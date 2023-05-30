Абхазская оппозиция на митинге выдвинула требование отставки Кабмина

На проходящем у сухумского драматического театра «народном митинге» абхазская оппозиция не будет требовать отставки президента самопровозглашенной республики Аслана Бжания. Об этом объявил лидер Абхазского народного движения Адгур Ардзинба.

Он сообщил, что участники митинга призывают Бжания принять компромиссное решение и отправить в отставку Кабинет министров, возглавляемый Александром Анквабом.

Организаторы акции планируют направить делегацию к абхазскому лидеру и пригласить его на митинг оппозиции.

Как сообщает корреспондент «Эха Кавказа», на митинге приняли резолюцию. Кроме отставки правительства, оппозиция требует создания Совета по реформам; отмены решения о либерализации торговли через Ингурский мост; отмены распоряжения о повышении тарифов на электроэнергию; отзыва соглашения о передаче РФ объектов в Пицунде; отзыва законопроекта об апартаментах; отказа от приватизации энергетических объектов; отзыва соглашения с РФ о взаимном признании судебных решений; создания градостроительного кодекса для абхазской столицы.