Абрамович не передал Украине средства «Челси» из-за суда Джерси

Представители российского миллиардера Романа Абрамовича заявили, что средства от продажи футбольного клуба «Челси» не могут быть переданы благотворительному фонду в поддержку Украины до тех пор, пока власти британского острова Джерси не прекратят расследование в отношении бизнесмена.

Как пишет The Times, речь идёт о сумме около полутора миллиардов фунтов, вырученных от продажи клуба. По данным издания, Абрамович намерен проигнорировать требования премьер-министра Великобритании Кира Стармера о передаче всех средств, полученных от сделки с «Челси».

The Times также сообщает, что миллиардер нанял команду юристов для участия в судебном процессе. В их числе — бывший советник президента США Дональда Трампа Эрик Хершманн. Абрамович, по информации издания, планирует подать встречный иск на сумму около двух с половиной миллионов фунтов.

Средства от продажи «Челси» в размере больше двух миллиардов фунтов, а также 150 миллионов фунтов процентов, с 2022 года заморожены на банковском счёте компании Абрамовича Fordstam Ltd.

В общей сложности суды Джерси заморозили активы бизнесмена на сумму больше пяти миллиардов фунтов. Это связано с расследованиями по отмыванию денег и санкциям. Представители Абрамовича утверждают, что текущие процессы и заморозка средств блокируют юридический механизм выплаты средств Украине.