроа».
- 10 мая президент России Владимир Путин снял запрет на полеты в Грузию для российских авиакомпаний, а также отменил визовый режим для грузинских граждан с 15 мая. В Минтрансе сказали, что российские авиакомпании будут выполнять еженедельно семь рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно на самолетах отечественного производства.
- Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала решение российских властей провокацией и неприемлемым на фоне продолжения войны в Украине. При этом грузинское правительство и правящая партия «Грузинская мечта» высказались за возобновление рейсов в Россию. Было подчёркнуто, что от отсутствия прямого авиасообщения страдает «миллион грузин». Также в правящей партии подчеркнули, что Грузия не будет вводить санкции против России из-за потенциального ущерба своей экономике.
- Против восстановления прямого авиасообщения Грузии с Россией выступили также грузинская оппозиция, Евросоюз и США. ЕС призвал Грузию, которая рассчитывает стать членом европейского блока, поддержать авиационные санкции против Москвы, введённые в ответ на вторжение в Украину, а именно – не разрешать своим самолётам летать в Россию, а российским – в Грузию.
США выплатят $10 млн за помощь в поимке гражданина РФ Матвеева
Госдепартамент США объявил в начале этой недели вознаграждение в размере 10 миллионов долларов за информацию, которая привела бы к аресту и/или осуждению гражданина России Михаила Павловича Матвеева. В США его обвиняют в причастности к транснациональной организованной преступности. Об этом сообщил «Голос Америки».
«Последствия кибератак в целях вымогательства выкупа значительны, жертвы таких атак страдают от потери и раскрытия конфиденциальной информации и нарушения работы важнейших служб, – отмечается в заявлении представителя Госдепартамента. – Россия является безопасным убежищем для киберпреступников. В России они могут свободно проводить злонамеренные кибер-операции против США, наших партнеров и союзников».
В заявлении американского внешнеполитического ведомства называется причина, по которой США разыскивают Матвеева. Прежде всего, речь идет о его роли в кибератаках в целях вымогательства выкупа, направленных против американских правоохранительных органов, предприятий и критической инфраструктуры по всему миру.
В связи с указанными мерами Министерство юстиции обнародовало два обвинительных заключения против Матвеева в округе Колумбия и в Нью-Джерси. Минфин ввел против Матвеева финансовые санкции.
Великобритания и Нидерланды готовы помочь Украине получить самолеты F-16
Великобритания и Нидерланды намерены организовать «международную коалицию», цель которой обеспечить поставки Украине американских истребителей F-16. Об этом во вторник сообщило британское правительство.
По словам пресс-секретаря Даунинг-стрит, премьер-министры Великобритании и Нидерландов договорились о создании коалиции, которая окажет поддержку Украине «в расширении боевых возможностей ее авиации: от подготовки пилотов до поставок самолетов F-16».
«Премьер-министр выразил убежденность в том, что законное место Украины - в НАТО. Оба лидера согласились с необходимостью предоставления Украине долговременной помощи в области безопасности для предупреждения атак в будущем», – говорится в заявлении пресс-секретаря премьер-министра Великобритании.
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак поблагодарил глав Великобритании и Нидерландов: «Нам необходимы F-16. И я благодарен нашим союзникам за их готовность работать в этом направлении, включая подготовку наших пилотов».
Для поставок Украине истребителей американского производства F-16 требуется согласие американского правительства. До сих пор формально Белый дом отказывался предоставлять Киеву этот тип вооружений, ссылаясь на трудности, связанные с подготовкой пилотов, обслуживанием самолетов, а также их сравнительной беззащитностью перед российскими системами ПВО. Однако в марте телекомпания CNN сообщала о том, что американские военные пытались оценить сколь долго займет процесс обучения украинских пилотов управлению F-16.
В понедельник представитель Белого ответа ответил отрицательно на вопрос изменилась ли позиция американского правительства в отношении поставок Украине боевых самолетов.
Главы абхазского и югоосетинского МИДов обсудили вопросы взаимодействия
В Министерстве иностранных дел самопровозглашенной республики Абхазия состоялась встреча глав абхазского внешнеполитического ведомства и министра иностранных дел самопровозглашенной республики Южная Осетия Инала Ардзинба и Ахсара Джиоева.
Во встрече также участвовали начальник департамента стратегического сотрудничества абхазского МИДа Джемал Бганба, начальник отдела по работе с загранучреждениями югоосетинского МИДа Алексей Санакоев и посол Южной Осетии в Абхазии Олег Боциев.
В ходе встречи стороны обсудили широкий круг вопросов взаимодействия, сообщает информагентство «Апсныпресс» со ссылкой на пресс-службу МИДа.
Ахсар Джиоев примет участие в мероприятиях по случаю празднования 30-ой годовщины со дня образования абхазского МИДа.
В Ингушетии умерла измученная в родной семье 4-летняя девочка
В Ингушетии умерла 4-летняя девочка из Малгобека, которая в конце апреля попала в больницу в бессознательном состоянии – в родной семье ребенок регулярно подвергался жестокому физическому насилию.
О смерти девочки сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов в своем телеграм-канале. «Врачи оказались бессильными перед тяжелым заболеванием крови», – добавил он, не уточнив, о чем идет речь.
9 мая Калиматов, посетив девочку в больнице, писал, что она пришла в сознание, и заявлял о положительной динамике в ее состоянии.
При поступлении девочки в больницу 27 апреля, по данным источника правительственной газеты «Ингушетия», у нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, истощение, судорожный синдром, кровоизлияние сетчатки обоих глаз, двустороннюю пневмонию, анемию и гематомы.
Со ссылкой на медзаключение собеседники сайта Кавказ.Реалии заявили, что у жертвы нашли явные признаки сексуализированного насилия. Однако официальные органы отказались комментировать эту информацию, а в Следкоме говорят о недостоверных сведениях. Не замалчивать историю насилия над ребенком призвал ранее имам Хамзат Чумаков. Он заявил, что факт сексуального насилия над ребенком ему подтвердили несколько медработников, которые обследовали пострадавшую.
- Издание «Фортанга» со ссылкой источник писало, что насилию также подвергались сестры попавшей в больницу девочки, которым четыре и шесть лет.
- О сексуализированном насилии в отношении девочки, помимо ингушских активисток, блогерш и адвоката, писал даже предположительно связанный с силовиками телеграм-канал «Розыск Ингушетия». Автор канала призвал коллег «задержать и публично осудить педофила».
- В полиции сообщили, что к избиению, предположительно, причастны мать и бабушка, а сама семья состоит на профилактическом учете как неблагополучная. О причастности к насилию мужчин семьи официальные органы ничего не сказали. Глава республики Махмуд-Али Калиматов и экс-омбудсмен по правам ребенка в России Анна Кузнецова заявили, что следят за ходом расследования преступления. Дело взял под контроль глава Следкома России.
- 1 мая матери девочки предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, она арестована и находится в СИЗО. 6 мая на мать ребенка завели второе уголовное дело по статье о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Бабушку вскоре после задержания отпустили за отсутствием доказательств ее причастности к избиению.
- После того, как стало известно о госпитализации девочки, силовики решили проверить не только ее семью, но и сотрудников системы профилактики безнадзорности. В пресс-службе МВД по республике подтвердили, что в марте эту семью поставили на учет в подразделении по делам несовершеннолетних, но никаких мер принято не было.
Авиакомпания «Азимут» отказалась от графы «страна» на своем сайте
Российская авиакомпания «Азимут», которая начитает осуществлять прямые рейсы между Москвой и Тбилиси, на фоне скандала отказалась от графы «страна» на своем сайте. Теперь при регистрации или покупке билета можно указать номер документа или паспорта, не указывая государство, выдавшее его.
Напомним, что на сайте «Азимута» Абхазия и Южная Осетия были указаны в качестве отдельных стран. Грузинские пользователи соцсетей посчитали, что российская компания нарушает закон «Об оккупированных территориях», после чего авиакомпания удалила самопровозглашенные республики из списка стран. Однако после этого депутат Госдумы РФ Зураб Макиев направил генеральному прокурору России Игорю Краснову заявление с требованием провести проверку авиакомпании из-за удаления Южной Осетии и Абхазии из списка стран. От Росавиации он потребовал приостановить действие лицензии «Азимута» на авиаперевозку.
В самой авиакомпании ситуацию официально не комментировали. Однако когда «Эхо Кавказа» от имени пользователя обратилось по электронной почте к «Азимуту» с вопросом, можно ли приобрести авиабилет абхазскому гражданину, в компании принесли извинения «за временную невозможность оформления авиабилета на рейсы авиакомпании», используя национальный паспорт, заявив, что «специалистами авиакомпании ведутся работы по восстановлению полноценной работы сайта».
«Азимут» получил разрешение на выполнение рейсов из Москвы в Тбилиси с 17 мая, рейсы начнутся с 19-го числа. Авиакомпания открыла продажи билетов на рейсы по маршруту Москва-Тбилиси-Москва. Минимальная стоимость билета из Москвы – 17 148 рублей (215 долларов), из Тбилиси – 20 675 рублей (260 долларов).
CNN: ЗРК «Пэтриот», вероятно, был поврежден, но не уничтожен
Власти США оценивают, какой ущерб могла получить американская система противовоздушной обороны «Пэтриот» после ракетного удара России по Киеву в ночь на вторник.
Неназванный представитель администрации США рассказал телеканалу CNN, что система «Пэтриот», вероятно, получила повреждения, но не была уничтожена.
Как отмечает CNN, в настоящее время у Украины есть две системы «Пэтриот» – одна из США, другая была передана Германией и Нидерландами. Неясно, какая из этих систем могла получить повреждения.
Российское Минобороны сообщило во вторник об уничтожении американского комплекса ПВО «Пэтриот». В ВСУ заявили, что все запущенные Россией дроны и ракеты, в том числе шесть «Кинжалов», были уничтожены средствами украинских ПВО, однако отказались комментировать информацию о поражении системы «Пэтриот».
В России задумываются над прямой доставкой почты в Грузию
«Почта России» рассмотрит возможность прямой авиаперевозки почтовых отправлений в Грузию. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе компании.
«После появления стабильных рейсов от нескольких авиакомпаний, мы оперативно рассмотрим возможность прямой авиаперевозки почты (в Грузию)», - говорится в сообщении.
Как пояснили в компании, сейчас авиапочта из России в Грузию идет через третьи страны.
Участники акции в Тбилиси переместились к офису Georgian airways
Собравшиеся у здания парламента участники акции направились шествием к офису компании Georgian airways, сообщает «ИнтерпрессНьюс».
Причиной такого решения стало заявление Georgian airways, согласно которому компания будет выполнять рейсы по направлению Тбилиси-Москва-Тбилиси с частотой 7 раз в неделю. Раздаются крики – «Нет российским рейсам».
Напомним, представители различных оппозиционных партий, члены гражданского движения и рядовые граждане проводят акцию под названием «Мы не сможем войти в Евросоюз на российском корабле». Они протестуют против восстановления прямых полетов между Россией и Грузией.
Пресс-спикер МИД Украины - о решении Грузии возобновить авиасообщение с Россией
Пресс-спикер МИД Украины прокомментировал вопрос возобновления прямого авиасообщения между Россией и Грузией. Олег Николенко отреагировал на это в Twitter.
«Мир изолирует Россию, чтобы заставить ее прекратить войну, но Грузия приветствует российские авиалинии и отправляет свои в Москву», - пишет Николенко на грузинском языке.
По словам Николенко, Кремль доволен результатом, пишет SOVA.
«Мир изолирует Россию, чтобы заставить ее прекратить войну, но Грузия приветствует российские авиалинии и отправляет свои в Москву. Притом, что 20% территории Грузии остаются безнаказанно оккупированными Россией. Кремль, наверное, будет в восторге от такого результата», - пишет пресс-спикер МИД Украины.
Ранее свою точку зрения по этому вопросу зафиксировал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.
- 10 мая президент России Владимир Путин снял ограничения на полеты в Грузию, которые действовали с июля 2019 года.
- До приостановки авиасообщения из РФ в Грузию летали «Аэрофлот», «Уральские авиалинии», S7, Red Wings, «Ютэйр», «Победа». В направлении России рейсы выполняли Georgian Airways и MyWay Airlines.
- Решение Кремля об отмене запрета на авиасообщения с Грузией и визового режима бурно обсуждается как в Грузии, так и за ее пределами. В правящей партии «Грузинская мечта» считают, что эти меры никак не скажутся на отношениях с Западом. В США и ЕС считают иначе, и по этому вопросу сделали довольно жесткие предупреждения.
Китай призвал посольства в Пекине убрать знаки поддержки Украины
Китай обратился к иностранным посольствам и международным организациям, базирующимся в Пекине, с просьбой не использовать внешние стены своих зданий для «политической пропаганды», имея в виду, по-видимому, знаки поддержки Украины. Об этом пишет японское агентство Kyodo со ссылкой на источники.
Kyodo отмечает, что многие посольства в Пекине повесили изображения с украинским флагом и надписями на китайском и английском языках, чтобы продемонстрировать свою солидарность с Украиной.
В уведомлении МИД КНР от 10 мая содержится призыв не использовать внешние стены зданий для пропаганды и «избегать возникновения конфликтов между государствами». В документе также говорится, что посольства и международные организации «обязаны соблюдать китайские законы и постановления», хотя Пекин уважает дипломатический иммунитет в соответствии с Венской конвенцией.
Как пишет агентство, этот шаг вызвал негативную реакцию со стороны дипломатов из Европы и других регионов, и никто из них не убрал вывески. Один из собеседников Kyodo, европейский дипломат, раскритиковал позицию Китая, заявив, что нет разумных оснований препятствовать выражению государством своих намерений и что они не будут выполнять это предписание.
Андрей Ермак: Некоторые в Грузии считают, что взаимодействие с убийцами - это нормально
«Некоторые в Грузии считают, что взаимодействие с террористами и убийцами - это нормально», - так руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак откликается на начало прямых рейсов между Россией и Грузией авиакомпанией Georgian Airways и российской авиакомпанией «Азимут».
«История всегда помнит тех, кто делал вид, что не замечает геноцид, нацизм и его авторов. И эта историческая память вряд ли кому-то нравится…
Грузинский народ постоянно демонстрирует солидарность с Украиной. У нас общий враг, который с 90-х годов, а потом в 2008 убивал грузин, а с 2014 он убивает украинцев. Для наших народов этот враг экзистенциальный. Но кое-кто, похоже, пытается не замечать ракетные обстрелы Киева, уничтоженную Марьинку, убитых в Буче, Ирпене, Изюме, похищение детей... Кое-кто, похоже, забыл трагедию в Гори. Возможно, кому-то кажется, что их это не касается. И взаимодействие с террористами и убийцами - это нормально. Ошибочная позиция, история все расставит на свои места», - написал Ермак.
- 10 мая президент России Владимир Путин снял ограничения на полеты в Грузию, которые действовали с июля 2019 года.
- До приостановки авиасообщения из РФ в Грузию летали «Аэрофлот», «Уральские авиалинии», S7, Red Wings, «Ютэйр», «Победа». В направлении России рейсы выполняли Georgian Airways и MyWay Airlines.
- Решение Кремля об отмене запрета на авиасообщения с Грузией и визового режима бурно обсуждается как в Грузии, так и за ее пределами. В правящей партии «Грузинская мечта» считают, что эти меры никак не скажутся на отношениях с Западом. В США и ЕС считают иначе, и по этому вопросу сделали довольно жесткие предупреждения.
У здания парламента Грузии проходит акция против авиасообщения с Россией
У здания парламента Грузии проходит акция протеста под лозунгом: «На российском самолете приземлиться в Евросоюзе не получится», сообщает SOVA. Активисты протестуют против прямых авиарейсов из России. На «всякий случай» на заднем дворе законодательного органа дежурят представители полиции.
Участники акции протеста держат в руках тематические баннеры с разными надписями. Один из них - «Нет - российскому правительству» - отсыл к правящей партии «Грузинская мечта», которую оппозиция и активисты считают проводником политики Кремля в Грузии. Другой слоган - из известной детской грузинской песни: «И не улетай, и не прилетай» - в адрес российских авиакомпаний. 19 мая компания «Азимут» осуществит первый прямой рейс Москва-Тбилиси.
Молодые активисты создают шум барабанной дробью и свистом, чтобы донести до властей Грузии главное - большая часть грузинского населения за интеграцию в Европейский союз, а не за возвращение на российскую орбиту.
Ранее активисты опубликовали призыв собраться на заднем дворе парламента страны в соцсети Facebook. В заявлении организаторов митинга сказано: «В то время как 20% территории Грузии оккупированы, а грузинские военнослужащие сражаются с российскими самолетами в Украине, правительство Грузии зажигает зеленый свет прямым авиарейсам из России. Это действие аморально, беспринципно, неуважительно по отношению к героям Грузии и противоречит твердой воле грузинского народа стать полноправным членом Европейского союза».
Алана Гаглоева наградили медалью «100 лет образования Чеченской Республики»
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров наградил президента самопровозглашенной республики Южная Осетия Алана Гаглоева медалью «100 лет образования Чеченской Республики».
«Рамзан Ахматович наградил Алана Эдуардовича на торжественный церемонии закрытия Дней культуры Южной Осетии в Чечне. Сейчас они присутствуют на мероприятии вместе. В программе предусмотрен концерт госансамбля «Симд», - сообщила журналистам пресс-секретарь президента Наталья Босикова.
В столице Чечни накануне состоялось торжественное открытие Дней культуры Южной Осетии. Сегодня артисты Юго-Осетинского драматического театра представили чеченскому зрителю спектакль «Черная бурка». Как сообщает пресс-служба югоосетинского Минкультуры в телеграм-канале, постановка впечатлила публику.
ЦРУ создало телеграм-канал, призвав россиян делиться информацией
Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США создало телеграм-канал и опубликовало в нём ролик с призывом к россиянам делиться с ведомством информацией. Персонажи этого двухминутного видео — госслужащие или люди, которые имеют доступ к документам.
«Ваша информация может быть более ценной, чем вы думаете», – написано в телеграм-канале ЦРУ. Ведомство также опубликовало видео-инструкцию, как безопасно с ним связаться. На утро 16 мая на телеграм-канал подписались почти 700 человек, сообщает РБК.
Сотрудники ЦРУ, участвовавшие в проекте, рассказали CNN, что война в Украине создала уникальную историческую возможность, когда граждане России могут сами выйти на контакт с США.
«Мы хотели передать россиянам на их родном языке, что знаем, через что они проходят», — рассказал сотрудник ЦРУ на условиях анонимности.
В ЦРУ считают, что война в Украине создала благоприятную почву для сотрудничества с российскими бизнесменами, дипломатами и политиками, которые недовольны нынешней политикой Кремля, а также пострадали из-за санкций. ЦРУ сообщило, что будет ждать обращений, в первую очередь, от военных, сотрудников российской разведки, дипломатов, учёных, а также тех, кто владеет информацией об экономике или правительстве России.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РБК создание телеграм-канал ЦРУ, заявила: «Очень удобный ресурс для отслеживания обращающихся».
Летом прошлого года президент России подписал закон, который приравнивает переход на сторону противника в условиях военных действий к госизмене. В Уголовном кодексе появилась статья, которая вводит ответственность за «конфиденциальное сотрудничество» с иностранными спецслужбами, направленное против безопасности России. По этой статье может грозить до восьми лет лишения свободы.
Еще один гражданин Грузии задержан у разделительной линии в селе Эргнети
В грузинской Службе государственной безопасности заявили, что «представители российских оккупационных сил незаконно задержали гражданина Грузии в районе линии оккупации у села Эргнети Горийского муниципалитета».
Как пишет грузинская служба Радио Свобода, задержан житель села Эргнети Арчил Басанидзе, друг задержанного 15 мая Левана Петриашвили. По имеющейся информации, Басанидзе, узнав о произошедшем с его другом, перелез через оградительное сооружение, после чего его задержали по обвинению в пересечении де-факто границы и доставили в Цхинвали.
По информации СГБ, ведомство активировало «горячую линию», действующую при Миссии наблюдателей Евросоюза.
«Международные партнеры и сопредседатели международных дискуссий в Женеве были немедленно проинформированы об инциденте. Задействованы все доступные механизмы для скорейшего освобождения незаконно задержанного гражданина Грузии. Ответственность за все деструктивные действия, совершенные на оккупированных территориях Грузии, а также вдоль линии оккупации, лежит на оккупационной силе», – сказано в сообщении СГБ.
Как пишет грузинская служба Радио Свобода, в заключении в Цхинвали находятся семь граждан Грузии.
Депутат Госдумы требует наказать «Азимут» из-за удаления с сайта Абхазии и ЮО
Депутат Госдумы РФ Зураб Макиев направил генеральному прокурору России Игорю Краснову заявление с требованием провести проверку авиакомпании «Азимут» из-за удаления Южной Осетии и Абхазии из списка стран на сайте авиаперевозчика.
Отметим, что Зураб Макиев родился в Тбилиси. Он представляет в Госдуме партию «Единая Россия» и Республику Северная Осетия – Алания.
«Российская авиакомпания «Азимут» удалила Абхазию и Южную Осетию из списка стран, указанных на сайте при регистрации. Техническая поддержка авиакомпании предлагает гражданам Южной Осетии указать свой национальный паспорт как национальный паспорт гражданина Грузии. Прошу провести проверку авиакомпании «Азимут» на предмет соблюдения российского законодательства с учётом того, что Российская Федерация в 2008 году признала независимость республик Южная Осетия и Абхазия.
Вероятно, в погоне за увеличением доходов, российский перевозчик саботируют основы государственной внешней политики. Данная ситуация может иметь крайне негативные последствия, ведь, имея подобный прецедент, завтра, в случае коммерческой выгоды, они исключат республику Крым, Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области из состава Российской Федерации», – сказано в обращении.
Еще одно письмо Макиев направил главе Федерального агентства воздушного транспорта России Александру Нерадько.
«В случае подтверждения данной информации, прошу незамедлительно приостановить действие лицензии на авиаперевозку авиакомпании «Азимут», – говорится в документе.
Ранее телеграм-канал МИГ России опубликовал переписку, согласно которой представитель «Азимута» посоветовал гражданину самопровозглашенной республики Южная Осетия указать Грузию при покупке билета на сайте авиакомпании.
«Эхо Кавказа» от имени пользователя также обратилось по электронной почте к «Азимуту» с вопросом, можно ли приобрести авиабилет абхазскому гражданину.
В компании принесли извинения «за временную невозможность оформления авиабилета на рейсы авиакомпании», используя национальный паспорт, заявив, что «специалистами авиакомпании ведутся работы по восстановлению полноценной работы сайта».
«В сложившейся ситуации мы предлагаем Вам прислать ответным письмом запрос на оформление авиабилетов и фото/скан копии паспортов пассажиров – специалисты контакт-центра оформят для Вас авиабилеты с оплатой по ссылке», – рассказали в авиакомпании.
Как сообщалось ранее, на сайте авиакомпании «Азимут», которая планирует начать прямые рейсы между Россией и Грузией, Абхазия и Южная Осетия были указаны в качестве отдельных стран. В частности, выбрать самопровозглашенные республики желающие могли при регистрации на сайте авиаперевозчика и при покупке билета.
Грузинские пользователи соцсетей посчитали, что российская компания нарушает грузинский закон «Об оккупированных территориях». Глава НПО «Защитники демократии» Георгий Мшвениерадзе обратился к правительству Грузии: «Вы проверили и выдали разрешение компании, у которой на сайте Абхазия и Южная Осетия указаны в качестве отдельных государств?»
Спустя примерно два часа Мшвениерадзе опубликовал новый пост, сообщив, что «Азимут» удалил Абхазию и Южная Осетию из списка стран на сайте.
«Азимут» получил разрешение на выполнение рейсов из Москвы в Тбилиси с 17 мая, рейсы начнутся с 19-го числа. Авиакомпания открыла продажи билетов на рейсы по маршруту Москва-Тбилиси-Москва. Минимальная стоимость билета из Москвы – 17 148 рублей (215 долларов), из Тбилиси – 20 675 рублей (260 долларов).
Брюссель обеспокоен отступлением Грузии от общей внешней политики ЕС
Евросоюз вновь критикует Грузию за решение возобновить авиасообщение с Россией. Об этом на брифинге в Брюсселе заявил пресс-спикер Службы внешних связей Еврокомиссии Питер Стано. Кроме того, он говорит, что Брюссель обеспокоен отступлением Грузии от общей внешней политики ЕС.
«Мы сожалеем, что Грузия решила возобновить полеты в Россию и из России после того, как Россия сняла запрет на полеты на прошлой неделе.
Из-за необоснованной и жестокой войны России против Украины Евросоюз и ряд других стран ввел санкции в отношении российского авиационного сектора. Мы не допускаем полеты в Россию, из России и над Россией.
Недавнее решение грузинских властей (по возобновлению рейсов с Россией – ред.) вызывает озабоченность и вопросы относительно европейского пути Грузии и выполнения соглашений по внешней политике, включенных в Соглашение об ассоциации.
К сожалению, соблюдение Грузией внешней политики и политики безопасности ЕС упало с и без того низких 44% в прошлом году до 31% в текущем году. Это действительно вызывает у нас беспокойство и все это очень печально», – сказал Стано, отвечая на вопрос журналистки телеканала «Рустави 2».
В ЕС указали и на позицию Международной организации гражданской авиации ООН (ИКАО), призвавшей Грузию проявлять осторожность в связи с уровнем безопасности российского авиационного сектора.
Жену Шрёдера уволили за празднование 9 мая в посольстве России в Берлине
Жену бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера Со Ен Шрёдер-Ким уволили из компании NRW.Global Business после того, как она вместе с мужем посетила торжественный прием в российском посольстве 9 мая в честь отмечаемого в России Дня Победы. Об этом сообщает «Немецкая волна».
16 мая, компания NRW.Global Business, где работала Шрёдер-Ким, заявила, что прекращает с ней трудовые отношения.
«Шрёдер-Ким немедленно освобождена от должности, её трудовые отношения с NRW.Global Business будут прекращены без предварительного уведомления», – сообщила пресс-секретарь земельного министра экономики Северного Рейна – Вестфалии Мона Нойбаур.
Шрёдер-Ким занимала в NRW.Global Business должность представителя в Южной Корее. Ранее компания неоднократно указывала, что её представители «не должны высказываться по политически чувствительным темам, в частности, в отношении захватнической войны России против Украины».
- Герхард Шрёдер был канцлером ФРГ с 1998 года по 2005 год. После отставки он участвовал в проектах, связанных с Россией, включая газопровод «Северный поток», был избран председателем наблюдательного совета «Роснефти». Весной прошлого года Шрёдер по своей инициативе оставил этот пост. Незадолго до этого Европарламент обсуждал возможность внести его в санкционные списки российских олигархов.
- Бывший федеральный канцлер Шрёдер считается одним из приближенных президента России Владимира Путина. После отставки в 2005 году он участвовал в проектах, связанных с Россией, включая газопровод «Северный поток», был избран председателем наблюдательного совета «Роснефти».
- После начала Россией полномасштабной войны против Украины Шрёдер не оборвал свои личные контакты с Путиным и не сделал никаких публичных заявлений с осуждением его действий. Уже во время войны он неоднократно ездил в Москву. Бывший канцлер встречался там с российским руководством, в том числе и с Путиным, и обсуждал вопросы экономической политики, прежде всего экспорт в Европу российских нефти и газа. За это он подвергался жёсткой критике в Германии.
- Герхард Шрёдер также потерял своё право на пользование офисом бывшего канцлера ФРГ. В начале мая административный суд земли Берлин отклонил его иск против решения бюджетного комитета бундестага.
Форум