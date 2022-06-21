Кудрин первым предупреждал Путина о последствиях войны с Украиной

Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин первым предупредил президента России Владимира Путина о тяжёлых последствиях, которые ждут страну после войны с Украиной. Об этом пишет издание "Агентство" со ссылкой на двух знакомых Кудрина.

Сообщение о встрече Путина и Кудрина появилось на сайте Кремля 14 июня, но в стенограмме мероприятия война не упоминается. "Агентство" утверждает, что на самом деле встреча состоялась ещё весной, а пресс-служба президента опубликовала лишь её часть, не упомянув о том, что Кудрин поднимал тему войны.

Один из знакомых Кудрина сообщил, что Путин не воспринимает его мнение о политике, но доверяет экспертизе в экономике и финансах. Якобы поэтому глава Счётной палаты решил не говорить на встрече о своём отношении к боевым действиям, но сказать, что война вредна для экономики.

"Агентство" сообщает, что Путин на это никак не отреагировал.

По словам источников, Кудрин, несмотря на свое несогласие с войной, уходить в отставку не собирается.