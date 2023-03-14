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Администрация Байдена продлила пребывание граждан Украины в США
Администрация Джо Байдена разрешила тысячам граждан Украины, бежавшим в Соединенные Штаты год назад, после начала широкомасштабного российского вторжения, продлить срок пребывания в США. Решение администрации распространяется на тех обладателей украинских паспортов, у которых заканчивается действие предыдущего разрешения американских властей.
Департамент внутренней безопасности США уточнил, что речь идёт о тех гражданах Украины и их ближайших родственниках, которые прибыли в США до открытия программы помощи «Объединяясь для Украины».
Как сообщает агентство Associated Press, украинцы, приехавшие в США в рамках программы «Объединяясь для Украины», сразу получили двухлетнее разрешение на пребывание в стране. Американские организации, занимающиеся расселением прибывших, оценивают число украинских граждан с «годичным правом» проживания в США примерно в 20 000.
Администрация применяет специальную программу гуманитарного содействия, чтобы разрешить въезд в США жителям других стран, вынужденным срочно искать убежище. Эта программа действует временно, от одного до двух лет. Её действие должно продлеваться в случаях, когда заявитель вынужден просить о дополнительном содействии.
В настоящее время в рамках специальной гуманитарной программы в США находятся «десятки тысяч беженцев из Афганистана», сообщает агентство AP.
Другие новости дня
КНДР снова запустила ракеты в сторону Японского моря
Северная Корея в очередной раз провела пуск ракет в сторону Японского моря. Об этом рассказали южнокорейские военные и премьер Японии Фумио Кисиду.
По данным Сеула, с территории Северной Кореи было выпущено две ракеты малой дальности, передает агентство «Рёнхап». О нанесении какого-либо ущерба в результате их падения на сообщается.
Японский телеканал NHK передал, что правительство Японии собирает информацию о запуске ракет. Дальность их полета составила около 620 километров, другие характеристики пока не сообщаются.
- Северная Корея провела пуск ракет на следующий день после начала совместных военных учений Южной Кореи и США. В последний раз КНДР запускала ракеты 12 марта. Это были две стратегические крылатые ракеты, базировавшиеся на подводной лодке, которая находилась у восточного побережья страны, в Японском море. С начала года Пхеньян произвел шесть пусков ракет.
- В течение 2022 года КНДР произвела 37 пусков и в общей сложности запустила около 70 ракет разной дальности. В ходе этих учений КНДР систематически запускала ракеты в сторону Японии и Южной Кореи.
- Программы Северной Кореи по разработке баллистических ракет и ядерного оружия запрещены резолюциями Совета Безопасности ООН. Однако Пхеньян заявляет, что разработка оружия необходима для противодействия «враждебной политике» Вашингтона и его союзников.
США, Великобритания и Австралия подписали соглашение о субмаринах
На базе ВМС США в Сан-Диего, Калифорния, президент США Джо Байден, премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе и премьер-министр Великобритании Риши Сунак подписали соглашение о трёхстороннем сотрудничестве в строительстве подводных лодок с ядерными двигателями.
Байден назвал этот проект частью обязательства по обеспечению свободы и открытости Индо-Тихоокеанского региона совместно с наиболее надежными союзниками США.
По словам Сунака, «впервые это будет означать, что три подводных флота, действуя совместно в Атлантике и на Тихом океане, будут обеспечивать свободу наших океанов».
Соглашением предусмотрено, что США поставят Австралии три ударные субмарины класса Virginia с ядерными силовыми установками. Их построит к началу следующего десятилетия компания General Dynamics. Австралия также получит возможность приобрести еще две такие подводные лодки, сообщает «Голос Америки».
Великобритания и Австралия, на основе британского проекта и новейших американских технологий, начнут строить субмарины нового класса AUKUS для своих нужд. Строительство будут вести компании BAE Systems и Rolls-Royce. Представитель австралийского министерства обороны, на финансирование этого проекта к 2055 году будет затрачено 245 млрд долларов США.
Соглашением предусмотрено, что американские и британские подводные лодки не позднее 2027 года на ротационной основе будут базироваться в Западной Австралии, для помощи в обучении австралийских моряков и в целях сдерживания.
В рамках этого соглашения США впервые с 1950-х годов поделятся технологиями строительства ядерных двигателей для подводных лодок.
Экспорт российских вооружений снизился, американских – резко возрос
Доля России в мировом экспорте оружия заметно снизилась за последние четыре года, в то время как доля Соединенных Штатов резко выросла. Импорт вооружений европейскими странами вырос на 47 процентов. Таковы основные выводы отчета Стокгольмского института исследований проблем мира (SIPRI), который занимается мониторингом сделок по продаже оружия во всем мире.
Доля Соединенных Штатов в мировом экспорте вооружений составила 40 процентов. Доля России, второго по масштабам экспортера вооружений, упала с 22 до 16 процентов. Доля Франции увеличилась с 7 до 11 процентов.
По данным SIPRI, 8 из 10 главных импортеров российских вооружений снизили их закупки. Экспорт в Индию, основного покупателя российского оружия, например, упал на 37 процентов, но при этом значительно повысился экспорт в Китай и Египет.
Как объясняет в интервью изданию Newsweek один из авторов отчета Симон Веземан, причин снижения покупок вооружений из России несколько. Это и давление Соединенных Штатов и их союзников на импортеров российских вооружений, это и проблемы, испытываемые российской оборонной промышленностью, которая пытается обеспечить вооружениями армию, вторгшуюся в Украину, в условиях западных санкций. Скорее всего, роль сыграла и демонстрация качества российского оружия в условиях боевых действий в Украине, добавляет еще один собеседник Newsweek. К примеру, Россия была вынуждена закупать боевые беспилотники у Ирана, оказавшись неспособной производить их самостоятельно.
В 2022 году Украина стала одним из крупнейших в мире импортеров вооружений, благодаря поставкам оружия западными странами после начала российского вторжения. Больше вооружений импортировали лишь Индия и Катар. Война в Украине Одновременно европейские члены НАТО увеличили импорт вооружений на 65 процентов.
Оксана Сотиева: Уголовную ответственность должны понести и те, кто отдавал приказы
Вдова погибшего в августе 2020 года Инала Джабиева, мать троих детей Оксана Сотиева, прокомментировала заявление Генпрокуратуры самопровозглашенной республики Южная Осетия о привлечении должностных лиц к ответственности по «делу Джабиева».
Югоосетинская Генпрокуратура в понедельник сообщила об окончании предварительного расследования данного уголовного дела. В качестве обвиняемых привлечен ряд сотрудников органов внутренних дел, которым, в зависимости от установленной степени вины, предъявлены обвинения в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть по неосторожности и превышение должностных полномочий с применением насилия. Уголовное дело будет направлено в суд. Из уголовного дела в отдельное производство выделены материалы, по которым решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности других сотрудников органов внутренних дел, не являющихся фигурантами данного дела, а также ряда лиц, ранее занимавших высокопоставленные должности.
«Сколько я ждала, чтобы это дело сдвинулось с мертвой точки. Сейчас завершено предварительное расследование. Я была в Генпрокуратуре, где меня заверили, что теперь в деле появятся новые фигуранты, из числа тех, кто отдавал приказы. Уголовную ответственность по факту смерти моего мужа должны понести не только исполнители, а непосредственно те, кто отдавал приказы. Я жду, чтобы все причастные к этому делу понесли законное наказание», - сказала Сотиева в комментарии агентству «Рес».
- Инал Джабиев был подозреваемым в покушении на главу МВД республики, 28 августа 2020 года он скончался после допроса в криминальной милиции МВД. Его смерть вызвала широкий общественный резонанс. Занимавший в то время пост главы республики Анатолий Бибилов взял дело под личный контроль. Он отстранил от должности министра внутренних дел Игоря Наниева, в отставку ушло также правительство республики во главе с премьером. 4 декабря семья Джабиева вышла на Театральную площадь в столице с требованием проведения справедливого расследования и привлечения к ответственности всех причастных к его гибели. В конце февраля 2021 года они прекратили митинг.
Грузинский университет заявил об оскорблении со стороны премьера Гарибашвили
Грузинский университет, The University Of Georgia, заявил, что оскорблен вчерашними заявлениями премьера Грузии о своих студентах в контексте акций протеста из-за закона об «иноагентах», пишет агентство «Новости-Грузия». «Хочется надеяться, что заявление премьер-министра связано не с клеветой, а с отсутствием информации», - говорится в заявлении.
Речь идет сразу о нескольких утверждениях Гарибашвили, который заявил о причастности вуза и его студентов к беспорядкам на акции. В интервью телекомпании «Имеди» премьер-министр сказал, говоря об университете и действующем при нем «Клубе Франклина»:
- «Мать Саакашвили - Гиули Аласания, основала так называемый «Клуб Франклина», где промывают мозги молодежи».
- «У анархистов из «Клуба Франклина» и подготовленных членов «Гирчи» Зураба Джапаридзе была задача вступить в противостояние со спецназом, полицией, спровоцировать их коктейлями Молотова».
- «Когда Саакашвили был президентом, он отдал университет своей матери за 1 лари».
Ответ The University Of Georgia: Гиули Аласания и Манана Санадзе основали университет, и никто им его не «передавал». Здания были куплены на открытом аукционе, это обошлось до 4 миллионов долларов США и сумма была выплачена университетом за счет банковского кредита. Все документы находятся в открытом доступе.
«Более тревожной для нас была информация, распространенная премьер-министром о наших студентах, которую мы считаем оскорблением в их адрес… Его оценка деятельности университета как «подрывной и антиправительственной» также вызывает тревогу и разочарование», - говорится в заявлении.
Университет подчеркивает, что гордится тем, что воспитывает свободомыслящее поколение, которое само решает, на каком митинге стоять, чего требовать и как защищать свои права: «В новейшей истории страны грузинские студенты не раз играли решающую роль, и мы считаем, что приуменьшать эту роль равносильно одурачиванию студентов».
Одновременно вуз отмечает свою аполитичность.
The University Of Georgia признан международными авторитетными рейтинговыми организациями лучшим частным университетом в регионе. В нем работает более тысячи человек в качестве преподавателей, администрации и вспомогательного персонала. При этом отмечается, что здесь учился целый ряд лиц, которые сегодня находятся у власти в Грузии.
«Университет всегда стоит на светлой стороне – на страже интересов родины и молодежи», - говорится в заявлении.
Польша предложила отправить своих врачей к Михаилу Саакашвили
Власти Польши предложили отправить бригаду врачей к находящемуся в заключении экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили. Ранее Варшава предлагала перевезти Саакашвили в Польшу для лечения. Грузинская сторона настаивает, что политик получает всю необходимую медицинскую помощь. По словам самого Саакашвили и его сторонников, его состояние остается тяжелым.
Представитель польского правительства Петр Мюллер заявил, что для осмотра и лечения Саакашвили все готово. Варшава ожидает только согласия грузинской стороны.
С октября 2021 года бывший президент Грузии Михаил Саакашвили отбывает шестилетний срок по обвинению в организации в 2005 году избиения спецназом МВД оппозиционного депутата Валерия Гелашвили. В тюрьме состояние его здоровья серьезно ухудшилось. Саакашвили потерял несколько десятков килограммов веса, у него проявились симптомы эндокринных, неврологических и психических расстройств.
Сейчас Саакашвили, продолжая оставаться под стражей, проходит лечение в частной медицинской клинике в Грузии. Однако его здоровье не улучшается.
Нездоровье Саакашвили может быть вызвано его голодовками в заключении. Сам он подозревает, что в тюрьме мог быть отравлен. Власти Грузии это отрицают.
13 марта Саакашвили заявил, что ему становится хуже. На своей странице в фейсбуке он пишет, что у него снова начались приступы помутнения сознания. Однако он обещает «бороться, пока дышит», предостерегает грузинских политиков от сотрудничества с Россией и сообщает, что после освобождения намерен поехать в Украину и помогать ее президенту Владимиру Зеленскому. Саакашвили является гражданином Украины, власти этой страны требовали его освобождения.
- В феврале в Грузии и других странах прошли митинги с требованиями освободить Саакашвили из тюрьмы по состоянию здоровья. То же самое призвал сделать и Европарламент. Сторонники Саакашвили называют сложившуюся ситуацию «политической местью пророссийских властей Грузии» и настаивают на том, что грузинские власти «либо не способны, либо не хотят лечить третьего президента Грузии». Суд в Тбилиси отказал адвокатам бывшего президента в требовании освободить его для лечения.
Генпрокуратура сообщила об окончании предварительного расследования по делу Джабиева
Генеральной прокуратурой Южной Осетии окончено предварительное расследование по уголовному делу, возбужденному по факту смерти Инала Джабиева в здании криминальной милиции 28 августа 2020 года, сообщает пресс-служба надзорного ведомства самопровозглашенной республики.
«По данному уголовному делу в качестве обвиняемых привлечен ряд сотрудников органов внутренних дел, которым, в зависимости от установленной степени вины, предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 111 и п. «а» и «в» ч. 3 ст. 286 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности и превышение должностных полномочий, с применением насилия, повлекшее тяжкие последствия)», - говорится в сообщении пресс-службы.
В Генпрокуратуре отметили, что в настоящее время материалы уголовного дела готовятся к представлению на ознакомление потерпевшим, а также обвиняемым и их адвокатам, после завершения ознакомления уголовное дело будет направлено в суд, пишет информагентство «Рес».
«Из уголовного дела в отдельное производство выделены материалы, по которым решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности других сотрудников органов внутренних дел, не являющихся фигурантами данного дела, а также ряда лиц, ранее занимавших высокопоставленные должности», - подчеркнули в ведомстве.
- Инал Джабиев был подозреваемым в покушении на главу МВД республики, 28 августа 2020 года он скончался после допроса в криминальной милиции МВД. Его смерть вызвала широкий общественный резонанс. Занимавший в то время пост главы республики Анатолий Бибилов взял дело под личный контроль. Он отстранил от должности министра внутренних дел Игоря Наниева, в отставку ушло также правительство республики во главе с премьером. 4 декабря семья Джабиева вышла на Театральную площадь в столице с требованием проведения справедливого расследования и привлечения к ответственности всех причастных к его гибели. В конце февраля 2021 года они прекратили митинг.
Бывший посол ФРГ в Вашингтоне предложил план мира в Украине
Бывший директор Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер предложил создать контактную группу по подготовке к мирным переговорам Украины и России. Предложение по окончанию войны опубликовано в берлинской газете Tagesspiegel.
Ишингер, ранее занимавший должности заместителя министра иностранных дел ФРГ и посла Германии в Вашингтоне и Лондоне, предлагает срочно основать «политико-стратегическую контактную группу», которая бы существовала параллельно формату «Рамштайн», в рамках которой западные страны согласуют поставки оружия Украине. Контактная группа должна получить официальный мандат на приглашение сторон к переговорам, развитие стратегии и предложение проектов возможных договоров.
По мнению Ишингера, примером успешных действий мирового сообщества по окончанию войны могут стать мирный план урегулирования войны в Югославии, подготовленный бывшим министром иностранных дел ФРГ Йошкой Фишером, и мирный договор по Боснии и Герцеговине, достигнутный в 1995 году благодаря работе контактной группы.
Центром переговорной группы, по предложению Ишингера, могут стать США, Великобритания, Франция и Германия. В этих рамочных условиях можно было бы проводить интенсивные переговоры на уровне государственных советников безопасности.
Вокруг этого ядра должны взаимодействовать группы министров обороны стран НАТО, представители стран Балтиии, а также ООН, ЕС, ОБСЕ и НАТО. Отдельные переговоры могут проводиться на уровне чиновников или послов. Однако контактная группа должна проводить регулярно встречи параллельно с группой министров иностранных дел.
Важные страны «глобального юга», такие как, например, Бразилия, Индия, а также Китай, должны быть приглашены, чтобы действовать в расширенном внешнем круге переговорных сторон. Политической целью на фоне блокирования Россией любых не устраивающих ее решений Совбеза ООН было бы достижение легитимности благодаря международному участию в обсуждении мирных переговоров.
Ишингер дает также ответ на вопрос, как могло бы выглядеть перемирие. Во-первых, необходимо обсуждение проектов текстов, затем вопроса о том, кто будет наблюдать за соблюдением соглашений, далее – вопроса о том, могли бы такие страны, как Китай и Индия, участвовать в операции по поддержанию перемирия и какими были бы условия для этого. Дискуссии должны вестись и в отношении того, должно ли соглашение о перемирии подтверждаться ООН или нет, нужны ли военные линии разграничения, контроль мер по разоружению и введение отдельных бесполетных зон.
Кроме того, Ишингер предлагает задуматься о том, какие возможности существуют в случае, если Украине не удастся возвратить Крым в ходе военных действий. Альтернативами могли бы быть контроль различных стран над этим регионом и референдум о принадлежности к Украине среди жителей Крыма. Одной из опций было бы вычленение вопроса о Крыме из возможных переговоров. Подобные вопросы могут возникнуть также в отношении регионов украинской части Донбасса.
Среди обсуждаемых вопросов было бы членство Украины в НАТО или возможный отказ от него, о чем президент Владимир Зеленский говорил весной 2022 года. В этом случае необходимо обсудить, как должны выглядеть гарантии безопасности, в том числе со стороны США и других партнеров по НАТО.
Кроме того, по мнению Ишингера, необходимо подумать о создании послевоенного правового пространства. При этом в центре обсуждения должны быть такие вопросы, как восстановление Украины, репарации, компетентность международной юстиции и преследование военных преступлений. Наряду с этим должен подниматься вопрос о новом плане для поддержания надежной и долговременной европейской архитектуры безопасности.
Ишингер предполагает, что исходя из всех этих пунктов возникнет также необходимость пересмотра Хельсинских соглашений 1975 года.
«Абсолютно однозначно: нам необходима инициатива для разработки всех имеющихся в наличии возможностей мирного процесса», – констатирует политик. Экс-глава Мюнхенской конференции по безопасности ставит перед собой цель перехватить инициативу представителей Левой партии и партии «Альтернатива для Германии», которые балансируют на грани пацифизма и оправдания Путина, а также предотвратить возможное неблагоприятное для Украины развитие пацифистских тенденций в США. Вместе с тем Ишингер решительно выступает против сторонников тезиса о невозможности мирных переговоров.
В оккупированной части Запорожской области отменят изучение украинского
В подконтрольных России районах Запорожской области с нового учебного года будет отменено обязательное изучение украинского языка. Он останется только как предмет по выбору для тех, кто заявит, что это их родной язык. Об этом сообщила представитель российской администрации Запорожской области Елена Шапурова.
По ее словам, которые приводит ТАСС, в нынешнему учебном году украинский язык обязателен для всех учащихся, а с 1 сентября 2023 года «каждый человек может выбрать, какой язык он будет изучать в качестве родного». При этом в качестве родного может быть выбран русский язык - тогда количество часов на его изучение будет увеличено. Если родители хотят, чтобы дети изучали украинский как родной язык, им следует написать заявление с просьбой оставить его в учебном плане ребенка.
Подобная практика с 2018 года введена в России после принятия закона об изучении родных языков. Многие представители организаций, борющиеся за защиту культуры и языков народов России, критиковали этот закон, утверждая, что он создает преференции для русского языка в ущерб всем прочим: в частности, было отменено обязательное изучение национальных языков республик в составе России. В аннексированном Крыму, где российские власти формально не лишили украинский статуса государственного, в школах его практически нигде не преподают.
Согласно переписи населения 2001 года (более свежих официальных данных нет), украинский язык считали родным 50,2% жителей Запорожской области. Россия сейчас контролирует больше половины территории области, но не ее центр Запорожье. Продолжаются активные боевые действия, и до сентября линия фронта может измениться.
Петер Стано: Всего одним законом Грузии удалось нарушить два из 12 приоритетов
«Когда мы отреагировали на «закон об иностранных агентах» в Грузии, этому была простая причина, поскольку Грузия является страной, которая проявила интерес и подала заявку на вступление в ЕС», - об этом заявил пресс-спикер внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано. Так он ответил на вопрос журналиста, почему Евросоюз отреагировал на инициированный в Грузии законопроект об «иностранных агентах» и почему у него нет подобной реакции на судебную реформу, инициированную в Израиле.
По словам Стано, всего одним законом Грузии удалось нарушить два из 12 приоритетов ЕС, пишет «ИнтерпрессНьюс».
«Когда мы отреагировали на «закон об иностранных агентах» в Грузии, этому была простая причина, поскольку Грузия является страной, которая проявила интерес и подала заявку на вступление в ЕС - Евросоюз ответил на это признанием их заявки, определив 12 приоритетов, которые Грузия должна выполнить, чтобы быть частью дискуссии и обсуждения о статусе кандидата. Всего одним законом Грузии удалось нарушить два из этих 12 приоритетов. Думаю, очевидно, почему у ЕС было реагирование», - заявил Петер Стано.
Что касается судебной реформы в Израиле, то, по словам пресс-спикера Евросоюза, ЕС очень внимательно наблюдает за этим и видит, что идет очень оживленная дискуссия по предлагаемой реформе.
Для информации: на демонстрацию против судебной реформы в Израиле вышли до 500 000 человек. По данным СМИ, это самый масштабный протест в истории страны. Протест длится уже недели.
Российский хакер экстрадирован из Грузии в США по запросу ФБР
Прокуратура Грузии сообщила об экстрадиции в США российского хакера, задержанного четыре месяца назад в Кобулети. ФБР заявило его в розыск по делу о взломе компьютерных систем в 2016-2019 годах.
Создав вирус и распространив его во Флориде, обвиняемый снимал данные с компьютеров и передавал их другим лицам. За это он получил около миллиона лари (около $380 000), пишет агентство «Новости-Грузия».
Ранее ТВ «Рустави 2» сообщало, что это Дарий Панков, он работал под ником dpxaker.
Экстрадиция обвиняемого в США была признана допустимой Тбилисским городским судом. Минюст США подчеркнул успешное и плодотворное сотрудничество с Грузии, Прокуратура Грузии в ответ выразила готовность к совместной борьбе с преступностью.
Ранее СМИ сообщали, что Панков, обвиняемый в разработке хакерского инструмента NLBrute, уже предстал перед судом во Флориде. Ему предъявлены обвинения в заговоре, мошенничестве с устройствами доступа и компьютерном мошенничестве, которые могут привести его в тюрьму на срок до 47 лет. Власти США также планируют арестовать $358 437, которые они связывают с преступлениями Панкова.
Российская футбольная сборная сыграет на турнире стран Центральной Азии
Сборная России по футболу сыграет на первом мужском чемпионате Центрально-Азиатской ассоциации CAFA, вместе с командами Афганистана, Ирана, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана и киргизской сборной. Это первый официальный турнир с участием российской команды с момента полномасштабного вторжения в Украину.
Об участии России сообщила пресс-служба Федерации футбола Таджикистана, - передает Таджикская служба Радио Свобода. Результаты матчей будут учитывать в рейтинге ФИФА, сообщил пресс-секретарь федерации Фаридун Салиев в интервью российскому каналу «Матч ТВ». Игры пройдут в июне, предположительно, в Ташкенте и Бишкеке.
CAFA проводит локальные турниры между шестью странами в футболе, мини-футболе и пляжном футболе, - рассказывает Sports.ru. Организация была создана по инициативе Ирана, ее президент - старший сын президента Таджикистана Эмомали Рахмона Рустам Эмомали.
После российского вторжения в Украину европейские сборные отказались играть с командой России в знак солидарности с Киевом. Российская команда была отстранена от отбора на чемпионат мира. Ей не удалось организовать товарищескую игру с Боснией, было сыграно три матча с киргизской, таджикской и узбекской сборными.
На этом фоне Российский футбольный союз заявил, что рассматривает возможность перейти из европейской футбольной ассоциации - УЕФА - в Азиатскую футбольную конфедерацию. Окончательное решение по этому вопросу, как ожидается, будет принято на исполкоме РФС 31 марта.
Переход в Азию, потенциально, разблокирует российским сборным международные турниры. Однако российским клубам придется выступать в азиатских соревнованиях вместо Кубка Европы и Лиги чемпионов. Эти турниры менее престижны в мире, в них платятся минимальные, по сравнению с европейскими, призовые, а командам из европейской части России придется совершать многочасовые перелеты на матчи.
Международный суд в Гааге откроет дела против РФ в связи с войной в Украине
Международный уголовный суд (МУС), базирующийся в Гааге, в ближайшее время откроет два уголовных дела по обвинениям в военных преступлениях в связи с вторжением России в Украину, а также выдаст ордера на арест нескольких лиц, предположительно причастных к этим преступлениям.
Об этом в понедельнк со ссылкой на официальных лиц, которые не названы по именам, сообщают Reuters и New York Times. Официально о решении еще не объявлено.
Если дела действительно будут открыты, это будет первый случай, когда МУС - спустя более года после начала войны - примет к производству дела о предположительно совершенных российскими военными в Украине преступлениях.
Как сообщает New York Times, обвинения будут выдвинуты по двум пунктам - о целенаправленном разрушении гражданской инфраструктуры Украины и о перемещении детей с территории Украины в Россию, которое Киев считает насильственным, усматривая в нем признаки геноцида.
Главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан недавно посетил Украину для изучения обстоятельств российских ракетных ударов и нападений дронов на объекты энергетики и инфраструктуры. Как сообщает Reuters, жертвами обстрелов стали сотни гражданских, а от повреждения сетей энерго- и водоснабжения пострадали миллионы жителей Украины.
Россия заявляет о легитимности ударов, которые должны ослабить противника. Но власти Украины называют эти удары средством запугивания мирного населения.
Женевские конвенции и дополнительные протоколы к ним обязывают воюющие стороны различать гражданские объекты и военные цели. Международное право запрещает нападение на гражданские объекты.
Основанием для еще одного обвинения, по всей видимости, станут сообщения о том, что Россия вывозила детей и подростков из оккупированных районов Украины в российские так называемые лагеря перевоспитания - речь идет о детских лагерях, в которых украинским детям, помимо прочего, рассказывают российскую версию событий в Украине, пытаются привить российскую идентичность. Известны и случаи усыновления украинских детей гражданами России - о том, что она усыновила 15-летнего подростка из Мариуполя, заявила Владимиру Путину и российский уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова.
Международная правозащитная организация Human Rights Watch в понедельник опубликовала доклад о положении украинских детей, оставшихся без попечения родителей. По мнению правозащитников, дети из украинских детских домов испытывают серьезные психологические травмы в результате войны. Многие имеют родителей, но лишены возможности видеться с ними. Часть детей подверглась насильственному вывозу в Россию или находится под угрозой такого вывоза.
Остается неясным, кому именно суд планирует предъявить обвинения по каждому делу. Некоторые источники New York Times заявили о возможности предъявления обвинений президенту России Путину. Издание отмечает, что сама перспектива судебного процесса остается невысокой - МУС не может рассматривать дела заочно, а Россия не признает юрисдикцию суда и в принципе не выдает своих граждан за рубеж.
В юрисдикцию Международного уголовного суда входит расследование военных преступлений, преступлений против человечности и акты геноцида на территории Украины, какой бы из воюющих сторон они ни совершались. Украина и ряд стран обсуждают и возможность создания иных механизмов для привлечения российских официальных лиц и военнослужащих к ответственности.
Омбудсмен заявил о несоразмерных действиях МВД при разгоне митинга в Тбилиси
Народный защитник Грузии Леван Иоселиани заявил, что при разгоне митинга в Тбилиси со стороны МВД были допущены серьезные нарушения.
Иоселиани был избран на пост омбудсмена всего несколько дней назад, в разгар акций протеста по закону об «иноагентах», пообещав быть «политически непредвзятым». Его кандидатуру поддержала правящая партия и часть оппозиции.
Как заявил Иоселиани на брифинге, основная часть митинга носила мирный характер и оснований для применения силы против мирной части акции на проспекте Руставели изначально не было.
«Насильственные действия части участников акции у служебных входов в парламент послужили основанием для необоснованного прекращения всего митинга сотрудниками правоохранительных органов», — заявил Иоселиани.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», омбудсмен указал, что полиция должна была применять индивидуальные и соразмерные меры в случаях насилия, но в ответ задействовала спецсредства и против мирных демонстрантов.
Также, отметил Иоселиани, сотрудники правоохранительных органов прибегали к практике массового задержания участников собрания.
«На кадрах видно, что в отдельных случаях подобная мера не являлась мерой предотвращения совершаемого преступления. Следовательно, это имело вид неоправданного вмешательства в право на собрания», — сказал Иоселиани.
Народный защитник обратил внимание, что в результате действий спецназа и полиции пострадали представители СМИ во время исполнения своих профессиональных обязанностей. Также поступили сигналы о том, что журналисты сталкивались с тем, что их работе препятствовали.
Омбудсмен располагает информацией о телесных повреждениях, которые получили некоторые задержанные участники митинга — требования начать расследования уже направлены в специальную следственную службу.
Иоселиани отметил, что он сам и его сотрудники посетили 96 задержанных (из 133). Часть из них заявили об отсутствии оснований для их ареста, также были жалобы на телесные повреждения и негуманные условия содержания под стражей.
«Отдельного внимания заслуживает случай Зураба Джапаридзе… По его словам, и словам свидетелей, несколько представителей МВД избивали его руками, ногами и дубинками. У него имеются повреждения головы, шеи и рук», — сказал Иоселиани.
На кадрах, которые попали СМИ видно, что Джапаридзе задерживают во время напряженного разговора участников акции и полиции.
Премьер-министр Грузии накануне прямо указал на Зураба Джапаридзе и его партию, обвинив в провокации беспорядков и попытке дестабилизации ситуации в стране.
В настоящее время Зураб Джапаридзе находится на свободе после истечения срока административного ареста, проходит лечение и ожидает решения суда.
В Абхазии дисквалифицировали футболиста, ударившего арбитра по лицу
Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола самопровозглашенной республики Абхазия вынес решение по инциденту на матче между сухумским «Нартом» и гудаутской командой «Рица».
Как сообщает Федерация футбола, игрок команды «Рица» Айнар Гамисония дисквалифицирован за нарушения регламента соревнований в совокупности на два года и семь игр. Он не имеет права принимать участие в соревнованиях, организованных абхазской Федерацией футбола. Кроме того, футбольному клубу «Рица» назначен штраф.
Матч за абхазский Суперкубок по футболу состоялся 10 марта. На 29-й минуте матча главный арбитр Сослан Касабиев после просмотра повтора с использованием системы VAR показал игроку «Рицы» Айнару Гамисония красную карточку за грубую игру. После этого футболист оскорбил арбитра и ударил его по лицу, пишет «Апсныпресс».
Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу сухумской команды.
Арахамия ответил Гарибашвили: Украина не может желать Грузии войны
Украина не может желать Грузии войны, заявил председатель фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Украины Давид Арахамия, комментируя слова премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили.
«Премьер-министр Грузии обиженно заявил, что якобы украинские политики вмешиваются во внутренние дела Грузии.
Мне кажется, весь мир понимает, что сохранение демократии в Грузии, власть которой полна агентами России, – ключевая задача всего мирового сообщества.
Грузинский народ это понимает, десятки тысяч молодых людей в Грузии это понимают, а премьер-министр делает вид, что не понимает. Думаю, что начнет понимать тогда, когда будут опубликованы счета и транзакции его ближайшего окружения.
Жаль только, что в Грузии расследовать это будет некому, потому что «рука руку моет».
P.S. И хватит пугать грузинский народ тем, что в Украине желают Грузии войны. Мы, как никто другой, понимаем, что такое война и никому таких страданий кроме России пожелать не можем.
Украина хочет идти в ЕС вместе с братьями грузинами и очень больно наблюдать, как грузинские власти идут абсолютно в противоположном направлении», – написал Арахамия в телеграм-канале.
Ранее украинский политик опроверг информацию о том, что он идет в грузинскую политику.
- Некоторые украинские политики призывали Грузию воспользоваться ситуацией в Украине и решить свои территориальные проблемы. Грузинские власти же заявляют, что планируют урегулировать территориальные конфликты лишь мирным путем. Ряд грузинских политиков также утверждает, что к войне Грузию призывает и Запад. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, западные политики и дипломаты это категорически опровергают.
Карасин: «Зурабишвили прошла жёсткий инструктаж в Вашингтоне»
Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григорий Карасин прокомментировал визит президента Грузии Саломе Зурабишвили в США.
«Саломе Зурабишвили прошла жёсткий инструктаж в Вашингтоне. Там требуют, чтобы Грузия встроилась в санкционные ряды против России. Вопрос – хватит ли у Тбилиси характера самостоятельно определять свою линию поведения?» – написал Карасин в телеграм-канале.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков увидел в событиях в Грузии «видимую руку» Америки, указав на то, что Зурабишвили обращалась к жителям страны из США.
В феврале критически высказался о президенте Грузии глава МИД России Сергей Лавров.
СК возбудил дело после покушения на командира спецназа «Ахмат»
Военный следственный отдел Следственного комитета России возбудил уголовное дело после отравления воюющего в Украине помощника главы Чечни и командира спецподразделения «Ахмат» Апты Алаудинова. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на адвоката Дениса Шапиро.
По информации юриста, дело возбуждено по статье о покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом в связи с осуществлением последними служебной деятельности. Кроме Алаудинова потерпевшим признан также его адъютант Джамбулат Мизаев.
Шапиро утверждает, что расследование взято на контроль председателем СКР Александром Бастрыкиным. Также сообщается, что проводится судебно-химическая экспертиза, которая определит, чем именно был отравлен Алаудинов.
13 февраля глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о том, что командир спецподразделения «Ахмат» Апты Алаудинов был отравлен. По словам политика, военнослужащий через помощников получил письмо, которое якобы было «пропитано отравляющим веществом». Алаудинов и его адъютант были госпитализированы в московскую клинику. О характере отравления ничего неизвестно. Где именно произошло покушение, Кадыров не сообщил. Однако известно, что в начале февраля Алаудинов находился на войне в Украине.
- Критики режима Рамзана Кадырова в Чечне ранее заявляли Кавказ.Реалии, что Апти Алаудинов отправился на войну в Украине «для искупительной миссии» – его обвиняли в заговоре против главы региона в 2019 году. Алаудинов все обвинения отрицал, записав обращение со словами, что «уродов которые пишут на меня эту грязь, я буду искать и спрошу с них по совести».
- 25 августа 2022 года Служба безопасности Украины назвала Алаудинова подозреваемым в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. В 2014 году он был внесен в санкционный список Государственного департамента США. Чуть позже ему запретили въезд в Латвию. В 2020 году Алаудинов попал под санкции Великобритании.
Адвокат Иванишвили критикует инициаторов законопроекта об «иноагентах»
Инициаторы законопроекта об «иноагентах» не смогли доступным языком объяснить реальную необходимость его принятия. Об этом журналистам заявил Виктор Кипиани – глава аналитического центра Geocase, адвокат экс-премьера Грузии Бидзины Иванишвили.
Кипиани выступил с критикой инициаторов законопроекта как в эфире грузинской радиостанции «Имеди», так и в разговоре со СМИ из Армении, Казахстана и Эстонии.
«Инициаторы не смогли доступным языком объяснить реальный контекст, реальные приоритеты принятия такого закона. Тем более, в такое непростое время, когда страна находится на пути приобретения статуса кандидата на вступление в ЕС. И с учетом довольно сложного политического ландшафта и поляризации, вот этот дефицит информации, дефицит разъяснительной работы вызвал реакцию оппозиционных сил, определенных общественных организаций, части общества», – сказал Кипиани эстонской информационной программе «Эхо дня».
В разговоре с армянским телеканалом 1in TV Кипиани также выступил с критикой лидера правящей партии «Грузинская мечта» Ираклия Кобахидзе, заявившего, что война в Украине стала «следствием майдана».
«Что с Майданом и что он принес Украине? Они потеряли Крым и большую часть Луганска и Донецка, продолжение всего этого — война, которая сегодня идет в Украине», — сказал Кобахидзе несколько дней назад.
Кипиани же заявил, что Кобахидзе провел «неординарные параллели» и риторика политика ему не понравилась.
«Председатель правящей партии должен быть чуть более осторожным в своих заявлениях», – сказал адвокат Иванишвили.
Он добавил, что в Грузии есть целый ряд политиков, который не сходит с политических радаров уже 15-20-25 лет.
«У избирателей есть количественный выбор, но качественного выбора практически нет», – сказал Кипиани.
- Критики «Грузинской мечты» считают, что миллиардер Бидзина Иванишвили, который официально ушел из политики в январе 2021 года, продолжает править страной «из-за кулис» и является неформальным правителем Грузии.
В Батуми ребенок погиб на снесенном ветром батуте
9-летний ребенок погиб в Батуми на снесенном ветром батуте. Его 3-летний брат, получивший травму головы, остается в клинике в тяжелом состоянии.
Как пишет грузинская служба Радио Свобода, трагедия произошла накануне поздно вечером. Порыв ветра сорвал и поднял в воздух батут вместе с детьми.
По сообщению МВД Грузии, следствие началось по статье 240 Уголовного кодекса — нарушение правил безопасности.
Задержан один человек. В МВД сообщили, что задержанный «не обеспечил соблюдение правил техники безопасности и эксплуатации батута».
Власти Белгородской области сообщили о сбитых над Белгородом ракетах
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что над Белгородом утром 13 марта системой противовоздушной обороны были сбиты четыре ракеты. В результате падения обломков пострадала одна местная жительница, а также были повреждены два частных дома.
По словам чиновника, у пострадавшей сотрясение мозга. Её состояние оценивается как средней степени тяжести.
В начале марта Гладков сообщил о трёх сбитых над регионом ракетах. Тогда пострадал один местный житель. В конце февраля в Белгороде упали несколько беспилотных летательных аппаратов. Сообщалось об обнаружении обломков не менее трёх из них. Власти утверждали, что пострадавших в результате инцидента не было. Повреждения получили несколько домов и автомобилей.
- После начала российского военного вторжения в Украину власти приграничных регионов России, в том числе Белгородской области, регулярно сообщают об обстрелах населенных пунктов , есть разрушения и жертвы. Российское руководство приписывает эти обстрелы ВСУ, украинская сторона их не комментирует.
- Российские войска, размещённые в приграничных регионах, обстреливают территорию Украины, в частности из Белгородской области огонь ведётся по Харькову и Харьковской области.
Абхазские силовики проводят учения в Гальском районе
В Гальском районе самопровозглашенной республики Абхазия проходят учебно-тренировочные мероприятия силовых ведомств. В учениях принимают участие сотрудники Государственной службы охраны (ГСО), Службы государственной безопасности (СГБ) и Министерства внутренних дел (МВД).
Учения проводятся по поручению абхазского президента Аслана Бжания, ими руководят руководители вышеуказанных ведомств – Дмитрий Дбар, Роберт Киут и Вальтер Бутба.
Жителей Абхазии попросили не поддаваться панике и ложным слухам.
Ранее абхазский лидер Аслан Бжания провел встречу с председателем СГБ и начальником ГСО и поручил им перевести личные составы силовых структур на усиленный режим работы в связи с событиями в Тбилиси.
- На проспекте Руставели в Тбилиси во время выступления одного из участников митинга начали скандировать «Сухуми! Сухуми!», «Цхинвали! Цхинвали!». Опубликованное видео широко обсуждается в абхазском и югоосетинском сегментах соцсетей. Его прокомментировала и главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.
- «Грузии сейчас не до Абхазии, там свои внутренние проблемы, но трудно прогнозировать, во что это выльется». Об этом секретарь Совета безопасности самопровозглашенной республики Абхазия Сергей Шамба заявил ТАСС, комментируя происходящие в Тбилиси события.
- Ранее глава абхазского МИДа Инал Ардзинба говорил, что «вероятность войны с Грузией достаточно высокая». Абхазский лидер Аслан Бжания при этом отметил, что «действующее руководство Грузии держит ситуацию под контролем».
«Навальный» получил премию «Оскар» как лучший документальный фильм
Документальный фильм «Навальный», снятый канадским режиссёром Дэниэлом Роэром по заказу стримингового сервиса HBO Max и CNN Films, получил награду американской киноакадемии, «Оскар». Церемония проходила в Лос-Анджелесе в ночь на понедельник, 13 марта.
Награду, вместе с режиссёром, получили жена, дочь и сын Алексея Навального — Юлия, Дарья и Захар.
«Мой муж сидит в тюрьме, потому что говорит правду», — заявила Юлия со сцены театра «Долби».
Режиссер во время награждения поблагодарил семью политика и расследователей Bellingcat Христо Грозева и ФБК Марию Певчих.
«Спасибо за вашу смелость. Весь мир с вами», — сказал он.
Фильм «Навальный» рассказывает об отравлении политика в августе 2020 года в Томске, его реабилитации и подготовке к возвращению в Россию. Съемки начались почти случайно, рассказывал Роэр в интервью Радио Свобода, — со знакомства документалиста и Грозева, которому вместе с Навальным удалось вывести на чистую воду, предположительно, покушавшихся на политика сотрудников ФСБ.
Ранее картина стал лауреатом премии киноакадемии BAFTA – главной британской премии в области киноискусства и награду Гильдии продюсеров США. Кроме того, лента получила награду за лучший фильм по мнению зрителей на американском фестивале независимого кино «Сандэнс».
Сам Навальный сейчас отбывает длительный тюремный срок в колонии во Владимирской области, он и его соратники уверены, что его преследуют по политическим причинам. Против него заведены ещё несколько уголовных дел, их рассмотрение, потенциально, может увеличить ему срок.
СБУ подтвердила личность военного с видео расстрела украинского пленного
Служба безопасности Украины в воскресенье заявила, что власти окончательно установили личность солдата на попавшем в сеть ранее в марте видео расстрела пленного после слов «Слава Украине».
По данным СБУ, этим человеком был снайпер 163-го батальона 119-й отдельной бригады территориальной обороны Черниговской области Александр Мациевский. «Окончательно подтвердить данные героя удалось после комплекса следственных действий, которые включали общение с родными и товарищами погибшего, а также обработки фото- и видеоматериалов», - сообщила СБУ.
Как отмечается, Александр Мациевский был призван на военную службу в марте. С конца декабря Киев считал его пропавшим без вести близ населенного пункта Красная Гора в Донецкой области. По данным спецслужбы, он был расстрелян 30 декабря. В феврале его тело вернули Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье объявил, что присвоил Мациевскому звание Героя. «Солдату. Человеку, которого будут знать все украинцы. Человеку, которого будут помнить вечно. За его храбрость, за его уверенность в Украине - и за его «Слава Украине!» - приводит слова Зеленского в вечернем видеообращении Русская служба «Би-би-си».
Видео предполагаемого расстрела украинского военнопленного российскими солдатами появилось в соцсетях 6 марта. Украина назвала случившееся военным преступлением и призвала к расследованию на международном уровне.
Россия видео не комментировала.
Изначально представители ВСУ заявляли, что человек на видеозаписи - это Тимофей Шадура, военнослужащий 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского. 9 марта командование территориальной обороны объявило, что на видео на самом деле - боец 119-й отдельной бригады Александр Мациевский.
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