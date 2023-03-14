Администрация Байдена продлила пребывание граждан Украины в США

Бывший директор Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер предложил создать контактную группу по подготовке к мирным переговорам Украины и России. Предложение по окончанию войны опубликовано в берлинской газете Tagesspiegel.

Ишингер, ранее занимавший должности заместителя министра иностранных дел ФРГ и посла Германии в Вашингтоне и Лондоне, предлагает срочно основать «политико-стратегическую контактную группу», которая бы существовала параллельно формату «Рамштайн», в рамках которой западные страны согласуют поставки оружия Украине. Контактная группа должна получить официальный мандат на приглашение сторон к переговорам, развитие стратегии и предложение проектов возможных договоров.

По мнению Ишингера, примером успешных действий мирового сообщества по окончанию войны могут стать мирный план урегулирования войны в Югославии, подготовленный бывшим министром иностранных дел ФРГ Йошкой Фишером, и мирный договор по Боснии и Герцеговине, достигнутный в 1995 году благодаря работе контактной группы.

Центром переговорной группы, по предложению Ишингера, могут стать США, Великобритания, Франция и Германия. В этих рамочных условиях можно было бы проводить интенсивные переговоры на уровне государственных советников безопасности.

Вокруг этого ядра должны взаимодействовать группы министров обороны стран НАТО, представители стран Балтиии, а также ООН, ЕС, ОБСЕ и НАТО. Отдельные переговоры могут проводиться на уровне чиновников или послов. Однако контактная группа должна проводить регулярно встречи параллельно с группой министров иностранных дел.

Важные страны «глобального юга», такие как, например, Бразилия, Индия, а также Китай, должны быть приглашены, чтобы действовать в расширенном внешнем круге переговорных сторон. Политической целью на фоне блокирования Россией любых не устраивающих ее решений Совбеза ООН было бы достижение легитимности благодаря международному участию в обсуждении мирных переговоров.

Ишингер дает также ответ на вопрос, как могло бы выглядеть перемирие. Во-первых, необходимо обсуждение проектов текстов, затем вопроса о том, кто будет наблюдать за соблюдением соглашений, далее – вопроса о том, могли бы такие страны, как Китай и Индия, участвовать в операции по поддержанию перемирия и какими были бы условия для этого. Дискуссии должны вестись и в отношении того, должно ли соглашение о перемирии подтверждаться ООН или нет, нужны ли военные линии разграничения, контроль мер по разоружению и введение отдельных бесполетных зон.

Кроме того, Ишингер предлагает задуматься о том, какие возможности существуют в случае, если Украине не удастся возвратить Крым в ходе военных действий. Альтернативами могли бы быть контроль различных стран над этим регионом и референдум о принадлежности к Украине среди жителей Крыма. Одной из опций было бы вычленение вопроса о Крыме из возможных переговоров. Подобные вопросы могут возникнуть также в отношении регионов украинской части Донбасса.

Среди обсуждаемых вопросов было бы членство Украины в НАТО или возможный отказ от него, о чем президент Владимир Зеленский говорил весной 2022 года. В этом случае необходимо обсудить, как должны выглядеть гарантии безопасности, в том числе со стороны США и других партнеров по НАТО.

Кроме того, по мнению Ишингера, необходимо подумать о создании послевоенного правового пространства. При этом в центре обсуждения должны быть такие вопросы, как восстановление Украины, репарации, компетентность международной юстиции и преследование военных преступлений. Наряду с этим должен подниматься вопрос о новом плане для поддержания надежной и долговременной европейской архитектуры безопасности.

Ишингер предполагает, что исходя из всех этих пунктов возникнет также необходимость пересмотра Хельсинских соглашений 1975 года.

«Абсолютно однозначно: нам необходима инициатива для разработки всех имеющихся в наличии возможностей мирного процесса», – констатирует политик. Экс-глава Мюнхенской конференции по безопасности ставит перед собой цель перехватить инициативу представителей Левой партии и партии «Альтернатива для Германии», которые балансируют на грани пацифизма и оправдания Путина, а также предотвратить возможное неблагоприятное для Украины развитие пацифистских тенденций в США. Вместе с тем Ишингер решительно выступает против сторонников тезиса о невозможности мирных переговоров.