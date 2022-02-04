Адвокаты впервые встретились с Заремой Мусаевой в СИЗО Грозного

Арестованная мать правозащитника Абубакара Янгулбаева впервые после того, как ее две недели назад насильно вывезли из Нижнего Новгорода в Чечню, смогла встретиться с адвокатами, сообщает Кавказ.Реалии. Она сказала им, что, несмотря на медицинскую помощь, чувствует себя плохо, что категорически отрицает предъявленные ей обвинения, и что не планирует по доброй воле отказываться от помощи адвокатов «Комитета против пыток».

Адвокат Александр Караваев рассказал «РБК», что, хотя Зарему Мусаеву в СИЗО посещают врачи и оказывают ей медицинскую помощь, состояние здоровья у нее «не очень, выглядит она не очень», «она ходит еле-еле», «координация в пространстве у нее нарушена». Во время обоих судебных заседаний, в которых участвовала страдающая диабетом Мусаева, ей вызывали скорую, «она падала в обморок, давление было 90 на 60, очень высокий сахар - 13»; тем не менее ее не госпитализировали.

По словам адвоката, сейчас Мусаева содержится в одиночной камере, где отбывает десятидневный карантин при поступлении в СИЗО. «У нее нет телевизора, нет холодильника, других удобств. Сначала в камере было холодно, сейчас стало теплее. К сотрудникам СИЗО она не предъявляет никаких претензий», - отметил Караваев.

«Комитет против пыток» заявил, что Мусаева «категорически отрицает вменяемые ей правонарушения – и административное, и уголовное, и что от помощи предоставленных «Комитетом против» пыток адвокатов она «не отказывалась, не отказывается и не планирует отказываться по доброй воле».