«Аэрофлот» отстранил от работы отказавшихся привиться пилотов

"Аэрофлот" отстранил от работы и отправил в отпуск без сохранения зарплаты шестерых пилотов, так как они отказались сделать прививку от COVID-19. Об этом сообщил РБК представитель авиакомпании Михаил Демин, отметив, что в "Аэрофлоте" работают более двух тысяч пилотов.



6 сентября Шереметьевский профсоюз летного состава сообщил , что "Аэрофлот" начал отстранять непривитых пилотов, хотя "хотя никто не обязывал работодателя применять такие меры". Глава профсоюза Игорь Дельдюжов рассказал РБК, что в организацию обратились около десяти летчиков, среди которых были как командиры воздушных судов, так и вторые пилоты. Их начали отстранять от работы с 16 августа, а приказы вышли 30-го.

В профсоюзе также называют дискриминацией отстранение от полётов непривитых пилотов, в то время как непривитые сотрудники других подразделений авиакомпании продолжают работать.

В письме Дельдюжова гендиректору "Аэрофлота" Михаилу Полубояринову говорится, что прививки сделали 84 процента сотрудников авиакомпании при необходимых 60 процентах.

Подобной ситуации с отстранением от работы нет ни в одной авиакомпании России. Применяемые к работникам меры вызывают излишнюю социальную напряженность и подталкивают их к увольнению, предупредили в профсоюзе и попросили главу "Аэрофлота" отменить приказ об отстранении.

В конце августа Шереметьевский профсоюз летного состава сообщил руководству "Аэрофлота" о переходе пилотов в другие авиакомпании из-за недовольства условиями труда и зарплатой, а также предупредил, что это грозит нехваткой опытных пилотов. СМИ также писали о массовых увольнениях бортпроводников, недовольных условиями труда, низкой зарплатой и плохим отношением руководства.

31 августа гендиректор "Аэрофлота" сообщил, что бортпроводникам повысят зарплату до 100-150 тысяч рублей в месяц в зависимости от часов налёта, а зарплату пилотов будут повышать поэтапно.