До анонсированного абхазской оппозицией «народного митинга» в Сухуме остается меньше 24 часов. Оппоненты власти мобилизовали все свои ресурсы, чтобы вывести на улицы как можно больше людей. Президент Абхазии Аслан Бжания между тем заявил, что сейчас не время для проведения митингов, а председатель СГБ Роберт Киут предостерег граждан от «попыток силового захвата власти».

Вот уже несколько недель Абхазия живет, активно обсуждая «народный митинг», намеченный рядом оппозиционных сил на 14 часов 30 мая на площади перед Абхазгосдрамтеатром. В последние дни идет сплошная информационная «артподготовка» со стороны как оппозиции, так и властной команды: интервью, заявления, пресс-конференции… И лишь человек, совершенно далекий от современных абхазских реалий, высказал бы тут недоумение: почему столько внимания к митингу, коих было и будет в республике еще великое множество? Но знающие люди прекрасно осведомлены, что в данном случае мы говорим «митинг», а подразумеваем возможный «последующий штурм комплекса правительственных зданий в расчете на сложение президентом полномочий». За последние девять лет было два таких успешных штурма – в мае 2014 года и в январе 2020 года, а также несколько безуспешных попыток.

Но никогда еще всем этим митингам, которые ранее именовались народными сходами, не предшествовала такая же информационная подготовка, как нынче, вплоть до расклеивания оппозиционерами листовок с призывами к населению идти на митинг. Видеоролики с подобными призывами крутятся в телеэфире и в интернете. Вот для примера фрагмент обращения председателя общественной организации «Аиааира» Вианора Ашба:

«Сегодня настал тот момент, когда все как один должны громко заявить о себе. Мы без страха должны противостоять тому, чтобы наши дети, внуки и правнуки не остались в стране, где им ничего не принадлежит. Сегодня у нас не осталось других вариантов донести до этой антинародной власти, что наша страна не источник обогащения кучки людей, дорвавшихся до власти. Мы не позволим им установить переселенстрой в виде апартаментов или в каком-либо другом виде, передать в частные руки энергетику, выставлять на распродажу нашу Родину, отвоеванную нашими предками и нами…».

А вот как ответил на вопрос о предстоящем митинге в интервью представителям государственных СМИ президент Абхазии Аслан Бжания:

«Что касается митинга, который должен пройти 30 мая. Считаю, что сейчас не самое подходящее время для проведения митингов. Я говорил чуть раньше о том, что наш единственный стратегический партнер в настоящее время проводит специальную военную операцию. Нашим стратегическим партнером был приложен максимум усилий для того, чтобы здесь не был открыт «второй фронт». Этим митингом могут воспользоваться всевозможные провокаторы, зарубежные в том числе, и постараться сделать так, чтобы этот митинг перешел в массовые беспорядки. И организаторы митинга должны иметь в виду недопустимость такого рода развития событий. Что касается требований организаторов митинга, то поддерживающие руководство страны партии провели круглый стол с руководителями министерств и ведомств. И там детально обсуждались претензии или требования, выдвинутые оппозицией в адрес правительства. В ходе обсуждения была получена достоверная информация о состоянии дел во всех отраслях. Если кому-то интересно быть объективным, то материалы в достаточном количестве об этом есть».

Правоохранительные органы будут пресекать неправомерные действия протестующих в рамках закона, заявил вчера же в интервью интернет-изданию «Апсны Иахьа» председатель СГБ Абхазии Роберт Киут:

«Правоохранители будут основательно подходить к сбору доказательной базы в случае нарушений законов и попыток силового захвата власти. По всему периметру комплекса правительственных зданий установили камеры видеонаблюдения, сформирована следственно-оперативная группа, которая будет фиксировать происходящее на митинге. Будем действовать в рамках закона. Никаких нарушений с нашей стороны – со стороны силовиков, допущено не будет. Это строго-настрого будет наказываться нами, руководителями, в том числе будем пристально смотреть за этим. Граждан призываем не совершать такого рода деяния, потому что мы будем вынуждены привлечь их по тем статьям, которые действуют в нашей стране».

А ранее, в пятницу, 26 мая, парламент Абхазии выступил с обращением к гражданам, политическим партиям и общественным организациям в связи с приближающимся митингом. Его зачитал депутат Алхас Барциц:

«Парламент Республики Абхазия выражает свою обеспокоенность складывающейся напряженной общественно-политической ситуацией в преддверии запланированного мероприятия и обращается к гражданам, всем политическим партиям и общественным организациям, а также к органам государственной власти: гражданам при проведении митинга проявлять бдительность и благоразумие, соблюдать Конституцию и законодательство Республики Абхазия; политическим партиям и общественным организациям обеспечить соблюдение Конституции, законов, прав и свобод граждан и не допускать дестабилизации общественно-политической обстановки в республике; органам государственной власти в рамках возложенных на них законодательством РА полномочий обеспечить правопорядок и защиту конституционных прав и свобод граждан республики», – говорится в обращении.

Депутат Беслан Эмурхба отметил, что в интернете много призывов к митингу и не все они носят мирный характер:

«Когда организуются такие митинги, никто не должен говорить о драках, массовых беспорядках и прочем. Нужно спокойно обсуждать и решать имеющиеся проблемы, нельзя допускать столкновения людей… Далеко не всегда митинги, которые заявляются как мирные, на деле оказываются таковыми, но потом никто не несет за это ответственность».

Депутат Эрик Рштуни, который подчеркнул, что представляет в парламенте оппозиционные политические силы, отметил:

«То, что там, в интернете, в соцсетях есть вещи, о которых некие выступающие говорят… Ну, я не знаю, каждого проконтролировать невозможно на самом деле. И по какому-то заявлению выводы делать неправильно. Согласен с тем, что, как в обращении написано, все должно происходить в рамках закона. Собираться на митинги – это право, прописанное у нас в Конституции».

Спикер парламента Лаша Ашуба выразил свое отношение к выказываемым различными общественными и политическими деятелями упрекам в адрес парламента:

«Мы ко всем относимся с уважением, но говорить о том, что парламент абстрагировался от процессов, происходящих в стране, или что якобы кто-то пытается оказать давление на парламент... На парламент пытаются оказать давление все без исключения, парламент же всегда выступал медиатором в подобных процессах, поэтому я думаю, что это заявление правильное, своевременное, и прошу его поддержать».

Большинством голосов обращение было принято.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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