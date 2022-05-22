1ADAT не будет оспаривать признание своего движения экстремистским

В чеченском правозащитном движении 1ADAT заявили, что не планируют оспаривать решение Верховного суда Чечни о признании себя экстремистским. Соответствующее решение по иску прокуратуры было принято несколько дней назад, однако известно об этом стало только сейчас.

Представитель движения 1ADAT Ибрагим Янгулбаев в беседе с Кавказ.Реалии отметил, что каждый раз новости о борьбе кадыровцев с движением вызывают недоумение. Ранее по иску прокуратуры были признаны экстремистскими публикации в телеграм-канале движения, а сейчас оно само.

«Мы, которые рассказываем про преступления, помогаем людям, стали экстремистами. Если бы в России был хотя бы один справедливый суд, мы бы подумали об оспаривании этого решения. Но в Чечне, да и по всей России, независимого правового суда просто нет. Как разговаривать и доказывать что-то людям, которых признают террористами и убийцами? Как сказал их же хозяин Путин – с террористами мы не ведем переговоры», - пояснил Янгулбаев.

Директор информационно-аналитического центра «Сова», эксперт по экстремизму Александр Верховский в комментарии Кавказ.Реалии заявил, что последствия для сторонников движения 1ADAT могут наступить только тогда, когда движение появится в соответствующем реестре экстремистских организаций Минюста.

«Вся ответственность для людей наступает только после этого. Любое воспроизведение символики движения станет в России административным правонарушением. Самое серьезное – участие в деятельности движения на территории России. Это уголовное правонарушение с перспективой реального лишения свободы. Чтение ресурса не является уголовно наказуемым, а вот финансирование – является», - объясняет Верховский.

На практике не обязательно переводить деньги на счет именно движения, следствие может попытаться доказать, что деньги, направленные какому-либо человеку, предназначались на финансирование деятельности 1ADAT.

«По опыту получается, что это доказывается довольно-таки легко», - подытожил эксперт.