Абубакар Янгулбаев обратился к Бастрыкину с заявлением на Кадырова

Правозащитник Абубакар Янгулбаев обратился к главе Следственного Комитета Александру Бастрыкину с просьбой проверить выступления главы Чечни Рамзана Кадырова. Он просит возбудить против него и его приближенных уголовные дела по фактам угрозы убийством, возбуждении ненависти и вражды и подстрекательства к убийству. Текст выложен в телегам-канале Янгулбаева.

В тексте говорится, что ряд чеченских чиновников во главе с Кадыровым угрожают Янгулбаеву с использованием должностных полномочий. Кроме Кадырова правозащитник просит проверить выступления председателя парламента Чечни Магомеда Даудова, вице-премьеров Чечни Абузайла Висмурадова и Ису Тумхаджиева, главу чеченского МСЧ Алихана Цакаева, начальника грозненского МВД и других чиновников, всего - 9 человек.

В их выступлениях Янгулбаев, работающий юристом в «Комитете против пыток» усмотрел нарушение пяти статей уголовного кодекса. Для объективного и тщательного расследования он просит привлечь юристов.

Ранее с аналогичным обращением выступил «Комитет против пыток», оно было отправлено и в Генеральную прокуратуру. Председатель президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев попросил у главы Следственного комитета забрать дело обвиненной в нападении на полицейского матери Янгулбаева, Заремы Мусаевой, из Чечни в центральный аппарат ведомства. Следственный комитет на заявления пока что не реагировал.