Адвокат: Овсянникова «под защитой одного из европейских государств»

Бывший редактор Первого канала Марина Овсянникова, выступившая в прямом эфире с протестом против войны в Украине, покинула Россию после того, как скрылась из-под домашнего ареста. Об этом в понедельник сообщил её адвокат.

"Овсянникова была вынуждена уехать из России и сейчас находится под защитой одного из европейских государств", — цитирует "Сота" адвоката Дмитрия Захватова. Другие подробности пока не известны.

Суд в Москве в понедельник рассматривал вопрос о месте проживания несовершеннолетней дочери Овсянниковой. Он постановил, что она должна жить с отцом, с которым журналистка развелась. Как пишет "Сота", отдел опеки выступил за то, что "ребёнок должен остаться с отцом, потому что мама ведет политическую деятельность".

При этом сам Игорь Овсянниковранее сообщил, что Марина Овсянникова бежала из-под домашнего ареста и взяла с собой 11-летнюю дочь. Из слов адвоката Захватова неясно, как Марина Овсянникова, объявленная в розыск, смогла пересечь границу России, и выехала ли с ней из страны её дочь. Овсянникова пока не выступала с комментариями, последний пост в её телеграм-канале, в котором она сообщает о том, что не будет соблюдать правила домашнего ареста, датируется 5 октября. В тот же день суд в Москве по формальным основаниям не стал заочно арестовывать Овсянникову.

Марина Овсянникова стала известна в марте после антивоенной акции в прямом эфире программы "Время", в которой она работала. Тогда она вышла с антивоенным плакатом в кадр во время выпуска новостей. За это суд оштрафовал Овсянникову на 30 тысяч рублей, признав ее виновной в "организации либо проведении публичного мероприятия без подачи уведомления". Вскоре она уехала в Германию, где проработала несколько месяцев и в июле вернулась в Россию. Целью своего возвращения она назвала намерение выиграть суд о судьбе дочери.

Во время её пребывания в России против Овсянниковой возбудили уголовное дело о так называемых фейках об армии и отправили под домашний арест, из-под которого она бежала в конце сентября.