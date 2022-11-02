Агентство REGNUM объявило о приостановке работы

Лидер оппозиционной партии «Стратегия Агмашенебели» Георгий Вашадзе заявил, что готов покинуть парламент после консультации с западными партнерами, пишет агентство «Новости-Грузия».

«Невыносимо находиться в одной среде с пророссиянами», - так он объяснил причину, имея в виду правящую партию.

«Для конституционных изменений нужен был мой голос – я вошел и проголосовал. Однако я не собираюсь в ежедневном режиме работать с Кобахидзе и другими. Мы, «Стратегия Агмашенебели», готовы покинуть парламент», - заявил Вашадзе.

Он отметил, что перед этим шагом «партия должна подготовить западных партнеров и объяснить им, что происходит». «Общество уже убеждается, что с «Грузинской мечтой» ничего не выйдет и что статуса кандидата в ЕС нам с ними не видать, наш шаг по сложению мандатов будет параллельным с осознанием народа этого факта», - сказал Вашадзе. Он отметил, что видит будущий шанс в объединении проевропейских политических сил Грузии.

После кадровых потерь у партии в парламенте остается всех два мандата.

В правящей партии в ответ на заявление Вашадзе заявили, что «переживать не будут».

«С его уходом в парламенте ничего не прибавится и не убавится», - сказал лидер «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе. Одновременно он обвинил Вашадзе в стремлении усилить поляризацию в грузинской политике, чтобы не допустить выполнения Грузией первого условия для получения страной статуса страны-кандидата в ЕС.

Председатель комитета парламента по процедурным вопросам Ираклий Кадагишвили заявил, что Вашадзе «не нашел себя в парламенте». «Теперь он винит в своем политиканстве других и использует определение пророссийские в отношении оппонентов.. Он мог бы и здесь продолжать делать свои бессмысленные заявления, но, похоже, что дальше будет делать их за пределами парламента», - сказал Кадагишвили.