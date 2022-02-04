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Адвокаты впервые встретились с Заремой Мусаевой в СИЗО Грозного
Арестованная мать правозащитника Абубакара Янгулбаева впервые после того, как ее две недели назад насильно вывезли из Нижнего Новгорода в Чечню, смогла встретиться с адвокатами, сообщает Кавказ.Реалии. Она сказала им, что, несмотря на медицинскую помощь, чувствует себя плохо, что категорически отрицает предъявленные ей обвинения, и что не планирует по доброй воле отказываться от помощи адвокатов «Комитета против пыток».
Адвокат Александр Караваев рассказал «РБК», что, хотя Зарему Мусаеву в СИЗО посещают врачи и оказывают ей медицинскую помощь, состояние здоровья у нее «не очень, выглядит она не очень», «она ходит еле-еле», «координация в пространстве у нее нарушена». Во время обоих судебных заседаний, в которых участвовала страдающая диабетом Мусаева, ей вызывали скорую, «она падала в обморок, давление было 90 на 60, очень высокий сахар - 13»; тем не менее ее не госпитализировали.
По словам адвоката, сейчас Мусаева содержится в одиночной камере, где отбывает десятидневный карантин при поступлении в СИЗО. «У нее нет телевизора, нет холодильника, других удобств. Сначала в камере было холодно, сейчас стало теплее. К сотрудникам СИЗО она не предъявляет никаких претензий», - отметил Караваев.
«Комитет против пыток» заявил, что Мусаева «категорически отрицает вменяемые ей правонарушения – и административное, и уголовное, и что от помощи предоставленных «Комитетом против» пыток адвокатов она «не отказывалась, не отказывается и не планирует отказываться по доброй воле».
- 20 января сотрудники МВД Чечни, ворвались в квартиру Янгулбаевых в Нижнем Новгороде и насильно, не дав даже одеться, вывезли мать правозащитника Зарему Мусаеву на допрос в качестве свидетеля в Грозный. Сначала ей назначили 15 суток административного ареста по обвинению в оскорблении полицейского, а затем возбудили на нее уголовное дело – якобы Мусаева набросилась на составлявшего протокол участкового.
- На прошлой неделе адвокатам, безуспешно пытавшимся попасть к Зареме Мусаевой, предъявили якобы написанное ею заявление об отказе от их услуг.
- Сегодня председатель Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев направил обращение председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой передать расследование уголовного дела в отношении Мусаевой из Чечни в центральный аппарат ведомства.
Другие новости дня
Уроженец Дагестана признан виновным в совершении терактов в московском метро
Второй Западный окружной военный суд вынес приговор уроженцу Дагестана Магомеду Нурову по уголовному делу о терактах, совершенных в 2010 году на станциях «Лубянка» и «Парк культуры» в московском метро. Он признан виновным в участии в запрещенном в России сообществе «Имарат Кавказ» и устойчивой вооруженной группе, совершении терактов, а также незаконном изготовлении взрывных устройств. Суд приговорил его к пожизненному заключению в колонии особого режима.
Также с Магомеда Нурова взыскали 17 млн рублей в пользу ГУП «Московский метрополитен», сообщает Генпрокуратура. Иск о выплате материальных компенсаций потерпевшим суд рассматривать не стал, отмечает «Эхо Москвы».
Организатором терактов в московском метро 29 марта 2010 года следствие считает Гусена Магомедова, который, по информации Национального антитеррористического комитета, был убит в 2013 году. По версии следствия, именно Нуров помог Магомедову скрыться после теракта. Следствие также предположило, что Нуров выполнял роль связного банды, а также возил ее членов на встречи, на которых планировались теракты.
Свою вину Нуров признал полностью.
- 29 марта 2010 года на станциях метро «Лубянка» и «Парк культуры» произошли два взрыва. 40 человек погибли, свыше 100 получили ранения. Взрыв на станции метро «Лубянка», по версии следствия, совершила уроженка Дагестана Марьям Шарипова, жена одного из лидеров дагестанских боевиков Магомедали Вагабова. Другая смертница, взорвавшая себя на станции «Парк культуры» опознана как 17-летняя Дженнет Абдурахманова, вдова лидера дагестанских боевиков Умалата Магомедова, убитого в конце декабря 2009 года. Ответственность за эти теракты взяли на себя боевики Северного Кавказа, назвав их местью военным за действия в Чечне.
- В причастности к теракту также обвиняют полковника Гази Исаева, ранее возглавлявшего полицию Кизлярского района Дагестана. По версии следствия, он отвез одну из совершивших теракт смертниц на автовокзал, откуда она уехала в Москву; взрывное устройство уже было у нее с собой. Исаев обвинение отрицает, называет полностью фальсифицированным и считает местью за работу по противодействию коррупции.
Азербайджан добивается возвращения Гянджинских ворот из Грузии
Азербайджан ведет с Грузией переговоры по вопросу возвращения в страну исторического артефакта – Гянджинских ворот. Об этом сообщают азербайджанские СМИ со ссылкой на заявление министра культуры страны Анара Керимова.
«Мы обсуждаем возвращение Гянджинских ворот Азербайджану путем переговоров. Переговоры идут не легко, тяжело. Наша цель – вернуть ворота в Азербайджан», - заявил Керимов.
Министр добавил, что этот вопрос он поднимал во время своего визита в Грузию в июле 2021 года. Более того, Баку включил тему в повестку грузино-азербайджанской межправительственной комиссии. По словам Керимова, в Грузии нет единого мнения касательно передачи исторического экспоната.
На запрос грузинской службы Радио Свобода в МИД Грузии отказались комментировать заявление Керимова, подчеркнув, что это - компетенция Минкультуры. В Министерстве культуры журналистам сказали, что ведомство не ведет переговоров с зарубежными странами и не информировано по данной теме.
- Фрагмент ворот, сохранившийся до наших дней, вмонтирован в стену монастыря Гелати в Кутаиси, который внесен в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Согласно историческим источникам, в качестве боевого трофея грузинский царь Деметре I привез с собой ворота после похода на Гянджу в 1139 году.
- Ворота внутренней крепости в городе Гянджа были изготовлены по приказу правителя из курдской династии Шедаддидов в 1063 году местным мастером Ибрагимом Османоглу. Они были изготовлены из чугуна и железа, а снаружи украшены орнаментами и узорами при помощи набивного метода. Ворота считаются примером ремесленного искусства Гянджи периода средневековья.
Абхазский ЦИК зарегистрировал еще две инициативные группы
Сегодня, 4 февраля, Центральная избирательная комиссия самопровозглашенной республики Абхазия зарегистрировала две инициативные группы по выдвижению кандидатами в депутаты парламента Анетты Бганба - по избирательному округу №8 и Мактины Ашуба - по избирательному округу №2.
Сегодня же политическая партия «Народный фронт Абхазии за справедливость и развитие» представила протокол съезда в ЦИК. Решением съезда Лаша Сакания выдвинут кандидатом в депутаты абхазского парламента по избирательному округу №35, сообщает информагентство «Апсныпресс».
- Парламентские выборы в Абхазии пройдут 12 марта. Право выдвижения кандидатов в депутаты парламента принадлежит политическим партиям, зарегистрированным в абхазском Минюсте не позднее чем за 5 месяцев до истечения срока полномочий действующего состава парламента и группам избирателей.
Впервые почти за два года 1 доллар стоит дешевле 3 лари
Грузинская национальная валюта – лари, заметно укрепилась по отношению к доллару и евро перед выходными. По итогам сегодняшних торгов Национальный банк Грузии (НБГ) установил обменный курс лари по отношению к доллару США в размере 2,9867 GEL/$1. По сравнению со значением 3 февраля, курс грузинской национальной валюты по отношению к доллару вырос на 3,12 тетри.
1 евро теперь стоит 3,4248 лари – на 2,06 тетри меньше предыдущего значения.
Курс в коммерческих банках и обменниках намного выше. В системах TBC Bank и «Банк Грузии» 1 доллар США можно купить за 3,03 и 3 лари соответственно.
Курс доллара по отношению к грузинской национальной валюте впервые в истории превысил отметку в три лари в марте 2020 года, пишет агентство «Новости-Грузия». Минимум за всю историю существования грузинских денег был установлен в апреле 2020 года. Тогда обменный курс грузинской валюты составил 3,4464 лари за доллар.
Курс, установленный 4 февраля, вступит в силу завтра, и будет действовать до окончания выходных, то есть до 7 февраля.
Тереза Мэй и Фредерика Могерини претендуют на пост главы НАТО
Бывший премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и бывшая глава внешнеполитического ведомства ЕС Фредерика Могерини вошли в число возможных кандидатов на пост генерального секретаря НАТО. Об этом сообщает германское агентство dpa со ссылкой на источники в военном союзе.
На должность также претендуют премьер-министры Нидерландов и Эстонии, а также президент Румынии.
Нового главу НАТО должны выбрать на саммите стран союза в июне 2022 года. Кандидатуру претендента должны одобрить все 30 стран.
Нынешний генеральный секретарь НАТО норвежец Йенс Столтенберг возглавляет организацию с 2014 года. 4 февраля стало известно, что он избран главой Центробанка Норвегии. Занять этот пост он должен в сентябре. Тогда же истекают его полномочия в НАТО.
Общий срок пребывания на посту Столтенберга составит почти восемь лет. Дольше него организацию в течение 13 лет возглавлял Йозеф Лунс – с 1971 по 1984 год.
Генеральный секретарь НАТО координирует действия стран союза и председательствует на заседаниях Североатлантического совета. Глава НАТО не принимает политических решений – они остаются за странами союза.
Макрон провел видеоконференцию с главами Армении, Азербайджана и ЕС
Президент Франции Эмманюэль Макрон сегодня провел видеоконференцию с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.
По сообщению французской стороны, встреча была направлена на развитие диалога и гуманитарного сотрудничества между Арменией и Азербайджаном. Отмечается, что видеоконференция является продолжением встреч четырех лидеров, состоявшихся в Брюсселе в декабре прошлого года.
В канцелярии премьера Грузии прокомментировали скандал вокруг леса Бакуриани
Канцелярия премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили распространила заявление в ответ на скандал с передачей супруге главы правительства участка леса на горнолыжном курорте Бакуриани, обвинив оппозиционные СМИ в попытке дискредитации премьера.
По приказу Национального агентства государственного имущества в конце 2021 года супруге премьера Грузии Нуну Тамазашвили передали участок в Бакуриани площадью 5 958 квадратных метров с правом пользования на 49 лет, сообщает агентство «Новости-Грузия». По договору лесопользования, арендатор имеет право использовать территорию для курортных, рекреационных, спортивных и других культурно-рекреационных целей.
Сегодня стратком правительства Грузии распространил ролик, в котором собраны вырезки из новостных сюжетов и журналистских расследований по данной теме. На видео также показан план дома семьи Гарибашвили в Бакуриани, к которому прилегает переданный Тамазашвили участок.
«На видео четко видно, что речь идет не о большой части существующего в Бакуриани лесного массива, как это пытаются преподнести авторы дезинформации, а территории площадью примерно 0,6 гектара, прилегающей к жилому дому», - говорится в заявлении страткома.
Основываясь на видеоматериалах, в страткоме опровергают утверждения о том, что туристы и жители Бакуриани больше не могут передвигаться по лесу. Также они называет абсурдной и ложной информацию о том, что семья Гарибашвили планирует построить собственную лыжную трассу на переданной земле.
«Указанные видеоматериалы и документальные факты ясно демонстрируют, что все распространенные обвинения – ложные, являются искажением фактов и классическим примером фейковых новостей, что служит только очередной попытке дискредитации премьер-министра, которая, как и многие другие хорошо организованные дезинформационные кампании, закончится безрезультатно», - сказано в заявлении.
Церемония открытия Олимпиады в Пекине: с Путиным на трибуне
В Пекине прошла церемония открытия зимних Олимпийских игр 2022 года. В ней приняли участие спортсмены из 95 стран мира, в том числе члены сборной Грузии. Знаменосцы грузинской сборной – фигурист Морис Квителашвили и горнолыжница Нино Циклаури.
Столица Китая стала первым городом в истории, который примет как летние, так и зимние Олимпийские игры. И делает это с разницей лишь в 14 лет.
Из-за массовых нарушений китайскими властями прав человека США, а вслед за ними и ряд других стран объявили о дипломатическом бойкоте зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Бойкот не затронет спортсменов. Он означает лишь отказ правительственных чиновников из этих стран посещать Игры.
А вот президент России Владимир Путин в понедельник приехал в Пекин и присутствовал на церемонии открытия Игр, хотя официально сборная России до них не допущена из-за допинговых нарушений. Россияне выступают в качестве "нейтральных спортсменов" под флагом Олимпийского комитета России.
Формально и Путин посещает Олимпиаду не по приглашению Международного Олимпийского комитета, а по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Перед открытием лидеры провели переговоры.
Кроме Владимира Путина, в Пекин приехали лидеры около двадцати стран, среди них – главы Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Туркмении, Египта, Польши, Сербии, Аргентины, король Камбоджи, наследные принцы Саудовской Аравии и Абу-Даби, великий герцог Люксембурга, князь Монако.
Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах на церемонии открытия призвал все страны мира и участников вооружённых конфликтов соблюдать "олимпийское перемирие" и "дать миру шанс". Игры проходят на фоне обострения ситуации на российско-украинской границе.
Из-за пандемии все мероприятия зимних Олимпийских игр будут проходить в так называемом пузыре, исключающем контакты олимпийцев с местными жителями. На территории пузыря находятся аэропорт, все спортивные объекты, пресс-центры и олимпийские деревни.
С 23 января, когда начали прибывать первые участники Игр, было зафиксировано около 300 случаев заражения коронавирусом, из них более 100 среди спортсменов и представителей команд. Но госпитализация никому не потребовалась.
Трибуны на соревнованиях будут заполнены только на 30 процентов. Болельщиков-иностранцев на игры не пустят. Власти Китая отказались от открытой продажи билетов на Игры. Их распределят среди определенных групп людей - например, представителей спонсоров Олимпиады.
Зимние Олимпийские игры в Пекине официально пройдут с 4 по 20 февраля, на них будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 дисциплинах по семи видам спорта.
Олимпиада в Пекине станет первой в истории, почти целиком полагающейся на искусственный снег, поскольку естественного снега в регионе очень мало. По официальным данным, бюджет Олимпиады-2022 составляет около 4 миллиардов долларов. Однако, как подсчитал РБК, на деле траты на подготовку Игр превысили официальный бюджет примерно в десять раз, сделав их одними из самых дорогих в истории вслед за Сочи-2014 и Пекином-2008.
Сборная Грузии на Олимпиаде представлена девятью спортсменами в трех видах спорта: в фигурному катании выступят Морис Квителашвили, Анастасия Губанова, Лука Берулава и Карина Сафина, Мария Казакова и Георгий Ревия, в горнолыжном спорте – Нино Циклаури и Сосо Джапаридзе, в санном спорте – Саба Кумариташвили.
COVID-19 в Южной Осетии: 161 новый случай, один – летальный
В Южной Осетии накануне провели 401 тест на коронавирус, выявлен 161 новый случай заражения. Об этом сообщила глава Югосетпотребнадзора самопровозглашенной республики Марина Кочиева.
«Под наблюдением врачей на сегодняшний день находятся 1949 человек, 70 сняты за сутки с учета медиков», – отметила она.
От последствий коронавируса накануне скончался 64-летний житель Южной Осетии, сообщила заместитель директора цхинвальского медцентра Зарина Туаева.
По её словам, в «красную зону» инфекционной больницы медцентра за сутки госпитализированы 11 человек, всего проходят лечение от коронавируса 63 пациента, двое находятся в реанимации.
В Южной Осетии число выявленных за время пандемии случаев коронавируса составляет 12 854, выздоровели 10 905, скончались 205.
До 6 февраля в Южной Осетии решением оперштаба действует ряд ограничений в связи с резким ростом заболеваемости коронавирусом, закрыты все учебные заведения и детсады, спортивные секции, запрещено проведение массовых мероприятий.
Макрон и Шольц в ближайшее время посетят Москву и Киев
Лидеры Франции и Германии в ближайшее время посетят Москву и Киев, чтобы обсудить с руководством России и Украины последнее обострение российско-украинского конфликта.
Президент Франции Эммануэль Макрон приедет в Москву в понедельник, 7 февраля. Запланированы его переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Визит подтвердили как Елисейский дворец, так и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, назвавший его "очень важным". 8 февраля Макрон приедет в Киев.
Канцлер Германии Олаф Шольц прибудет в Москву 15 февраля. До этого он побывает с визитом в Вашингтоне, а также посетит Киев. Это первая крупная зарубежная поездка канцлера после его вступления в должность в конце прошлого года.
Франция и Германия, наряду с Россией и Украиной, являются участниками так называемого "нормандского формата", в котором обсуждается мирное урегулирование конфликта в Донбассе. Эти 4 страны, в частности, подписали Минские соглашения, которые считаются основой для урегулирования, хотя стороны по-разному подходят к трактовке ряда их положений.
Хотя и Париж, и Берлин поддерживают утверждения США и других союзников по НАТО о том, что Россия может готовить вооружённое вторжение в Украину, и заявляют о готовности ввести санкции против Москвы, их риторика более умеренная по сравнению с США и Великобританией. Кроме того, эти страны не поставляют в Украину вооружение, за что в особенности Германия подвергается критике со стороны Киева.
Макрон за последнюю неделю трижды говорил по телефону с Путиным как о ситуации вокруг Украины, так и о российских требованиях так называемых гарантий безопасности. Какие конкретно предложения он привезёт в Москву на переговоры с Путиным, не сообщается.
Свои услуги как посредника между Москвой и Киевом предложил также президент Турции Реджеп Эрдоган. При этом он подверг критике других европейских лидеров, никто из которых, по его словам, не годится на эту роль.
Накануне Эрдоган посетил Киев. Ожидается визит Путина в Турцию, его даты пока не определены.
Бюро DW в Москве прекратило работу – после запрета властей
Бюро германской вещательной корпорации Deutsche Welle (DW) в Москве в пятницу 4 февраля прекратило работу - после того, как накануне МИД России запретил вещание Deutsche Welle в стране и объявило о лишении её корреспондентов аккредитации.
Об этом сообщает англоязычный сайт DW. Утверждается, что журналисты сдали свои аккредитации для работы в России. Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что это необходимо сделать до конца дня 4 февраля. При этом она сказала, что покидать страну журналисты не обязаны.
Российские власти объяснили своё решение ответными мерами после того, как германский медиарегулятор 1 февраля запретил вещание российской государственной корпорации RT на немецком языке в Германии 1 февраля. У российского государственного канала не было лицензии на работу.
Правительство Германии и Евросоюз осудили решение российских властей, назвав его необоснованным и неприемлемым. Официальный представитель Европейского Союза по внешнеполитическим вопросам Петер Станозаявил, что работа Deutsche Welle никак не связана с проблемами RT с лицензией. "Такая реакция российских властей, к сожалению, в очередной раз иллюстрирует продолжающиеся нарушения ими свободы СМИ и их неуважение к независимости медиа", - добавил Стано.
Решение властей РФ запретить в стране вещание Deutsche Welle вызвало резкую критику в Германии. Объявленные Москвой шаги в отношении DW не имеют под собой никаких оснований и олицетворяют новую напряженность в германо-российских отношениях, заявили в МИД ФРГ. В МИД Германии отвергли сравнение Deutsche Welle и телеканала RT DE и пояснили, что Deutsche Welle работает в России как независимое СМИ, на основании действующего законодательства и с соответствующими разрешениями. При этом RT DE не обращался к властям ФРГ за лицензией на вещание. К российскому телеканалу в Германии применяются те же правила, что и к остальным вещателям. По закону он имеет право оспорить в суде решение властей ФРГ, отметили в министерстве.
Москву 15 февраля намерен посетить канцлер Германии Олаф Шольц. На вопрос о том, не будет ли отменён визит в связи с запретом на деятельность DW, его представитель в пятницу ответил отрицательно.
Михаил Саакашвили: Путин готовится к аннексии Южной Осетии
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что президент России Владимир Путин готовится к аннексии Южной Осетии. Об этом Саакашвили заявил на судебном процессе по делу о незаконном пересечении границы.
«Я думаю, что возможность войны в Украине Путин уже потерял, однако он готовится к провокациям, к признанию Донецка и Луганска. В то же время он готовится к аннексии т.н. Южной Осетии, Цхинвальского региона. А на то, что местное правительство прячется, Путину наплевать. Он непременно это сделает, и никто нам не поможет. Это будет совместная игра Иванишвили и Путина», – сказал Саакашвили.
На сегодняшний процесс политик пришел в футболке в цветах украинского флага с надписью «За свободу Украины!», которую ему передала гражданская супруга, депутат Верховной рады Лиза Ясько.
Ранее бывший глава МИД страны, экс-кандидат в президенты от оппозиции Григол Вашадзе также заявил, что в случае неудачи на украинском направлении Москва аннексирует Абхазию и Южную Осетию. Противники «Грузинской мечты» считают, что этот шаг будет необходим Москве для поддержания внутрироссийского рейтинга Владимира Путина, если он потерпит поражение в противостоянии с Западом за Украину.
Скандальный экс-чиновник баллотируется в абхазский парламент по Гальскому округу
Председатель политической партии «Народный Фронт Абхазии» Лаша Сакания единогласно выдвинут кандидатом в депутаты парламента самопровозглашенной республики Абхазия.
Такое решение было принято по итогам съезда партии, прошедшего 3 февраля в Доме культуры в городе Гали.
Как пишет агентство «Апсныпресс», Сакания будет баллотироваться по Гальскому избирательному округу №35.
На съезде также были подведены итоги деятельности партии и благотворительного фонда «Абхазия», учрежденного Лашей Сакания.
До августа 2020 года Сакания занимал должность помощника абхазского президента Аслана Бжания. Он подал в отставку после визита в Абхазию лидеров партии «Альянс патриотов Грузии» Ирмы Инашвили и Георгия Ломия. Сакания занимался организацией этого визита.
В феврале 2021 года Сакания покинул должность помощника депутата парламента из-за еще одного скандала. При пересечении де-факто границы по реке Псоу он находился за рулем депутатской машины, в которой было обнаружено оборудование для добычи криптовалюты.
Михаил Саакашвили потребовал обеспечить ему адекватное лечение
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в ходе выступления на своем судебном процессе потребовал обеспечить ему адекватное медицинское лечение, подчеркнув, что в противном случае ему угрожает смерть.
«Уже пять недель ко мне не допускают врачей – в такой период, когда у меня очень сильная слабость, серьезные проблемы, связанные с гипертонией, тяжелая анемия и, исходя из этого, многие другие процессы. В то же время вы прекрасно знаете, что мое состояние ухудшается, я уже несколько раз терял сознание… Если у меня не будет возможности адекватного лечения, это, конечно же, закончится летально», – заявил экс-президент.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», Саакашвили считает, что к нему не допускают врачей по прямому указанию основателя ныне правящей в стране партии «Грузинская мечта», миллиардера Бидзину Иванишвили. Он выразил уверенность в том, что в будущем международное правосудие подтвердит его заявления, одновременно установив факты бесчеловечного обращения с экс-президентом в тюрьме.
«Прокуратура Украины уже начала экстерриториальные процессы, и все люди, которые участвовали в моих пытках, я уверен, будут переданы в международный розыск», – сказал Саакашвили.
В ходе своего выступления экс-президент Грузии назвал судейский корпус «слугами Иванишвили», на что ему было сделано устное замечание за неуважение к суду.
Позже адвокаты Саакашвили попросили суд отреагировать на сказанное экс-президентом. Юристы хотели, чтобы суд своим решением обязал Специальную пенитенциарную службу Минюста допустить врача к заключенному. Судья Нино Чахнашвили ходатайство стороны защиты не удовлетворила.
«Дружба не имеет границ»: Путин и Си Цзиньпин встретились в Пекине
Российский президент Владимир Путин и председатель КНР, глава компартии Китая Си Цзиньпин провели в пятницу переговоры в Пекине.
Встреча состоялась за несколько часов до открытия Зимних олимпийских игр в столице Китая. Это первая личная встреча Си Цзиньпина с зарубежным лидером за последние 2 года - с начала пандемии - и первый зарубежный визит Путина в нынешнем году. Она прошла на фоне обострения отношений России и Китая с США и их союзниками.
По итогам встречи подписано совместное заявление о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии. В нём содержится критика США и Запада.
"Некоторые силы, представляющие меньшинство на мировой арене, продолжают отстаивать односторонние подходы к решению международных проблем" - говорится, в частности, в документе.
Явной отсылкой к недавно прошедшему по инициативе США "саммиту демократий", на который Россию и Китай не пригласили, звучит пункт заявления, касающийся демократии. "Право судить о том, является ли государство демократическим, есть только у его народа. Россия и Китай, являющиеся мировыми державами с богатым культурным и историческим наследием, имеют глубокие традиции демократии, основанные на тысячелетнем опыте развития, широкой народной поддержке и учете нужд и интересов граждан" - говорится в заявлении. Страны Запада и правозащитные организации критиковали Москву и Пекин за преследование политической оппозиции и нарушения демократических норм - в Китае речь идёт по сути о всевластии одной партии, в России различные методы контроля, вплоть до фальсификаций выборов, также позволяют одной и той же политической силе иметь полноту власти.
"Стороны выступают против злоупотребления демократическими ценностями, вмешательства во внутренние дела суверенных государств под предлогом защиты демократии и прав человека" - сказано также в документе.
Также в заявлении Россия и Китай обещают друг другу "твердую взаимную поддержку в вопросах защиты своих коренных интересов". При этом упомянуто о том, что Россия "подтверждает, что Тайвань является неотъемлемой частью Китая". Упоминаний об аннексированном Крыме в документе нет. Сказано, что Китай относится с пониманием и поддерживает выдвинутые Российской Федерацией предложения по так называемым гарантиям безопасности, включая отказ от расширения НАТО. Говорится и о необходимости "твердо отстаивать незыблемость итогов Второй мировой войны".
"Российско-китайские межгосударственные отношения нового типа превосходят военно-политические союзы времен «холодной войны». Дружба между двумя государствами не имеет границ" - говорится в заявлении.
По итогам встречи также подписаны различные документы о сотрудничестве. Как заявил Путин, российские нефтяники подготовили хорошие новые решения по поставкам углеводородов в Китай. Также заключён контракт на поставку газа в Китай с Дальнего Востока России.
Встреча лидеров России и Китая прошла на фоне наращивания российской вооружённой группировки у границ с Украиной. Страны Запада утверждают, что Россия может готовить вооружённое вторжение. В Китае заявляли, что не верят этим заявлениям.
4 февраля в Пекине открываются Зимние Олимпийские игры. Путин намерен присутствовать на церемонии открытия, хотя официально российская сборная отстранена от участия в турнире (российские спортсмены выступят под флагом национального Олимпийского комитета), а сам Путин - от участия в мероприятиях МОК. США и ряд других стран, напротив, объявили о дипломатическом бойкоте игр.
YouTube заблокировал каналы сепаратистов «ДНР» и «ЛНР»
Видеохостинг YouTube, принадлежащий корпорации Google, заблокировал несколько каналов поддерживаемых Россией сепаратистов так называемых "ДНР" и "ЛНР".
Среди заблокированных, в частности, оказались каналы так называемых министерства информации и управления Народной милиции "ДНР", а также агентства "Луганскинформцентр", Государственной телерадиокомпании "ЛНР" и пресс-службы управления Народной милиции "ЛНР". При попытке входа в эти каналы появляется запись "Эта учетная запись была закрыта из-за нарушения правил сообщества YouTube". Что конкретно стало причиной блокировки, неясно. Сепаратисты заявляют, что "YouTube таким образом ведет зачистку информационного поля от правдивой информации о Донбассе".
Также в ночь на пятницу видеохостинг заблокировал аккаунты украинских телеканалов "Первый независимый" и UkrLive. Прямой связи между ними и аккаунтами "ДНР" и "ЛНР" нет. Эти каналы были созданы после того, как власти страны ввели санкции против трёх других телеканалов, принадлежавших депутату Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", которая считается пророссийской. В конце декабря санкции были введены и против этих двух каналов. Их представители уже заявили, что продолжат вещание, открыв новые аккаунты в ютьюбе.
- Соединённые Штаты накануне заявили, что Россия собирается использовать фальшивое видео с жертвами среди мирного русскоязычного населения востока Украины в качестве предлога для вторжения. Как утверждают Соединённые Штаты, на фейковом видео якобы планируется показать разрушения, погибших людей, подставную украинскую военную технику и турецкие беспилотники, которые находятся на вооружении Украины.
- The New York Times пишет, что данное видео планировалось распространить, чтобы создать возмущение в российском обществе и обвинить Украину в геноциде. Это привело бы к тому, что лидеры сепаратистов в Донбассе призвали Россию вмешаться. Представитель Госдепартамента заявил, что США обнародовали планы России, чтобы сорвать их.
США ввели санкции за преследование белорусской спортсменки Тимановской
Соединённые Штаты ввели санкции против ряда граждан Беларуси, которые, как утверждается, участвовали в преследовании критиков белорусских властей, живущих за пределами Беларуси.
Как говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, санкции введены в соответствии с так называемым "запретом имени Хашогги" - в прошлом году администрация Соединённых Штатов решила накладывать санкции на зарубежных граждан, которые, по мнению Вашингтона, занимаются преследованием критиков властей своих стран за их пределами. Мера названа в честь журналиста Джамаля Хашогги, убитого сотрудниками спецслужб Саудовской Аравии в саудовском консульстве в Турции.
Фамилии белорусских граждан, попавших под санкции, не называются. Как следует из сообщения Блинкена, среди них те, кто пытался насильно вернуть в страну белорусскую олимпийскую спортсменку Кристину Тимановскую во время летних Олимпийских игр в Токио в прошлом году. Также санкции распространяются на тех, кто угрожает критикам белорусского режима, живущим за пределами Беларуси, и пытается помешать их деятельности.
В заявлении вновь содержится призыв к режиму Лукашенко освободить всех политзаключённых, которых, по последним подсчётам, в Беларуси уже более 1000.
Легкоатлетка Кристина Тимановская на Олимпиаде в Токио выступила с критикой руководства белорусской сборной. От неё потребовали вернуться в Беларусь, однако в аэропорту Токио она попросила помощи у полиции, после чего отказалась возвращаться в Минск. Польша предоставила ей политической убежище.
О санкциях США объявлено в день открытия зимней Олимпиады в Пекине.
Ряд белорусских официальных лиц, включая Александра Лукашенко, ранее уже были включены в санкционные списки США в связи с нарушениями прав человека.
Судебный процесс по делу о незаконном пересечении границы Саакашвили проходит на фоне протестной акции
На фоне протестной акции в Тбилисском городском суде сегодня проходит очередное заседание по делу о незаконном пересечении границы экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили.
У здания суда собрались десятки сторонников Саакашвили, а также члены основанной им партии «Единое национальное движение». Они считают, что в действиях экс-президента не было преступных намерений, расценивая их исключительно как политическую акцию.
«Главное наше требование – окончание политического преследования и освобождение третьего президента Грузии», – сказал один из участников акции, активист Ираклий Павленишвили.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», митинг носит мирный характер, каких-либо инцидентов не зафиксировано. Тем не менее, меры безопасности усилены – на месте мобилизована полиция, выставлены металлические ограждения.
По информации адвокатов, сегодня суд рассмотрит доказательства по делу. Планируется опросить до десяти свидетелей, а также следователей и экспертов, проводивших экспертизы по делу.
В Грузии выявили более 22 тысяч новых случаев коронавируса
В Грузии за минувшие сутки выявили 22 263 новых случая коронавируса (днем ранее – 23 664).
Накануне провели 73 821 тест: PCR-тестов – 27 466, экспресс–тестов на антиген – 46 355. По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 30,16%, за последние 14 дней составляет 25,24%, за неделю – 27,87%.
Число жертв COVID-19 в Грузии достигло 15 141. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 39 пациентов.
Выздоровели еще 15 575 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 1 272 371, выздоровевших – 1 053 966.
За сутки вакцинированы от коронавируса 4959 человек, всего использовано вакцин – 2 742 134.
Олимпиада: Грузия идет на 7-м месте в рамках командного турнира фигуристов
После трех видов программы сборная Грузии занимает седьмое место в рамках командного турнира на Олимпийских играх в Пекине.
По итогам короткой программы в мужском одиночном катании Морис Квителашвили занял четвертое место (92,37 балла).
В ритм-танце у танцевальных дуэтов выступающие за Грузию Мария Казакова и Георгий Ревия показали восьмой результат (64,60 балла).
Шестое место заняли Карина Сафина и Лука Берулава в короткой программе соревнований спортивных пар (64,79 балла)
Турнирная таблица после первого дня:
1. США — 28 очков
2. Россия — 26
3. Китай — 21
4. Япония — 20
5. Италия — 18
6. Канада — 16
7. Грузия — 15
8. Чехия — 12
9. Украина — 4
10. Германия — 3
На 6 февраля запланированы короткая программа среди женщин и произвольная – среди мужчин. 7 февраля пройдут произвольные прокаты у спортивных, танцевальных пар, а также среди женщин.
Сборная Грузии на Олимпиаде представлена девятью спортсменами в трех видах спорта: в фигурному катании выступят Морис Квителашвили, Анастасия Губанова, Лука Берулава и Карина Сафина, Мария Казакова и Георгий Ревия, в горнолыжном спорте – Нино Циклаури и Сосо Джапаридзе, в санном спорте – Саба Кумариташвили.
Саба Кумариташвили: на Олимпиаде буду выступать и за погибшего родственника
Грузинский саночник Саба Кумариташвили на Олимпиаде в Пекине будет выступать не только за себя, но и за своего родственника Нодара Кумариташвили, который погиб 12 лет назад во время тренировочного заезда в день старта Игр в канадском Ванкувере. Об этом Саба Кумариташвили рассказал агентству ТАСС.
Трагедия случилась на последнем вираже, в который спортсмены входили на скорости более 140 км/час. 21-летний Нодар Кумариташвили не справился на этом участке с управлением саней и вылетел с трассы, после чего ударился в бетонный столб. Врачи пытались вернуть спортсмена к жизни, но все попытки оказались безуспешными.
Саба Кумариташвили – двоюродный племянник погибшего.
«Я начал заниматься санным спортом на следующий год после того, как погиб Нодари. Я никогда не ощущал страха на трассе, несмотря на ту трагедию. Наоборот, я с самого начала хотел попасть в состав сборной, и когда выйду на старт Олимпиады, то буду выступать там и за себя, и за погибшего Нодари. Я практически всегда вспоминаю о нем перед стартом, это происходит неосознанно», – сказал он.
«Почему я занимаюсь санным спортом? Наша семья развивает в Грузии этот вид спорта очень много лет. Отец моего деда был основателем санного спорта в республике, который стал нашим семейным делом. А дед как-то взял и посадил меня в санки, хотя до этого я и не знал, как на них кататься», – заявил Саба.
Кумариташвили признался, что не ждет от себя в Пекине больших достижений.
«Для меня это будет первая Олимпиада, я пока не обладаю большим соревновательным опытом. Каких-то больших ожиданий у меня нет от этих Игр, главное, выступить здесь. И я всегда чувствую поддержку от своих великих коллег, они ко мне очень хорошо относятся, дают ценные советы», – добавил 21-летний спортсмен.
Сборная Грузии на Олимпиаде представлена девятью спортсменами в трех видах спорта: в фигурному катании выступят Морис Квителашвили, Анастасия Губанова, Лука Берулава и Карина Сафина, Мария Казакова и Георгий Ревия, в горнолыжном спорте – Нино Циклаури и Сосо Джапаридзе, в санном спорте – Саба Кумариташвили.
НАСА: В начале 2031 года МКС упадёт на дно Тихого океана
Международная космическая станция, закончив работать в 2030 году, погрузится на дно Тихого океана, в так называемую Точку Немо, – сообщает американское космическое агентство НАСА.
Точка Немо – это самое удалённое от суши место на планете Земля, также известное как кладбище космических кораблей. Сюда падает космический мусор и старые спутники. В 2001 в Точке Немо приземлилась российская космическая станция "Мир". МКС окажется там предположительно в начале 2031 года.
МКС — совместный проект пяти космических агентств — находится на орбите с 1998 года. С 2000 года здесь постоянно работает международный экипаж. В лаборатории микрогравитации было проведено более 3000 научных исследований.
Однако план дальнейших совместных работ утвержден только до 2024 года. Любое продление должно быть согласовано со всеми партнерами МКС.
НАСА заявило, что в будущем главную роль в космической отрасли будет играть коммерческий сектор. План вывода МКС из эксплуатации знаменует собой переход к новой эпохе для деятельности на низкой околоземной орбите — области космического пространства, близкой к Земле.
"Частный сектор технически и финансово способен разрабатывать и эксплуатировать коммерческие низкоорбитальные направления с помощью НАСА", — заявил начальник коммерческого направления космического агенства Фил Макалистер.
В 2020 году НАСА заключило контракт с техасской компанией Axiom Space на строительство как минимум одного обитаемого модуля, который будет прикреплен к МКС. Есть надежда, что эти новые проекты окажутся на орбите до того, как МКС будет выведена из эксплуатации.
- Коммерческий сектор уже является важной частью космической программы США, а частные компании отвечают за доставку экипажей и грузов. Для этого также используются российские космические корабли "Союз" и "Прогресс".
- НАСА заявляет, что сэкономит 1,3 миллиарда долларов благодаря переходу к частному сектору для работы на низкой околоземной орбите. Оставшиеся деньги можно будет потратить на исследование дальнего космоса.
- В интервью российскому информационному агентству "Интерфакс" в декабре 2021 года глава российской космической программы Дмитрий Рогозин заявил о готовности работать с НАСА и после 2024 года.
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Журналистка «Новой газеты» покидает Россию из-за угроз из Чечни
Журналистка "Новой газеты" Елена Милашина приняла решение уехать из России на фоне угроз со стороны руководства Чечни. По её словам, на этом настаивали главный редактор издания Дмитрий Муратов и "достаточно высокопоставленные источники", которые считают угрозу личной безопасности журналистки "высокой".
Милашина при этом подчеркнула, что, несмотря на принятое решение, продолжит свою работу.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров назвал журналистку "Новой газеты", а также члена Совета по правам человека при президенте России Игоря Каляпина "террористами", призвав задержать их. Кадыров также заявил, что власти республики "всегда уничтожали террористов и их пособников, между которыми нет никакой разницы". С угрозами выступил также и ближайший соратник Кадырова, депутат Госдумы Адам Делимханов. В ответ "Новая газета" обратилась в Следственный комитет с требованием завести против чеченского руководства уголовное дело о возбуждении ненависти.
Елена Милашина, которая регулярно пишет о проблемах прав человека в Чечне, отметила, что "не знает, кто более опасный человек - Рамзан Кадыров или Адам Делимханов".
- В октябре 2006 года в Москве была убита журналистка "Новой газеты" Анна Политковская, которая также занималась проблемами прав человека в Чечне и открыто критиковала Рамзана Кадырова и Владимира Путина. В июне 2014 года Мосгорсуд приговорил к длительным срокам заключения организаторов и исполнителей убийства, однако заказчики преступления так и не были установлены. В октябре прошлого года истёк срок давности по делу об убийстве - таким образом, заказчики официально ушли от ответственности. В "Новой газете" считают, что следы преступления ведут к руководству Чечни, от которого Политковская неоднократно получала угрозы.
Квителашвили стал 4-м в короткой программе на командном турнире Олимпиады
Грузинский фигурист Морис Квителашвили занял четвертое место в короткой программе на старте командных соревнований в рамках зимних Олимпийских игр в Пекине (Китай). За своё выступление он получил 92,37 балла.
Победителем короткой программы стал американец Нэйтан Чен. Второй результат продемонстрировал японец Сёма Уно. На третье место вышел Марк Кондратюк (Россия).
Квителашвили заявил, что доволен сегодняшним выступлением.
«Конечно, немного волновался. Чувствовалось, что был будто не в теле, отстраненный, но хорошо, что собрался и получил то, что запланировал. Потом посмотрим протоколы, изучим, что сделали не так, и будем дальше работать», – сказал спортсмен в интервью МАТЧ ТВ.
Отметим, что Квителашвили будет знаменосцем сборной Грузии на открытии Олимпиады в Пекине.
Сборная Грузии на Олимпиаде представлена девятью спортсменами в трех видах спорта: в фигурному катании выступят Морис Квителашвили, Анастасия Губанова, Лука Берулава и Карина Сафина, Мария Казакова и Георгий Ревия, в горнолыжном спорте – Нино Циклаури и Сосо Джапаридзе, в санном спорте – Саба Кумариташвили.
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