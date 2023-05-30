Новости
Абхазская оппозиция на митинге выдвинула требование отставки Кабмина
На проходящем у сухумского драматического театра «народном митинге» абхазская оппозиция не будет требовать отставки президента самопровозглашенной республики Аслана Бжания. Об этом объявил лидер Абхазского народного движения Адгур Ардзинба.
Он сообщил, что участники митинга призывают Бжания принять компромиссное решение и отправить в отставку Кабинет министров, возглавляемый Александром Анквабом.
Организаторы акции планируют направить делегацию к абхазскому лидеру и пригласить его на митинг оппозиции.
Как сообщает корреспондент «Эха Кавказа», на митинге приняли резолюцию. Кроме отставки правительства, оппозиция требует создания Совета по реформам; отмены решения о либерализации торговли через Ингурский мост; отмены распоряжения о повышении тарифов на электроэнергию; отзыва соглашения о передаче РФ объектов в Пицунде; отзыва законопроекта об апартаментах; отказа от приватизации энергетических объектов; отзыва соглашения с РФ о взаимном признании судебных решений; создания градостроительного кодекса для абхазской столицы.
- Отметим, что в апреле оппозиция потребовала отставки правительства в течение двух недель, однако абхазский лидер Аслан Бжания требование не выполнил. О проведении «народного митинга» оппозиция объявила 11 мая.
Другие новости дня
Российский сенатор предложил усилить присутствие РФ в Абхазии и Южной Осетии
Глава оборонного комитета российского Совета Федерации Виктор Бондарев считает, что Москва обязана усилить свое присутствие в странах ОДКБ, а также в самопровозглашенных республиках – Абхазии, Южной Осетии и Приднестровской Молдавской Республике.
«Усиление враждебной политики США против России приводит к необходимости создания российских военных баз за рубежом. В период холодной войны СССР имел разветвлённую сеть военных баз в Восточной Европе, а также в Юго-Восточной Азии (Вьетнам) и на Кубе», – написал сенатор в своем телеграм-канале.
Он также отметил, что крепнут связи с африканскими государствами. Так, Центральноафриканская Республика (ЦАР), на территории которой с 2008 года по 2010 год присутствовал миротворческий контингент России, через своего посла заявила о желании разместить на свой территории российскую военную базу.
«Россия олицетворяет собой стабильный государственный институт и способна наиболее эффективным образом разрешать военные конфликты, гарантировать безопасность в отдельных странах и целых регионах. И в Африке это уже аксиома», – добавил он.
Российский сенатор напомнил, что ранее с Суданом было подписано соглашение о расположении базы до 300 военнослужащих, которая способна обслуживать до четырех военных кораблей.
В Москве на школьном стадионе задержали 49 мигрантов
В Москве полицейские во время рейда в воскресенье задержали 49 иностранных граждан, которые играли в футбол на школьном стадионе. Об этом сообщают ТАСС и РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МВД России.
Как уточнил источник ТАСС, местные жители пожаловались на мигрантов, утверждая, что те прогоняли детей с футбольной площадки, угрожали им и их родителям. Некоторые мигранты оказали сопротивление при задержании. В отношении задержанных составили 26 протоколов, в том числе по статьям о мелком хулиганстве, неповиновении сотруднику полиции и нарушении правил въезда в Россию.
Телеграм-канал «База» сообщал, что полиция приехала прямо во время игры в футбол, положила задержанных лицом в газон, некоторых били дубинками и ногами.
По данным издания «Подъём», мигранты начали пользоваться школьным стадионом ещё несколько месяцев назад.
На площади у сухумского драмтеатра проходит митинг оппозиции
«Народный митинг» абхазской оппозиции начался на площади у сухумского драматического театра.
Организаторы и участники акции выступают против «закона об апартаментах, заселения Абхазии, раздачи абхазской земли, повышения тарифа на электричество».
Собравшиеся держат плакаты с лозунгами «Абхазия не продается», «Энергетика – собственность народа», «Мы против апартаментов».
Вокруг сухумского комплекса правительственных зданий приняты беспрецедентные меры безопасности – установлены металлические ограждения, колючая проволока и автобусы. Кроме силовиков, на месте собрались и сторонники власти.
В пресс-службе абхазского лидера Аслана Бжания говорят, что поддержать его к зданию президентской администрации пришли «более тысячи сторонников».
29 мая глава абхазской СГБ Роберт Киут заявил, что ведомство «защищает народ Абхазии и конституционный строй». Генпрокурор Адгур Агрба рассказал, что вокруг комплекса правительственных зданий установлены камеры наружного наблюдения и ведётся круглосуточная запись.
Отметим, что в апреле оппозиция потребовала отставки правительства самопровозглашенной республики в течение двух недель, однако абхазский лидер Аслан Бжания требование не выполнил. О проведении «народного митинга» оппозиция объявила 11 мая.
25 мая Общественный Союз ветеранов и граждан Абхазии «Аиааира» («Победа») заявил, что требует отставки абхазского президента Аслана Бжания.
- Закон о легализации апартаментов несколько месяцев будоражит общественность Абхазии. На его принятии настаивает абхазский лидер Аслан Бжания, оппозиция и общественность категорически против.
Минобороны РФ во второй раз за месяц объявило о поражении ЗРК «Пэтриот»
Министр обороны России Сергей Шойгу на совещании 30 мая заявил о новом поражении украинского ЗРК «Пэтриот» в Киеве. По его словам, это произошло во время последних ударов по городу, передаёт ТАСС. Украинские власти об этом не сообщали.
Шойгу не сказал, когда и как, по данным российских военных, был поражён ЗРК. Никаких доказательств его утверждениям не приведено. 29 мая, после дневного удара по Киеву, российские провоенные блогеры распространяли видеозапись следов ракет от зенитного комплекса в небе, утверждая, что это следы от «Пэтриота». Подлинность этого видео не подтверждена.
В первый раз о поражении ЗРК американского производства российские власти сообщали после удара по Киеву в ночь на 16 мая. Утверждалось, что комплекс уничтожен. Украинские официальные лица это заявление отвергали. Позднее Пентагон сообщил, что система ПВО была повреждена, но быстро отремонтирована и возвращена в строй.
С начала мая российские власти 17 раз атаковали Киев ракетами и беспилотниками-камикадзе. Украинские власти заявляют, что почти все ракеты были перехвачены. Стороны военных конфликтов склонны завышать свои результаты и принижать успехи противника. В Украине запрещены съёмки работы систем ПВО и последствий бомбардировок, это не даёт возможности независимо оценить заявления Москвы и Киева.
Премьер Японии уволил сына из-за вечеринки в резиденции
Премьер-министр Японии Фумио Кисида уволил своего старшего сына Сётаро с поста личного секретаря по политическим вопросам после того, как стало известно о его вечеринке в официальной резиденции.
Фотографии предновогоднего веселья опубликовал японский еженедельник «Сюкан бунсюн». На фото 32-летний Сётаро Кисида и его родные позируют за трибуной для официальных пресс-конференций и на красном ковре главной лестницы, пародируя традиционное фото министров после назначения.
«Его действия на государственной должности секретаря по политическим вопросам были неуместны. Я решил сменить его, чтобы он осознал свою ответственность», – сказал Кисида, комментируя увольнение сына. Ранее премьер-министр публично отчитал Сётаро за «неподобающее» поведение. На освободившийся пост Кисида уже назначил своего давнего помощника Такаёси Ямамото.
Сётаро Кисида стал одним из восьми личных секретарей премьер-министра в октябре 2022 года. Назначение членов семьи в рамках подготовки наследников – обычное явление в японской политике. Сётаро уже критиковали за злоупотребление служебным положением в январе: он использовал посольские автомобили для частных экскурсий по Лондону и Парижу и покупал сувениры для министров в роскошном лондонском универмаге.
Ранее резиденция японского премьер-министра, которой почти сто лет, служила только его офисом. В 2005 году в здании были обустроены жилые помещения.
Red Wings пока не начинает полеты в Грузию, несмотря на полученное разрешение
Российская авиакомпания Red Wings, получившая разрешение от Агентства гражданской авиации Грузии на выполнение полетов по маршрутам Москва–Кутаиси и Сочи–Тбилиси, пока не начинает полеты в Грузию.
Билеты в Грузию пока не продаются на сайте Red Wings. «Эхо Кавказа» связалось с авиакомпанией по телефону горячей линии, однако оператор не смог назвать дату начала рейсов.
В пресс-службе управляющей тбилисским аэропортом компании Tav Georgia заявили, что рейсы в Грузию выполняет лишь российская авиакомпания «Азимут». Рейса Сочи-Тбилиси нет в расписании на 2 июня.
Ранее сообщалось, что Red Wings будет выполнять многократные чартерные рейсы по маршруту Сочи-Тбилиси-Сочи со 2 июня, 3 раза в неделю (понедельник, среда, пятница), по маршруту Москва-Кутаиси-Москва также со 2 июня, 3 раза в неделю (понедельник, среда, пятница).
«Эхо Кавказа» обратилось за комментарием в Агентство гражданской авиации, но на момент публикации материала не получило его.
Отметим, что СМИ и пользователи соцсетей обратили внимание на то, что в списке направлений Red Wings есть Абхазия, несмотря на то, что полеты в самопровозглашенную республику не выполняются. В списке есть, в частности, Гудаута, Гагра, Новый Афон, Пицунда и «Сухуми, Бабушери».
Напомним, что решение о возобновлении авиасообщения с Грузией принял президент России Владимир Путин. 19 мая рейсы по маршруту Москва-Тбилиси-Москва начала авиакомпания «Азимут», с 20 мая полеты по маршруту Тбилиси-Москва-Тбилиси выполняет грузинская Georgian Airways.
В США заявили, что возобновление прямых авиарейсов между Россией и Грузией может привести к санкциям против компаний, которые будут обслуживать подсанкционные российские воздушные суда в грузинских аэропортах. Власти Грузии уверяют, что рейсы будут выполнять только те авиакомпании и самолеты, которые не попали под санкции.
Гарибашвили: одной из причин войны было желание Украины стать членом НАТО
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на Форуме глобальной безопасности в Братиславе заявил, что одной из причин российского вторжения «было желание Украины стать членом НАТО».
- Журналист: – Почему, на ваш взгляд, Россия начала вторжение в Украину в 2022 году?
- Гарибашвили: – Думаю, что все знают причину.
- Журналист: – Я не уверен, что знаю. Как думаете вы?
- Гарибашвили: – Я думаю, что вы и аудитория хорошо знает. Одной из главных причин было НАТО, расширение НАТО, правильно? И много других причин.
- Журналист: – Вы думаете, что расширение НАТО спровоцировало войну?
- Гарибашвили: – Я не хочу спекулировать, не хочу цитировать заявления российского правительства. Но одной из причин было желание Украины стать членом НАТО. Следовательно, мы видим последствия.
- Россия выдвинула требования так называемых «гарантий безопасности» за несколько месяцев до февральского вторжения в Украину. Москва требовала, в частности, отказа от принятия Украины и Грузии в НАТО и размещения в этих странах иностранных военных, а также возвращения военной инфраструктуры НАТО в Европе в состояние на 1997 год. Страны НАТО назвали эти требования неприемлемыми, заявив при этом о готовности обсуждать с Россией вопросы ограничения вооружений, размещения тех или иных систем в приграничных регионах и так далее. Отказ в требованиях стал для Москвы одним из поводов для вторжения в Украину.
В Абхазии оппозиционеры обратились к представителям силовых структур
За несколько часов до начала «народного митинга» оппозиционные партии и общественные организации обратились к представителям силовых структур самопровозглашенной республики Абхазия.
Отметим, что 29 мая вечером в соцсетях сообщили, что к сухумскому комплексу правительственных зданий подтянута военная техника. Оппозиционеры говорят, что абхазское законодательство «категорически запрещает участие силовых структур, включая министерство обороны, в политических процессах государства».
«Дорогие наши солдаты и офицеры!
Вы служите народу Абхазии, и именно вы являетесь людьми, на которых возложена ответственность за стабильность и сохранность нашей страны, на ваших плечах лежит наша безопасность, и мы верим в вас!
Вы не являетесь охранниками режима, в которых вас хотят превратить. Сегодня власть готова распродать страну, введя в обиход нашей жизни чужие законы, строя апартаменты и раздавая лучшие земли иностранным гражданам, к которым абхазы не будут иметь никакого отношения, и так повсюду и во всём.
Мероприятие в виде народного митинга направлено против этих, губительных для нашей страны действий. Призываем вас не нарушать законы Республики Абхазия, не выполнять преступные приказы, не идти против своего народа, интересы которого вы призваны защищать», – сказано в заявлении.
Оппозиционеры обратились и к родителям действующих сотрудников силовых структур: «На ваших детей оказывается беспрецедентное давление с целью заставить выступить против своего народа в защиту действующего режима. Напомните им, что они плоть от плоти, кровь от крови своего народа».
Обращение приняли общественные организации «Абхазское народное движение», «Аруаа», «Союз ветеранов и молодёжи», «Аамта», «Единство», партии «Апсны» и «Форум народного единства Абхазии».
29 мая глава абхазской СГБ Роберт Киут заявил, что ведомство «защищает народ Абхазии и конституционный строй». Генпрокурор Адгур Агрба рассказал, что вокруг комплекса правительственных зданий установлены камеры наружного наблюдения и ведётся круглосуточная запись.
Телеграм-каналы сообщили, что в ночь с 29 на 30 мая демонтировали мост через реку Сухумка, расположенный вблизи правительственного комплекса.
Ранее также стало известно о задержании восеми жителей Абхазии, среди них – родственник лидера Абхазского народного движения Адгура Ардзинба. В МВД заявил о проведении «мероприятий, направленных на предупреждение правонарушений и преступлений, обеспечение общественного порядка и безопасности граждан и гостей Абхазии».
Москву атаковали беспилотники. Часть дронов попала в жилые дома
Утром 30 мая Москву атаковали беспилотники. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, в результате атаки несколько зданий получили «незначительные повреждения».
Жителей нескольких подъездов из двух домов, в которые попали беспилотники, эвакуировали, добавил Собянин. По предварительным данным, речь идёт о домах на Профсоюзной улице, и на улице Атласова в Новой Москве. Информации о пострадавших нет. РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах пишет, что на Профсоюзной улице, 98 в результате попадания беспилотника в верхние этажи разрушены фасад и остекление дома.
«Все экстренные службы города находятся на местах происшествий. Они выясняют обстоятельства случившегося. На данный момент никто серьезно не пострадал. Прошу вас доверять только официальным источникам и не распространять непроверенную информацию», — говорится в сообщении мэра Москвы.
Телеграм-каналы Mash и Shot сообщают, что в квартиру на 14-м этаже на Ленинском проспекте залетел беспилотник с тремя взрывными устройствами. Однако взрыва не было.
РИА Новости публикует видео с Ленинского проспекта и сообщает, что там работают экстренные службы. Перекрыто движение по улице Удальцова от Ленинского проспекта до улицы Михаила Певцова.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев также сообщил, что на подлете к Москве сбиты несколько беспилотников.
Всего, по данным «Базы», в утренней атаке участвовали не менее 25 БПЛА. Большую часть из них сбили силы ПВО, часть беспилотников зацепились за провода и деревья, так как летели на сверхмалой высоте. Три дрона врезалиь в жилые дома – на Ленинском проспекте, Профсоюзной улице и улице Атласова.
В Минобороны России заявили о «террористической атаке беспилотными летательными аппаратами по объектам в Москве», предпринятой «киевским режимом».
«В атаке было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Все беспилотники противника поражены. Три из них подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и отклонились от намеченных целей. Еще пять беспилотных летательных аппаратов сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С» в Подмосковье», – сказано в заявлении.
- В ночь на 3 мая над куполом Сентаского дворца в московском Кремле были замечены два беспилотных летательных аппарата. Дроны были, как утверждают российские власти, выведены из строя военными и спецслужбами. Пострадавших нет. В Кремле назвали атаку спланированной террористической акцией и покушением на президента России накануне празднования Дня победы, возложив ответственность на Украину. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте.
- Власти Украины отвергли причастность Киева к случившемуся, заявив, что Украина сражается с российскими войсками на своей территории, а не атакует Путина в Москве.
Цхинвальский суд заключил под стражу двух граждан Грузии
Цхинвальский суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении двух граждан Грузии.
Как пишет грузинская служба Радио Свобода, на территории самопровозглашенной республики Южная Осетия незаконно удерживаются Леван Петриашвили и Арчил Басанидзе – они уже перевезены из цхинвальского изолятора в тюрьму.
Петриашвили проживает в Эргнети. Его представители югоосетинских властей задержали 15 мая, а на второй день друга Левана Петриашвили - Арчила Басанидзе.
Как заявили в Службе госбезопасности Грузии, об инцидентах были поставлены в известность Мониторинговая миссия ЕС в стране, международные партнеры и сопредседатели Женевских дискуссий. Оперативно была задействована горячая линия.
Дания выделит еще 2,6 миллиарда долларов военной помощи Украине
Дания намерена выделить новый пакет военной помощи Украине объемом в 17,9 миллиардов датских крон (2,59 миллиарда долларов). Об этом заявила в понедельник премьер-министр страны Метте Фредериксен. Транш будет предназначен для закупок Украиной вооружений в этом и следующем году.
В марте Дания учредила фонд военной и гражданской помощи Украине в 2023 году. Он составляет 1 миллиард долларов. В интервью датскому радио Фредериксен сказала, что правительство планирует дополнительно вложить в этот фонд 7,5 миллиардов датских крон (около 1 миллиарда долларов) в текущем году и 10,4 миллиарда (около полутора миллиардов долларов) в следующем.
Президент Украины Владимир Зеленский в твиттере поблагодарил датское правительство.
Заявление Фредериксен сделано накануне визита в северные страны генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Столтенберг покинет свой пост в сентябре этого года. Метте Фредириксен называют одним из возможных кандидатов на пост следующего главы НАТО.
Польша закроет границу для грузовиков из России и Беларуси
Польша с 1 июня закроет границу для грузовых автомобилей, тягачей, прицепов, в том числе полуприцепов, и автопоездов, зарегистрированных на территории Беларуси и России. Соответствующее распоряжение подписал глава МВД Польши Мариуш Каминский.
Ограничения будут действовать до особого распоряжения.
Ранее власти Польши ввели санкции против 365 граждан Беларуси. Им запрещен въезд в страну и в Шенгенскую зону, а их активы в Польше будут заморожены. Эта мера стала ответом на приговор белорусскому журналисту Анджею Почобуту, поляку по происхождению и активисту Союза поляков в Беларуси. В феврале Гродненский городской суд приговорил его к восьми годам колонии строгого режима по обвинению в разжигании ненависти. Варшава назвала процесс политически мотивированным и охарактеризовала его как доказательство антипольской деятельности властей Беларуси.
В Абхазии задержали родственника оппозиционера Адгура Ардзинба
В Абхазии накануне запланированного на 30 мая «народного митинга» задержали родственника лидера оппозиционного Абхазского народного движения Адгура Ардзинба.
Всего, по имеющейся информации, задержаны восемь жителей Абхазии. Об этом первоначально сообщил телеграм-канал «Аиашара».
«Со вчерашнего вечера сотрудники уголовного розыска задерживают людей и доставляют их в изоляторы временного содержания. Кого-то забирают прямо из дому, кого-то задерживают на улице», – говорилось в сообщении.
Агентство «Апсныпресс» опубликовало заявление МВД самопровозглашенной республики Абхазия. В нем сказано о проведении «мероприятий, направленных на предупреждение правонарушений и преступлений, обеспечение общественного порядка и безопасности граждан и гостей Абхазии».
«В рамках проведения комплексных мер профилактического характера в отношении лидеров и активных участников преступных групп, влияющих на криминогенную обстановку в республике, в органы внутренних дел были доставлены восемь человек, в частности, четверо так называемых «воров в законе», а также иные криминально-ориентированные лица, в отношении которых проводятся штатные мероприяти. Все мероприятия проводятся в установленном законом порядке», – отметили в МВД.
Провластный телеграм-канал АМРА-life написал, что «большая часть задержанных находилась под воздействием наркотических веществ», а один из-задержанных, родственник Адгура Ардзинба «был "смотрящим" в Новом Афоне».
Задержания прокомментировал и сам Ардзинба.
«Хочу напомнить Аслану Бжания о его сыне и племянниках, которые 7 апреля совершили уголовное преступление, совершив нападение на гражданина Республики Абхазия и до сих пор не привлечены к ответственности.Двойные стандарты и попытки преследовать по политическим мотивам граждан Абхазии, на фоне провальной работы практически во всех сферах жизнедеятельности государства, выглядят жалко и говорят о слабости власти», – написал оппозиционер в телеграм-канале.
- В апреле текущего года стало известно об избиении экс-депутата абхазского парламента Тенгиза Агрба, который ранее жестко раскритиковал президента Аслана Бжания. По информации источников, в избиении участвовали сын Бжания, его племянники и сотрудники службы охраны президента.
Михаил Саакашвили: Я намерен бороться до конца
Третий президент Грузии Михаил Саакашвили, находясь в заключении в клинике, пишет, что намерен бороться до конца и уверен, что грузинский народ его освободит.
«Друзья, я не приехал в Грузию, чтобы лечиться. Я рискнул жизнью ради спасения страны. Вы знаете, что против меня выдвинуты фальшивые обвинения - от начала и до конца я - политзаключенный.
Уверен, что грузинский народ все равно меня освободит — я жду и от вас большей отваги. В конце концов Европарламент, сеймы Польши и Литвы, президенты Франции и Украины требуют моего освобождения. Ни на минуту не мирюсь с этим несправедливым, путинским заключением! Намерен бороться ради свободы до конца, надеюсь на вас», - цитирует Саакашвили SOVA.
В этой же публикации экс-президент заявляет, что медиаменеджер «Мтавари архи» Ника Гварамия является для него политзаключенным номер один, поскольку Саакашвили считает, что Гварамия сидит в тюрьме только потому, что был его адвокатом.
«Он стоял рядом со мной, защищал меня. Поэтому я чувствую ответственность за его арест, всегда вспоминаю об этом в моих письмах, адресованных международной арене. Тот, кто пытается разделить наши вопросы друг от друга, играет дешевую игру Иванишвили», - пишет третий президент Грузии.
Пьяный пограничник в Вашловани напугал туристов – начато расследование
Специальная следственная служба сообщила, что начала расследование возможного жестокого обращения с туристами и незаконного применения огнестрельного оружия со стороны пограничника в заповеднике Вашловани.
Запрос в связи с описанным в соцсетях инцидентом в заповеднике Вашловани был направлен СМИ сразу в несколько государственных ведомств Грузии: МВД, Погранполицию и Агентство охраняемых территорий.
Пользователь FB Нанука Авалиани рассказала, как в эти выходные прошел пеший тур в национальный парк:
«Мы дошли до лагеря, думали, что находимся на охраняемой территории, где кроме рейнджеров есть пограничники, и мы чувствовали максимальную защищенность, пока не стемнело… Но после полуночи появился пьяный пограничник, который арестовал белорусского и российского туристов, надел на них наручники, издевался, заставлял подбирать с земли помидор и в итоге выстрелил в сторону лагеря. Ребята, пуля прошла через наши палатки!!!!!», – пишет автор.
Девушка также сообщает, что туристическая группа готовит коллективный иск, передает агентство «Новости-Грузия».
Ильхам Алиев предложил карабахскому лидеру «сдаться»
Президент Азербайджана Ильхам Алиев предложил непризнанной Нагорно-Карабахской республике «подчиниться законам Азербайджана», а карабахскому лидеру Араику Арутюняну – «сдаться».
«Якобы там функционирует парламент, якобы там есть президент, министр, все это смешно. Мы просто проявляем терпение. Хотя всем хорошо известно, что сегодня у нас есть все возможности провести любую операцию в том регионе. Поэтому парламент должен быть распущен, элемент, называющий себя президентом, – должен сдаться, все министры, депутаты и другие должны уже оставить свои посты. Только в этом случае им могут быть сделаны послабления. Только в этом случае может идти речь о какой-либо амнистии», – сказал Алиев на встрече с жителями, вернувшимся в город Лачин.
Президент Азербайджана говорит, что в Баку дважды пригласили представителей армянского населения Карабаха, а «третьего приглашения не будет».
«Мы направили туда делегацию. Мой представитель провел там с ними первую встречу, после чего мы пригласили их в Баку – приезжайте, поговорим. Они отказались. После этого мы во второй раз пригласили их в Баку. То есть представители проживающего в Карабахе армянского меньшинства. Они отказались и от этого. Третьего приглашения не будет. Либо они сами смиренно приедут, либо события будут развиваться в ином русле. Поэтому они могут подпасть под амнистию только в том случае, если сами добровольно оставят все фиктивные должности и обратятся за получением гражданства Азербайджана», – добавил он.
Алиев также говорит, что делимитация границ должна происходить на условиях Азербайджана, «то есть на справедливых условиях», а мирный договор «должен быть основан на международных условиях». По его словам, «должна быть открыта дорога» в Нахичеванскую автономию.
Комментируя слова Алиева, пресс-секретарь карабахского лидера Лусине Аванесян заявила, что его требования – «незаконные» и направлены на срыв усилий, направленных на обеспечение долгосрочного мира на Южном Кавказе.
Премьер Армении Никол Пашинян считает, что слова Алиева можно воспринять как «отказ от договоренностей, достигнутых в Брюсселе».
«Трагедия» – Ардзинба прокомментировал слова Пашиняна о Карабахе
Глава МИД самопровозглашенной республики Абхазия Инал Ардзинба выразил обеспокоенность в связи с заявлением премьер-министра Армении Никола Пашиняна о готовности признать Нагорный Карабах частью Азербайджана.
«Мы не могли такое представить еще пару лет назад, чтобы премьер-министр Армении такое сказал. Кстати, в Армении многие восприняли это негативно. Еще в 1992 году Верховный Совет Армении принял постановление, согласно которому любой международный межгосударственный документ или внутренний нормативно-правовой акт, где Нагорный Карабах признается территорией Азербайджана, на территории Республики Армения является недопустимым к исполнению. То есть получается, что заявление премьер-министра Пашиняна противоречит постановлению Верховного совета Армении», – сказал Ардзинба в эфире Абхазского телевидения.
Слова Пашиняна он назвал «беспрецедентным событием», добавив, что сейчас – «эпоха очень жесткой геополитики».
«То, что произошло с Нагорным Карабахом, является результатом геополитического консенсуса. В то время, в которое мы живем, действительно последствия могут быть достаточно трагическими. А то, что произошло с Нагорным Карабахом и является трагедией, если вспомнить, какое количество ребят полегло и к какому результату это привело», – добавил он.
Как сообщалось ранее, Никол Пашинян сказал, что Ереван готов признать территорию Азербайджана, включая Нагорный Карабах. В ближайшее время лидеры двух стран могут подписать мирный договор. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики при этом заявил, что «Арцах не был и не будет в составе Азербайджана».
Отметим, что Нагорно-Карабахская республика признана лишь самопровозглашенными республиками – Абхазией, Южной Осетией, Приднестровской Молдавской республикой.
Наблюдатели ОБСЕ не признали выборы в Турции полностью честными
Международные наблюдатели от ОБСЕ не признали состоявшиеся президентские выборы в Турции полностью честными и свободными. В их отчёте о втором туре выборов говорится, что имела место предвзятость и давление на избирателей, в том числе со стороны государственных СМИ.
ОБСЕ подтверждает, что организация самих выборов соответствовала демократическим правилам, и избиратели могли свободно выбирать кандидатов. Однако, указывается в отчёте, в предвыборной кампании использовались выражения, дискриминирующие оппонентов. Говорится также о предвзятости государственных СМИ и ограничении свободы слова. Это, по мнению ОБСЕ, привело к неравноправному положению кандидатов и к предоставлению привилегий Реджепу Эрдогану – на момент выборов он был действующим президентом страны и был переизбран.
Результаты выборов в Турции отрицательно сказались на курсе турецкой лиры, который и ранее снижался. По состоянию на утро понедельника, после объявления о победе Эрдогана, курс лиры упал до рекордного уровня в 20,05 лиры за доллар. Банк Morgan Stanley предупреждает, что к концу года курс лиры может упасть на 29 процентов – до 28 лир за доллар, если Эрдоган не изменит денежно-кредитную политику, пишет агентство Bloomberg.
«Победа Эрдогана не устраивает ни одного иностранного инвестора. При очень высокой инфляции, очень низких процентных ставках и отсутствии чистых валютных резервов может наступить болезненный кризис, который затронет все активы», – сказал Bloomberg стратег Tellimer Хаснайн Малик.
Путин разрешил проводить выборы на аннексированных территориях
В России внесены изменения в закон «О военном положении», которые среди прочего предусматривают проведение выборов на аннексированных территориях. Голосование может проводиться после консультаций с Центризбиркомом, Минобороны и ФСБ. Соответствующий документ подписал президент Владимир Путин.
Проводить выборы можно будет как на всей территории, где введено военное положение, так и только на её части.
Кроме того, в законе зафиксировано право властей на депортацию жителей с территории, где введено военное положение, в районы, где такое положение не установлено.
Обновлённый закон также разрешает задерживать на 30 суток за нарушение запретов и ограничений, введённых президентом России на территориях с военным положением.
- По состоянию на конец мая военное положение введено российскими властями на территориях Донецкой и Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Президент России Владимир Путин объявил об аннексии этих регионов в сентябре прошлого года, но Москва контролирует только часть территорий. Киев и страны Запада заранее объявили, что ни при каких обстоятельствах не признают аннексию.
Больше новостей Радио Свобода:
Премьер Испании объявил о досрочных парламентских выборах
Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил о роспуске парламента и проведении 23 июля досрочных парламентских выборов.
Заявление главы правительства последовало после того, как его Испанская социалистическая рабочая партия неудачно выступила на региональных и муниципальных выборах в прошлое воскресенье.
По итогам голосования, в большинстве из 12 автономных сообществ, где состоялись выборы, победа досталась консервативной Народной партии – традиционному сопернику социалистов. За консерваторов проголосовали почти семь миллионов человек – это более 30% избирателей. Социалисты набрали чуть более шести миллионов голосов.
«Хотя вчерашние выборы имели местный и региональный масштаб, смысл голосования несет в себе послание, выходящее за эти рамки. Вот почему, как премьер-министр и глава партии, я лично принимаю результаты», — сказал Санчес.
Премьер сообщил, что проинформировал о своём решении главу государства короля Филиппа VI.
Ранее предполагалось, что всеобщие выборы в Испании пройдут в конце года.
Педро Санчес возглавил правительство Испании в июне 2018 года после того, как правительство его предшественника Мариано Рахоя получило вотум недоверия. С января 2020 года действует второй кабинет Санчеса.
Верховная Рада Украины одобрила перенос Дня победы на 8 мая
Верховная Рада Украины одобрила перенос празднования Дня победы над нацизмом с 9 мая на 8 мая. Предложение внёс ранее президент Украины Владимир Зеленский.
«Именно 8 мая величие победы над нацизмом вспоминает большинство народов мира. Именно 8 мая мир чтит память всех, чья жизнь унесла война. Именно 8 мая вступил в силу Акт о безоговорочной капитуляции вермахта», – обосновал своё предложение президент Украины. Многие украинские политики и общественные деятели также обращали внимание на то, что Россия использовала дату 9 мая в своей пропаганде для оправдания агрессии против Украины.
8 мая будет выходным днём. Официально праздник будет называться Днём памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне.
9 мая будет рабочим днём, однако в этот день также будет отмечаться праздник - День Европы. Присоединиться к традиции его празднования также предложил Зеленский.
- В марте 2015 года тогдашний президент Украины Пётр Порошенко подписал указ о праздновании 8 мая Дня памяти и примирения. 9 мая оставалось Днём победы над нацизмом во Второй мировой войне и выходным днём - вплоть до нынешнего года.
Грузии передан официальный демарш ЕС из-за авиасообщения с Россией
Посол Евросоюза в Тбилиси Павел Герчинский вместе с послами стран ЕС провел встречу с министром экономики Грузии Леваном Давиташвили. В ходе встречи Герчинский передал Грузии официальный демарш от имени 27 государств ЕС. Причина – возобновление авиасообщение с Россией.
Дипломат заявил, что решение Грузии согласиться на прямое авиасообщение с Россией противоречит единогласному решению 27 стран ЕС, которые решили отказаться от прямых авиарейсов в Россию и из России, а также не допускают российские самолеты в свое воздушное пространство.
«Мы также выразили обеспокоенность тем, что это решение противоречит нашей решимости изолировать Россию и оказать на нее давление, чтобы она изменила свою тактику, когда речь идет о жестокой, агрессивной войне, которую Россия продолжает вести в Украине», – сказал журналистам посол ЕС.
Леван Давиташвили, в свою очередь, заявил, «контекст Грузии отличается от контекста стран-членов ЕС».
«Грузия находится в особенно сложной ситуации: у нас прямая граница с РФ и 20% территорий Грузии оккупированы, поэтому контекст Грузии отличается от контекста стран-членов ЕС, и об этом мы говорили открыто. Думаю, что для большинства послов это понятно и логично», — сказал Давиташвили.
Ранее в Брюсселе призвали «Грузию, которая претендует на получение статуса кандидата на вступление в ЕС, присоединиться к санкциям и сохранять бдительность в отношении любых возможных попыток обойти санкции, особенно в авиационном секторе».
Напомним, что 27 февраля посол ЕС передал министру юстиции Грузии демарш в связи с состоянием здоровья экс-президента Михаила Саакашвили.
«Я оценил его шутку». Токаев ответил на слова Лукашенко о ядерном оружии
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев охарактеризовал как «шутку» слова белорусского руководителя Александра Лукашенко, который предложил Казахстану вступить в Союзное государство России и Беларуси ради того, чтобы иметь доступ к ядерному оружию. Об этом сообщает Радио Азаттык.
«Я по достоинству оценил его шутку. Я думаю, что необходимости в этом нет, поскольку существуют и другие интеграционные объединения, прежде всего Евразийский экономический союз. Что касается ядерного оружия, то оно нам не нужно», — заявил Токаев.
Интервью с Лукашенко было показано накануне в эфире программы «Москва. Кремль. Путин». Белорусский лидер прокомментировал выступление Токаева 24 мая на Евразийском экономическом форуме в Москве. Президент Казахстана обратил внимание на различия в подходах к интеграции между Россией и Беларусью и остальными участниками ЕАЭС. Токаев тогда заявил, что союзное государство Беларуси и России предусматривает интеграцию по формуле «две страны — одно государство».
«Я извиняюсь, даже ядерное оружие — одно на двоих сейчас», — заявил Токаев, отметив, что есть и другой уровень интеграции, представленный Казахстаном, Кыргызстаном и Арменией.
Пресс-секретарь президента Руслан Желдибай, комментируя слова Токаева, заявил, что «Казахстан не намерен создавать или вступать в союзные государства».
Лукашенко в эфире российского телевидения сказал, что если Казахстан или какая-либо другая страна хочет получить доступ к ядерному оружию, ей следовало бы присоединиться к Союзному государству.
На прошлой неделе стало известно, что в Беларусь начали перемещать российское тактическое ядерное оружие. При этом контроль за ним, как утверждается, останется у России.
Правительство Грузии вводит временную пошлину на ввоз муки
Правительство Грузии введет временную пошлину на ввоз муки – проект постановления готовит Минсельхоз.
По словам министра Отара Шамугия, пошлину планируется ввести на 5 месяцев с 10 июня, чтобы поддержать местных производителей и дать им возможность продать урожай.
«Наша главная задача – удержать цены на хлеб и, в то же время, наладить реализацию нового урожая», – сказал Шамугия.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», ранее фермеры провели серию акций протеста из-за того, что на местную пшеницу спрос упал до нуля, так как страна почти полностью перешла на российскую муку.
Форум