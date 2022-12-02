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Airbus в течение месяцев полностью откажется от титана из России
Европейская авиастроительная корпорация Airbus собирается в течение нескольких месяцев отказаться от российского титана. Об этом, как пишет Reuters, сообщил глава оборонного и космического подразделения Airbus Михаэль Шольхорн.
"Мы находимся в процессе разрыва связей с Россией, если речь идёт о титане. Это вопрос месяцев, а не лет", — сказал он, отметив, что это относительно сложный процесс, в том числе из-за сертификации новых поставщиков.
Источники Reuters в отрасли сообщили, что Airbus стала больше закупать титан в США и Японии, однако их сертификация по аэрокосмическим стандартам может занять годы.
Ранее от закупок титана из России отказался американский производитель Boeing. В компании пояснили, что у нее достаточно запасов титана благодаря созданному пулу поставщиков по всему миру
Россия является крупнейшим производителем титана. Он используется в основном в авиационных двигателях и шасси для больших самолетов. Российская компания "ВСМПО-Ависма" до войны обеспечивала до 35% всех потребностей в титане компании Boeing, 65% — Airbus Group и 100% — Embraer, писал "Коммерсантъ".
После российского вторжения в Украину США и Евросоюз ввели уже восемь пакетов санкций в отношении России . Титан по-прежнему остается вне ограничений. В апреле глава Airbus Гийом Фори призвал Запад не вводить эмбарго на ввоз российского титана, поскольку оно способно больше навредить западной промышленности, чем российской экономике.
Другие новости дня
Аккаунт Канье Уэста в твиттере вновь заблокировали. Рэпер хвалил Гитлера
Корпорация Twitter заблокировала аккаунт рэпера Канье Уэста в одноимённой соцсети после того, как опубликовал рисунок свастики, совмещённой с иудейским символом - звездой Давида. Ранее он в прямом эфире несколько раз похвалил фюрера нацистской Германии Адольфа Гитлера.
О блокировке аккаунта Уэста сообщил владелец Twitter Илон Маск. Он написал, что аккаунт заблокировали за "разжигание ненависти".
Это редкий случай блокировки твиттер-аккаунта известного лица после приобретения компании Маском. Бизнесмен называл себя "сторонником абсолютной свободы слова", после покупки им твиттера там было разблокировано множество аккаунтов, включая учётную запись бывшего президента США Дональда Трампа и самого Канье Уэста - это произошло 29 октября. Спустя месяц Маску, однако, пришлось банить рэпера практически на тех же основаниях, что предыдущему руководству твиттера.
Блокировке аккаунта предшествовало выступление Уэста в эфире шоу крайне правого комментатора, сторонника конспирологических теорий Алекса Джонса. В нём он признался в симпатиях к Гитлеру и несколько раз назвал себя "нацистом". Он отметил, что "не против всего еврейского", и назвал при этом первого темнокожего президента США Барака Обаму "очередным еврейским президентом", заявив, что тот, как и Гитлер, якобы убивал людей. Когда ещё один участник передачи, публицист Ник Фуэнтес, сказал, что он "очень пропутинский и пророссийский", Канье Уэст отметил: "Я тоже".
В конце октября немецкая компания спортивной одежды и обуви Adidas прекратила сотрудничество с Канье Уэстом из-за комментариев рэпера в социальных сетях. В заявлении Adidas говорится, что компания "не терпит антисемитизма и любого другого языка ненависти". Это произошло вскоре после первой блокировки твиттера Уэста из-за публикации антисемитского твита.
ЕСПЧ удовлетворил иск трех трансгендерных мужчин против Грузии
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) удовлетворил иск трех трансгендерных мужчин против Грузии и признал нарушение статьи 8 Европейской конвенции о правах человека (право на защиту частной и семейной жизни).
Как пишет издание Civil.ge, суд обязал Грузию выплатить по 2000 евро за нематериальный ущерб каждому истцу из Грузии и дополнительно 9812 евро одному из трех истцов.
Трое трансгендерных мужчин (дело «А. Д. и другие против Грузии») обратились в Страсбургский суд на том основании, что они не могут добиться юридического признания своего гендера в Грузии, так как они не проходили операцию по смене пола.
Согласно статье 78(ж) Закона Грузии «О гражданских актах», основанием для внесения изменения в запись о гражданском акте является изменение пола.
В своем решении суд отметил, что «несмотря на то, что право на изменение пола в записях гражданского акта существует в Грузии с 1998 года, фактически не было ни одного случая успешного юридического признания гендера».
Суд также заявил, что «неточность действующего местного законодательства препятствовала доступу к юридическому признанию гендера на практике, а отсутствие четкой правовой базы наделяло органы местного самоуправления чрезмерными дискреционными полномочиями, что может привести к произвольным решениям при рассмотрении заявлений».
«Такая ситуация полностью противоречит обязательству государства-ответчика обеспечить быстрые, прозрачные и доступные процедуры юридического признания гендера», — заявил суд.
Как пишет Civil.ge, первый и второй истцы начали процесс внесения изменений в записи актов гражданского состояния путем официальной смены имени на мужское 29 мая 2014 г. и 22 января 2015 г., подав необходимые документы в Гражданский реестр. Вскоре оба получили медицинские заключения, выданные психологом, где им поставили диагноз «расстройство гендерной идентичности (транссексуализм)».
На основании этого диагноза они обратились в Гражданский реестр с просьбой изменить половой/гендерный признак в записях актов гражданского состояния, который отказал им по той причине, что они не подвергались операции по смене пола.
Несмотря на то, что последующие судебные процессы показали, что один из истцов прошел курс гормонального лечения и операцию по удалению обоих молочных желез, Тбилисский городской суд не удовлетворил ни один из исков на основании статьи 78 (ж) Закона Грузии «О гражданских актах». Обе их попытки потерпели неудачу после того, как Верховный суд также отклонил их иски 24 ноября 2016 г. и 9 марта 2017 г.
Третий истец, прошедший курс гормонального лечения после того, как решил сменить пол, прошел более длительный процесс обжалования как с реестром, так и в судебной системе.
В Украине хотят запретить связанные с Москвой религиозные организации
Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) поручил правительству внести в Верховную раду законопроект о запрете деятельности в стране "аффилированных с Россией" религиозных организаций. Об этом заявил в видеообращении президент Украины Владимир Зеленский.
По его словам, решение было принято на заседании СНБО, где рассматривались "многочисленные факты связей отдельных религиозных кругов в Украине с государством-агрессором". Зеленский не уточнил о каких именно "религиозных кругах" идёт речь, но упомянул о поручении провести экспертизу устава Украинской православной церкви (УПЦ) на предмет наличия церковно-канонической связи с Московским патриархатом и в случае необходимости принять меры.
"Мы обеспечим для нашего государства всю полноту независимости. В частности, духовную независимость, - сказал президент Украины. - Мы никогда и никому не позволим строить империю в украинской душе".
В последние недели Служба безопасности Украины проводила обыски в епархиях Украинской православной церкви. В мае УПЦ в знак несогласия с позицией патриарха Кирилла, который фактически поддержал военное вторжение в Украину, провозгласила самостоятельность и независимость от Московского патриархата. При этом литургическое общение между УПЦ и РПЦ сохранилось.
СБУ заявляет, что все действия проводятся в рамках действующего законодательства, а их цель - проверка данных об использовании епархий как ячеек "русского мира", использования помещений УПЦ для укрывательства граждан страны-агрессора, хранения запрещенных предметов и защиты людей от провокаций и терактов.
В конце октября исполняющий обязанности главы СБУ Василий Малюк заявил, что с начала войны ведомство открыло 23 уголовных дела против деятелей УПЦ, а 33 священнослужителя являются подозреваемыми - "от классических агентов сбора глубинной информации до банальных корректировщиков огня в рясах".
Обыски были проведены и в самом известном и самом крупном монастыре Украины - в Киево-Печерской лавре. 15 ноября Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по статье об оправдании российской агрессии из-за песни, которую спели прихожане Киево-Печерской лавры. В тексте песни упоминалась "матушка — Русь".
Лавра находится в пользовании УПЦ, однако её помещения - памятники архитектуры, которые принадлежат государству. На заседании СНБО было принято решение проверить "наличие правовых оснований и соблюдения условий использования" религиозными организациями имущества на территории Киево-Печерского историко-культурного заповедника.
Автокефальная Православная церковь Украины (ПЦУ) неоднократно заявляла о том, что хотела бы использовать храмы, находящиеся на территории лавры.
- 23 ноября в украинский парламент был внесён законопроект о запрете Русской православной церкви и всех учреждений и религиозных организаций, входящих в состав или признающих подчинение РПЦ.
- Кремль назвал обыски очередным звеном в цепи военных действий против русского православия.
- Украинская православная церковь - крупнейшая по числу приходов религиозная организация Украины. Перед началом российского вторжения у нее было около 12 тысяч приходов, а у получившей признание независимости Константинопольским патриархатом в 2019 году Православной церкви Украины - около 7 тысяч.
В Офисе президента Украины оценили потери в войне в 10–13 тысяч погибших
Потери украинских войск с начала полномасштабного вторжения России в Украину составили от десяти до 13 тысяч человек погибшими. Об этом заявил в четверг в эфире национального телевидения советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Это первая оценка в телемарафоне от украинского официального лица, в которой признаётся, что число погибших достигло пятизначных значений. 30 ноября советник Офиса президента Алексей Арестович заявлял в эфире ютьюб-канала блогера Марка Фейгина, что погибших от 10 до 20 тысяч.
Неизвестно, насколько информацию Подоляка можно считать официальной. Он ссылался на официальные сводки Зеленского, тот такой оценки публично не называл.
На этой неделе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что украинская армия потеряла убитыми 100 тысяч человек. Позднее её офис заявил, что она ошиблась, а речь шла об общих потерях с убитыми и ранеными. Ранее такую оценку называли в Пентагоне.
Министерство обороны России последний раз отчитывалось о потерях 21 сентября, сообщив о гибели 5937 человек. 10 ноября в Пентагоне заявляли, что российская армия потеряла 100 тысяч человек убитыми и ранеными.
Байден заявил о готовности вести переговоры с Путиным в случае его желания закончить войну в Украине
Президент США Джо Байден заявил, что готов вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, если бы тот показал интерес закончить войну в Украине. Он отметил, что вел бы такие переговоры в консультациях с союзниками по НАТО. Однако разговор с Путиным пока не стоит в его повестке. Слова политика на пресс-конференции после встречи с президентом Франции Эммануилом Макроном цитирует Reuters.
По завершении встречи Байден и Макрон опубликовали заявление, в котором отмечается, что лидеры двух стран решительно осуждают «противозаконную агрессивную войну России против Украины» и «подчеркивают, что умышленное нанесение ударов по гражданскому населению и гражданской инфраструктуре представляет собой военные преступления, виновные в которых должны быть привлечены к ответственности», - передает Голос Америки. На пресс-конференции Макрон пообещал не требовать от Украины, чтобы та принимала компромиссы, к которым она не готова, - цитирует его Agence France-Presse.
В Украине погиб еще один грузинский боец Джамбул Хоперия
Еще один грузинский боец погиб в Украине. О гибели Джабы (Джамбула) Хоперия сообщил через соцсети его отец.
Боец погиб в боях под Бахмутом.
Число грузин, погибших с 24 февраля в боях на стороне ВСУ, приближается к 30-ти.
МИД Грузии пока не делал заявлений о том, будет ли тело доставлено на родину, пишет агентство «Новости-Грузия».
Талибы запретили вещание Радио Свобода и «Голоса Америки»
Правительство талибов запретило вещание на территории Афганистана радиостанций Радио Свобода («Азади») и «Голос Америки». Глава государственной службы надзора за теле- и радиовещанием Абдул Хака Хамада заявил, что запрет введен якобы из-за «несоблюдения журналистских принципов и односторонних передач».
Радиостанция «Голос Америки» начала вещание на территории нескольких афганских провинций в октябре 1980 года. Радио Азади официально начало вещание в Афганистане в 2002 году.
По данным организации «Репортеры без границ», после прихода к власти в Афганистане движения «Талибан» были закрыты 291 средств массовой информации из 547, зарегистрированных на тот момент в стране. Кроме того, талибы ввели ряд ограничений для СМИ и журналистов - в частности, они обязали женщин-ведущих закрывать лицо во время эфира.
- В августе 2020 года радикальное движение «Талибан» без боя захватило столицу Афганистана Кабул. Страна фактически полностью оказалась под контролем талибов.
- Согласно докладу ООН, после прихода к власти и вывода из Афганистана иностранных войск боевики «Талибана» убили десятки бывших афганских чиновников, сотрудников сил безопасности и людей, которые работали с международным военным контингентом. Кроме того, движение «Талибан» обязало женщин не выходить на улицу без необходимости и скрывать лицо на публике за паранджой. В ноябре Верховный лидер «Талибана» Хайбатулла Ахундзада приказал афганским судьям руководствоваться законами шариата при проведении судов и вынесении приговоров. Это означает публичные казни, побивание камнями, отрубание голов и конечностей в качестве наказаний за преступления.
- Запад не признает власть радикального движения. Российские власти, не признавая ее официально, регулярно проводят встречи с талибами, принимая их в Москве. При этом официально «Талибан» входит в федеральный список организаций, объявленных в России террористическими.
Суд приговорил бизнесменов братьев Магомедовых к 18 и 19 годам лишения свободы
Мещанский суд Москвы приговорил совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова к 19 годам лишения свободы. Его брата, бывшего члена Совета Федерации Магомеда Магомедова, приговорили к 18 годам колонии.
Ранее суд признал братьев Магомедовых виновными в организации преступного сообщества , а также в хищениях.
Обвинение требовало приговорить их к длительным срокам заключения, больше 20 лет каждому. Приговор зачитывали около недели.
Братья Магомедовы были арестованы в марте 2018 года. Зиявудин в 2017 году занимал 63-е место в рейтинге самых богатых людей России по версии журнала Forbes. Его состояние оценивалось изданием в 1,4 миллиарда долларов. Магомед 7 лет представлял в Совете Федерации Смоленскую область.
По версии обвинения, Магомедовы создали преступное сообщество, чтобы похищать бюджетные деньги. В конце мая Хамовнический районный суд Москвы обратил в пользу государства имущество предпринимателей оценочной стоимостью в 750 миллионов долларов. Это крупнейшая конфискация в истории России.
Бизнесменов связывали с окружением бывшего президента России Дмитрия Медведева. После ареста их уголовное дело связывали в том числе с потерей Медведевым политических позиций. Телеканал «Дождь« предполагал, что дело может связано с тем, что братья передали французским спецслужбам документы с информацией на миллиардера Сулеймана Керимова. «Новая газета» связывала уголовное преследование с попыткой бизнесменов войти в политику в Дагестане без согласования с Кремлем.
Магомедовы отрицают вину и настаивают на своей невиновности.
США и Евросоюз установили потолок цен на российскую нефть в 60 долларов за баррель
США и Евросоюз установили потолок цен на российскую нефть в 60 долларов за баррель. О решении Вашингтона сообщил заместитель министера финансов США Уолли Адейемо, о европейском - источники агентства Reuters. Максимальная цена будет меняться со временем, европейский дипломат сообщил Reuters, что ее будут держать на 5 процентов ниже рыночной.
По словам Адейемо, европейские страны согласуют цену на российскую нефть несмотря на позиции Польши, которая считает, что цена установлена слишком высокой и в ходе переговоров требовала ограничить ее 30 долларами. Нефтяное эмбарго против России начнет действовать 5 декабря.
США и Евросоюз отказались от закупок российской танкерной нефти, но при покупке по цене выше потолка покупать ее фактически не смогут и другие страны: танкеры нельзя будет застраховать крупнейшими в мире страховщиками, и ее нельзя будет перевозить крупнейшим в мире танкерным флотом Греции.
На прошлой неделе танкерная нефть самой популярной российской марки Urals стоила около 55 долларов за баррель, то есть, Россия могла бы торговать своей нефтью без ограничений даже при действующем потолке. Однако принятие механизма определения потолка позволит быстро корректировать ограничительную цену, рассчитывают авторы идеи.
Россия обещала не продавать нефть по цене ниже рыночной. Однако предполагается, что цена чуть ниже рынка приведет к тому, что соблюдать ограничения будут крупнейшие покупатели российской танкерной нефти: Китай и Индия.
В Сигнахи рухнула арка крепостной стены 18 века
В Сигнахи обрушилась арка 18 века, которая является памятником культурного наследия. По информации СМИ, причиной стало ДТП.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», это часть крепостной стены, построенной по приказу царя Ираклия Второго.
Сигнахская крепость входит в список самых известных и крупных крепостей Грузии. Ее стены, протяженностью более 4 километров, окружают старую часть города. По периметру сохранились 28 сторожевых башен, с которых открывается вид на Алазанскую долину.
Инцидент произошел ночью. На месте находятся представители Национального агентства по охране культурного наследия и местной администрации.
Мэрия города уже пообещала, что арка будет обязательно восстановлена.
Разбился легкомоторный самолет, следовавший из Еревана в Астрахань
На территории села Джрабер Котайкской области Армении сегодня упал и загорелся легкомоторный самолет B55 (Beechcraft Baron). Об этом сообщила пресс-служба МЧС Армении.
Согласно сообщению, прибывшие на место крушения спасатели обнаружили два обгоревших тела. Пожар был вскоре потушен.
Позже Комитет гражданской авиации Армении уточнил, что это был самолет типа BeechCraft 95, следовавший из Еревана в Астрахань. Связь с самолетом прервалась в 13:11 по местному времени, в 14:20 самолет был обнаружен разбившимся в районе села Джрабер.
Погибшими, по данным комитета, являются два пилота. Это – граждане России, пишет РИА Новости.
В связи с инцидентом в комитете идет предварительный сбор данных, передает Радио Азатутюн.
СМИ также сообщили, что самолет летел в Россию из Чехии, а в Ереване совершил плановую техническую посадку. Причиной крушения могли стать неблагоприятные погодные условия.
Арестович: Саакашвили необходимо отправить на лечение в третью страну
Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что бывший президент Грузии, председатель Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили должен быть переведен на лечение в третью страну. Об этом он сказал в эфире программы «Фейгин Live».
Арестович назвал Саакашвили «масштабной и сложной личностью», при этом ошибочно указав, что у него, кроме украинского, есть и грузинское гражданство.
Критикуя власти Грузии, Арестович сказал, что в Тбилиси боятся и убить Саакашвили, и передать его кому-нибудь, поэтому решили «медленно его морить».
«Я бы вмешался. При той информации, которая есть у меня, я бы призвал передать его третьей стороне, например государству-посреднику Австрии, чтобы обеспечить ему полноценное лечение с содержанием под стражей, под домашним арестом или арестом в госпитале. Международный консенсус позволил бы, с одной стороны, грузинскому правосудию осуществлять следственные действия – например, допрашивать его, а в то же время сохранял бы ему здоровье. Почему? Чтобы не было спекуляций, чтобы грузинское правительство не обвинили в том, что его сознательно погубили», – сказал Арестович.
Если Саакашвили умрет в тюрьме, говорит Арестович, власти Грузии «никогда не смогут от этого отмыться».
Югоосетинские власти освободили задержанного неделю назад гражданина Грузии
Власти самопровозглашенной республики Южная Осетия освободили гражданина Грузии Георгия Джармелишвили, задержанного неделю назад близ села Земо Арцеви Горийского муниципалитета. Как сообщили в СГБ Грузии, Джармелишвили уже находится на территории, подконтрольной центральным властям страны.
По информации СГБ, при получении информации о незаконном задержании была немедленно активирована «горячая линия» и задействованы все механизмы, находящиеся в распоряжении центральной власти.
«Информация была доведена до сопредседателей Женевских дискуссий и наших международных партнеров. Ответственность за все деструктивные действия, совершенные в оккупированных регионах Грузии и вдоль линии оккупации, лежит на оккупационных силах. Центральная власть, совместно с международными партнерами, продолжает активную работу по освобождению всех граждан Грузии, незаконно находящихся в заключении на оккупированных территориях», – говорится в сообщении СГБ.
В югоосетинском КГБ заявили, что выдворили Георгия Джармелишвили за пределы республики в соответствии со статьей 14 закона «О государственной границе».
В цхинвальской тюрьме остаются четверо граждан Грузии. Среди них – бывший военный Мамука Чхиквадзе, которого приговорили к трем годам и 8 месяцам лишения свободы. Его обвинили в нарушении де-факто границы, а также в контрабанде наркотических средств. По версии югоосетинских силовиков, в ходе личного досмотра у Чхиквадзе обнаружили наркотическое средство «марихуана» массой более четырех грамм.
10 ноября, после встречи в селе Эргнети заместитель главы аналитического департамента Службы государственной безопасности Грузии Ираклий Антадзе, говоря о находящихся в заключении гражданах Грузии, заявил, что «консультации продолжаются и переговорное окно пока не закрыто».
Взрывчатку в Испании прислали по пяти адресам, в том числе премьеру
Судья Национального суда Испании предварительно рассматривает произошедший в среду взрыв в украинском посольстве в Мадриде как теракт. Об этом сообщает испанское информагентство Europa Press со ссылкой на юридические источники.
Разбирательство открыто после получения предварительного отчёта полиции, в котором содержатся существенные детали произошедшего. Полноценное расследование начнётся, когда судья получит более полную и конкретную информацию о случившемся, сообщают источники.
В среду в посольстве Украины в Мадриде после вскрытия взорвалась бандероль, в результате чего был ранен сотрудник службы безопасности. Посол Украины в Испании Сергей Погорельцев рассказал, что в посольство пришёл "пакет с коробкой внутри". Бандероль была адресована послу, но её отправитель не был указан, поэтому секретарь отнесла его коменданту.
Комендант вынес коробку во двор, чтобы "никого не было рядом", открыл и, услышав щелчок, отбросил, после чего коробка взорвалась. Сотрудник получил незначительные повреждения пальца на правой руке, в больнице их обработали.
По сведениям источников Europa Press в испанской полиции, бандероль содержала пиротехнические элементы. Следствие продолжается.
Как сообщают испанские СМИ, накануне подобный подозрительный пакет получила и базирующаяся в Сарагосе компания Instalaza, которая производит оружие, в том числе для Украины. Пакет был уничтожен контролируемым взрывом, никто не пострадал. В четверг появились сообщения и о подозрительном пакете, поступившем на авиабазу Торрехон-де-Ардос и в штаб-квартиру министерства обороны. В тот же день МВД проинформировало Национальный суд о том, что ещё 24 ноября подобную подозрительную бандероль получили в канцелярии премьер-министра. Пакет был адресован лично премьеру Педро Санчесу, в нём также находился "пиротехнический материал".
Пока не ясно, связаны ли все эти случаи между собой и кто стоит за рассылкой посылок с взрывными устройствами.
«Цензура в действии». Абхазию посещает спикер Госдумы РФ
Делегация Государственной думы России прибыла в самопровозглашенную республику Абхазия. Её возглавляет председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Делегация прилетела в Сухуми на вертолете. В аэропорту гостей встретили спикер абхазского парламента Лаша Ашуба, его заместители Фазлибей Авидзба, Астамур Аршба, Ашот Миносян, председатель комитета по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками Алхас Барциц, посол России Михаил Шургалин.
В состав делегации входят заместитель председателя Госдумы Сергей Неверов, председатель комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, председатель комитета по обороне Андрей Картаполов, председатель комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев, первый заместитель председателя комитета по международным делам Светлана Журова, первый заместитель председателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.
В рамках визита делегация Госдумы провела встречу в абхазском парламенте. Стороны подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве. Также прошла встреча с абхазским лидером Асланом Бжания.
«Абхазский портал» сообщил, что на встречу абхазских депутатов с Вячеславом Володиным и делегацией Госдумы были приглашены лишь государственные СМИ и российское информагентство «Спутник».
«Цензура в действии», – говорилось в сообщении.
Журналисты призвали спикера абхазского парламента «соблюдать нормы, заложенные в Конституции и законах Абхазии».
Ранее в Союзе журналистов Абхазии напомнили властям о недопустимости цензуры. На прошедшем 23 ноября собрании общественно-политических сил Абхазии отсутствовали журналисты всех госСМИ.
Двоих обвиняемых по делу Джабиева освободили под подписку о невыезде
Двум обвиняемым по делу о смерти Инала Джабиева изменена мера пересечения. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры самопровозглашенной республики Южная Осетия.
В ведомстве отметили, что под подписку о невыезде освобождены из-под стражи Алан Багаев и Ацамаз Наниев.
Ацамаз Наниев – племянник бывшего главы МВД Игоря Наниева, по подозрению в нападении на которого в августе 2020 года задержали Инала Джабиева, Николая Цховребова и Герсана Кулумбегова.
Отметим, что до конца октября текущего года лишь Ацамаз Наниев и Алан Багаев находились под стражей по делу Джабиева. Пятерых фигурантов уголовного дела, которые находились под подпиской о невыезде, тогда задержали по вновь открывшимся обстоятельствам.
Ранее «Эхо Кавказа» со ссылкой на адвоката Фатиму Гатагонову писало, что именно Ацамаз Наниев и Алан Багаев, предположительно, лично избивали задержанных. Об этом, в частности, на суде рассказали Герсан Кулумбегов и Николай Цховребов.
«Выступил Кулумбегов. Он подтвердил все свои показания. Рассказал, как после удара в пах с него сползла маска и он увидел стоящего перед ним Багаева. Цховребов подтвердил свои показания о том, что его избивал Наниев в подвале КГБ, один раз даже с использованием резиновой дубинки», – рассказала Фатима Гатагонова, которая представляла в суде интересы избитого вместе с Джабиевым Николая Цховребова.
- 30-летний Инал Джабиев умер 28 августа 2020 года. Он был жестоко избит в изоляторе временного содержания, где содержался по подозрению в нападении на главу югоосетинского МВД. Югоосетинский эксперт Зарина Дзагоева установила, что смерть Джабиева «наступила в результате острой сердечной недостаточности, развившейся вследствие полученной им травмы».
- В сентябре Цхинвальский городской суд удовлетворил ходатайство о возвращении уголовного дела в Генпрокуратуру. Югоосетинский лидер Алан Гаглоев заявлял, что дело Инала Джабиева необходимо довести «до логического законного конца».
- В июле текущего года Верховный суд прекратил уголовное дело в отношении Николая Цховребова и Инала Джабиева, которые проходили подозреваемыми по делу о покушении на бывшего главу МВД Игоря Наниева.
Маск после критики в адрес Apple сообщил о «хорошем разговоре» с Куком
Новый вледелец Twitter Илон Маск сообщил, что он и глава Apple Тим Кук "устранили недопонимание" по вопросу о возможном удалении социальной сети из магазина приложений App Store.
В начале нынешней недели Маск обвинил Apple в угрозах убрать Twitter из своего магазина. Он также отмечал, что производитель iPhone приостановил большую часть своей рекламы на платформе Twitter.
В среду Илон Маск разместил в своём микроблоге сообщение о "хорошем разговоре". "Среди прочего, мы устранили недопонимание относительно возможного удаления Twitter из App Store. Тим чётко дал понять, что Apple никогда не рассматривала подобных действий", – написал Маск. Обсуждали ли они с Куком вопрос рекламы, бизнесмен не уточнил.
Начиная полемику в понедельник, Илон Маск обвинил корпорацию Apple в цензуре и подверг критике принципы её работы, указав, в частности, на плату, взимаемую с покупок в её магазине приложений, пишет Би-би-си.
- С тех пор как Маск в прошлом месяце закрыл сделку по приобретению Twitter за 44 миллиарда долларов, он уволил тысячи сотрудников компании, восстановил ранее заблокированных пользователей, включая аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа. Маск также прекратил применять ряд правил, в том числе направленных на отказ от вводящих в заблуждение данных о COVID-19.
- Действия нового владельца соцсети вызвали обеспокоенность некоторых правозащитных групп, обвинивших миллиардера в шагах, которые способствуют разжиганию ненависти, оскорблениям и дезинформации.
Филип Рикер благодарит Грузию за её вклад в региональную безопасность
Старший советник Соединенных Штатов по переговорам на Кавказе, главный переговорщик от США на Женевских дискуссиях Филип Рикер прибыл в Тбилиси. Он встретился с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили и записал видеообращение к жителям страны.
«Я рад вернуться в Грузию – страну, которая критически важна для регионального мира, стабильности и взаимосвязанности. В прошлом году, находясь здесь, я тесно сотрудничал с грузинскими лидерами в качестве посредника между вашими соседями, Арменией и Азербайджаном», – заявил Рикер.
Он отметил, что Грузия продолжает вносить вклад в региональную безопасность, а «премьер-министр Ираклий Гарибашвили выполнил незаменимую роль, обеспечив освобождение пленных и обмен информацией о местонахождении мин в зоне боевых действий».
«Грузия продолжает вносить вклад в региональную безопасность при поддержке возможностей мониторинга ЕС. Я рад еще раз встретиться с премьер-министром и обсудить региональные вопросы. В октябре я возглавлял делегацию США на международных дискуссиях в Женеве. В ходе этого визита я обсужу, как продолжить усилия по обеспечению мира, стабильности и благополучия в регионе, в том числе и то, как США и Грузия могут способствовать мирному урегулированию российской оккупации Грузии и оказать давление на Россию, чтобы она выполнила свои обязательства по соглашению о прекращении огня от 2008 года», – сказал Рикер.
По его словам, США поддерживают территориальную целостность и суверенитет Грузии и полны решимости помочь стране в обеспечении её безопасности и благополучия, как делали это в течение последних 30 лет.
«Мы гордимся тем, что поддерживаем Грузию в ее стремлении к членству в НАТО и ЕС. США будут и впредь делать все возможное для достижения евроатлантической интеграции, потому что это будущее, которого хотят и заслуживают люди. Я хотел бы поблагодарить граждан Грузии за их гостеприимство и крепкое партнерство с США. Если, как говорят грузины, гость — это подарок от Бога, то Грузия — это подарок для таких гостей, как я», – сказал Рикер.
Экспертиза: Саакашвили необходимо лечение в США или ЕС, есть риск комы и смерти
Глава центра «Эмпатия» Мариам Джишкариани опубликовала выводы комиссионной судебно-медицинской экспертизы о состоянии здоровья экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Экспертизу провели десять грузинских и шесть зарубежных специалистов.
Сообщается, что у Саакашвили выявили более 20 диагнозов, из них десять – основные, которые, по мнению специалистов, несовместимы с тюремным заключением.
Эксперты отмечают, что до ареста Саакашвили был практически здоров. Сейчас же у него наблюдаются нейропсихологические, гастроэнтерологические проблемы, нарушение опорно-двигательной системы, проблемы со зрением, повышенная температура неизвестной этимологии, анорексия, быстрая потеря веса, боли в мышцах, суставах и костях. Эксперты предполагают, что растяжение мышц может быть связано с инфекционными процессами или интоксикацией, так как экспертиза волос показала повышенное содержание в организме висмута, бария и ртути.
«Эти токсичные вещества опасны тем, что могут вызывать не только физические, но иногда и психические расстройства», – сказано в сообщении.
Эксперты считают, что Саакашвили не может находиться в тбилисской клинике «Вивамеди» или в местах лишения свободы, так как в этих учреждениях нельзя провести полное токсикологическое исследование.
«Необходима своевременная диагностика отравляющих веществ, в том числе химических соединений и радиоактивных веществ, в противном случае с учетом вероятности интоксикации следует ожидать комы и летального исхода», – сказано в заявлении по итогам проведенной экспертизы.
Эксперты считают, что Саакашвили необходимо отправить на лечение в мультипрофильную университетскую клинику в США или в одну из стран ЕС.
Они также указывают на «травматический стрессовый опыт в пенитенциарной системе», оценивая его как причинение тяжелых физических и психических страданий и, следовательно, как пытку.
- Михаил Саакашвили уже несколько месяцев находится в тбилисской клинике «Вивамеди», куда был переведен из тюрьмы после двух голодовок. Семья и адвокаты заявляют об ухудшении его состояния, власти в ответ говорят, что нет поводов для тревоги и Саакашвили получает все необходимое лечение.
- Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что отправить Саакашвили на лечение за границу невозможно по закону. При этом к лечению политика могут подключиться зарубежные специалисты, сказал глава Минюста.
Телеканал «Дождь» сменил логотип в знак поддержки российских ЛГБТ+
Телеканал "Дождь" изменил свой логотип в знак протеста против закона о "пропаганде ЛГБТ", принятого Госдумой в третьем чтении 24 ноября. Если раньше логотип канала представлял собой три розовые полосы, то теперь они перекрашены в цвета радуги. ЛГБТ+ - сообщество по всему миру использует радужный флаг как свой символ, олицетворяющий многообразие человеческого поведения, включая романтические предпочтения.
В заявлении канала сказано, что он сохранит радужный логотип в течение недели, "чтобы сделать видимой ту часть общества, которая сильнее всего пострадает от принятого правительством репрессивного закона".
Законопроект о запрете так называемой пропаганды нетрадиционных отношений был внесён в Думу осенью и был принят в первом чтении 27 октября, а в ноябре - в остальных двух. Он должен пресекать распространение информации о гомосексуальности, бисексуальности, трансгендерности. Подобный закон уже действует с 2013 года, но касался только несовершеннолетней аудитории; новый законопроект направлен на аудиторию всех возрастов. Юристы и правозащитники опасаются, что закон в том виде, в каком он написан, будет криминализировать любые публичные упоминания ЛГБТ как явления.
Правозащитники и активисты, работающие с группами ЛГБТ+, считают, что новый закон сделает невозможной работу помогающих организаций, усилит не только репрессии, но и градус бытовой ненависти к людям ЛГБТ+, пагубно повлияет на психику подростков ЛГБТ+. Они неоднократно заявляли, что закон будет нарушать права общества в целом.
В среду закон был одобрен Советом федерации. Он вступит в силу после подписания его президентом и публикации. Однако в России его "начинают исполнять" заранее. Так, издательский сервис Ridero, который позволяет самостоятельно издавать и распространять книги, уже попросил авторов проверить своё творчество на предмет нарушения закона. Письмо от Ridero в социальных сетях опубликовали бывший гендиректор национальной литературной премии "Большая книга" Георгий Урушадзе и журналист Олег Кашин.
В конце ноября в Дагестане завели административное дело о "пропаганде ЛГБТ" против организаторов показа мод, где мужчины-модели выходили на подиум с макияжем. Несовершеннолетних на показе не было.
- Независимый информационный телеканал "Дождь" был создан в 2010 году. Из-за распространения информации, не совпадающей с официальной политикой российских властей, канал неоднократно подвергался давлению с их стороны. В августе 2021 года Минюст внёс "Дождь" в реестр СМИ - иностранных агентов.
- После начала военного вторжения России в Украину, 1 марта 2022 года, Генеральная прокуратура России потребовала ограничить доступ к вещанию канала. Часть руководства и сотрудников "Дождя" эмигрировали из России. В июле 2022 года канал возобновил своё вещание, получив лицензию в Латвии, куда перебазировалась основная часть его редакции.
Пентагон выделит более $1 млрд на системы NASAMS для Украины
США заключили контракт на один миллиард двести миллионов долларов с компанией Raytheon на закупку передовых систем ПВО NASAMS (National Advanced Surface-to-Air Missile Systems) для Украины.
Как сообщается на сайте Пентагона, Raytheon получила контракт с фиксированной ценой на поставки ракетных систем класса «земля — воздух», сопутствующего оборудования, услуг и запасных частей для поддержки усилий в Украине. Предполагаемая дата завершения выполнения контракта — 28 ноября 2025 года.
Власти США одобрили отправку Украине в общей сложности восьми систем NASAMS. Две такие системы уже прибыли в Украину. О том, что к концу ноября Киев получит зенитные ракетные комплексы NASAMS, самое современное вооружение такого класса, министр обороны США Ллойд Остин объявил месяц назад.
NASAMS - передвижной зенитный ракетный комплекс малого и среднего радиуса действия, предназначенный для борьбы с воздушными целями на малых и средних высотах. Он способен уничтожать дроны, баллистические и крылатые ракеты, вертолёты, самолёты и другие воздушные цели.
- Передача систем ПВО Украине активизировалась после того, как Россия начала наносить удары по объектам критической инфраструктуры – прежде всего, по электростанциям.
- Москва заявила, что ведёт атаки в ответ на подрыв 8 октября Крымского моста. Кремль назвал атаку на мост терактом и обвинил в нём Украину.
Национальное Собрание Франции призвало ввести санкции против Азербайджана
Национальное собрание Франции накануне, 30 ноября единогласно приняло резолюцию в поддержку Армении. В документе содержится призыв ввести санкции против Азербайджана. Сенат Франции принял аналогичную резолюцию две недели назад, передает Радио Азатутюн.
Согласно сообщению, опубликованному на фейсбук-странице посольства Армении во Франции, резолюция Национального собрания Франции:
- «призывает немедленно и без предусловий освободить и вернуть на родину всех армянских военнопленных;
- предлагает правительству рассмотреть возможность применения индивидуальных санкций в случае продолжения нападений и оккупации Азербайджаном суверенной территории Армении;
- призывает правительство продолжить посреднические усилия с целью решения проблемы безопасности армянского населения Нагорного Карабаха, согласно положениям резолюции НС №502 от 2020 года (в указанной резолюции правительству предлагается признать Нагорный Карабах);
- предлагает правительству рассмотреть возможность усиления обороноспособности Армении;
- призывает международные организации принять все меры по защите армянского культурного и религиозного наследия на территориях Армении и Нагорного Карабаха, находящихся под контролем Азербайджана».
Резолюция была представлена от имени большинства Национального собрания – правящей фракции «Возрождение».
На заседании в статусе почетных гостей присутствовали посол Армении и сотрудники посольства Армении во Франции.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Париж в организации провокации против Баку. Азербайджанский лидер добавил, что Франция не может принимать участия в мирном процессе. Он отказался от встречи с премьером Армении Николом Пашиняном при участии президента Франции Эммануэля Макрона.
Бундестаг признал Голодомор геноцидом украинского народа
Бундестаг - нижняя палата парламента Германии - приняла резолюцию, в которой Голодомор - массовый голод 1932-33 годов - признается геноцидом украинского народа.
В поддержку резолюции высказались три партии правящей коалиции и христианские демократы. Фракции Левых и «Альтернатива для Германии», нередко выступающие с прокремлевских позиций, воздержались. Против не было подано ни одного голоса.
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил немецких депутатов за принятое решение, написав в твиттере, что «правда всегда побеждает».
Deutsche Welle цитирует ключевую фразу принятой резолюции: «С сегодняшней точки зрения напрашивается историко-политическая оценка, согласно которой речь идет о геноциде. Немецкий Бундестаг разделяет такую оценку». Издание отмечает, что речь идет об осторожной формулировке, согласно которой признание Голодомора геноцидом украинского народа является скорее ремаркой, чем основным месседжем. Однако, как пишет Deutsche Welle, даже эта осторожная формулировка для германской политики стала сенсацией. Еще в 2019 году депутаты Бундестага фактически отказались рассматривать петицию о признании Голодомора геноцидом, заявив, что почти ничего не знают о событиях. Наблюдатели подчеркивают, что большое влияние на изменение позиции депутатов стала нынешняя российская агрессия против Украины.
В документе также содержится осуждение пакта Молотова-Риббентроппа между нацистской Германией и СССР и «имперской политики» как тогдашних тоталитарных государств, так и нынешней России. Говорится и об исторической ответственности Германии за преступления нацистов, в том числе Холокост и уничтожение мирного населения СССР.
Ранее в этом месяце сенат Ирландии и парламенты Молдовы и Румынии приняли резолюции, в которых Голодомор признан актом геноцида народа Украины. Сенат США поддержал резолюцию, которая признает Голодомор в Украине геноцидом, еще в 2018 году.
- Голодомор – массовый голод в Украинской ССР в 1932–1933 годах – был вызван политикой хлебозаготовок и конфискации всех продовольственных запасов у украинских крестьян, проводившейся советской властью. В результате голода погибло не менее 5 млн человек, точные цифры неизвестны. Многие историки сходятся во мнении, что речь шла о целенаправленно организованном советскими властями голоде на территории Украины. Верховная рада Украины признала Голодомор геноцидом в 2006 году. Власти России выступают против такой оценки.
Протесты в Иране: более 400 погибших. Тегеран говорит о провокациях
В Иране уже несколько месяцев продолжаются протесты против власти аятолл и за демократизацию страны. Акции охватывают многие регионы страны. В 20-х числах ноября новости о кровопролитных столкновениях стали поступать из западного Курдистана.
Правозащитники сообщают об убийствах демонстрантов во время разгонов акций, а СМИ пишут, что выступления стали одной из самых больших угроз для так называемого клерикального истеблишмента Ирана, правящего со времен Исламской революции 1979 года.
Арестованы десятки человек, в том числе известные спортсмены и даже родственники Верховного лидера Ирана – аятоллы Али Хаменеи.
Подавление протестов
Иранские власти жестоко подавляют любые протесты – зачастую с применением огнестрельного оружия.
«Исламская республика использует такое интенсивное насилие в Курдистане, чтобы заставить замолчать протесты по всему Ирану», — говорят активисты.
По данным базирующейся в Осло организации по правам человека в Иране (IHR), в ходе протестов более 400 человек, в том числе несколько десятков несовершеннолетних, были убиты правительственными войсками по всей стране. По данным IHR, более сотни погибших насчитывается Курдистане, Керманшахе и Западном Азербайджане – трех провинциях со значительным курдским населением.
Среди иранских пользователей соцсетей распространяется видео, где запечатлены несколько раненых протестующих, лежащих на улицах под звуки громкой стрельбы.
IHR также поделился кадрами, на которых, по данным организации, силы безопасности ведут боевую стрельбу по протестующим в Пираншехре, городе в провинции Западный Азербайджан. Среди убитых в городе 20 ноября был 16-летний подросток.
Насилие происходит на фоне растущих опасений по поводу ситуации в Мехабаде. Этот город тоже находится в Западном Азербайджане. Пользователи в соцсетях публикуют видеоролики с развертыванием там вооруженных сил. Ходили слухи о введении в городе военного положения, официально о нем объявлено не было. США ввели санкции против нескольких высокопоставленных военных, среди которых командующий сухопутными войсками Корпуса стражей исламской революции в Мехабаде.
С чего все началось
Антиправительственные акции в исламской республике начались в середине сентября – после смерти 22-летней Махсы Амини. Жительницу Тегерана курдского происхождения задержала полиция нравов за неправильное ношение хиджаба. Из участка Амини отправили в больницу, где она умерла. Многие иранцы обвинили полицию в избиении задержанной и вышли на улицы в знак протеста против властей.
Через некоторое время к протестам присоединились иранцы, живущие за рубежом. Протестующих поддержала сборная Ирана по футболу. Игроки на чемпионате мира в Катаре отказались петь гимн своей страны перед первым матчем - с Англией. По словам капитана сборной, спортсмены единогласно приняли такое решение в знак солидарности с протестующими.
Во время исполнения музыки футболисты молчали. Болельщики встретили их поступок аплодисментами. На трибунах иранские зрители демонстрирую символы протестов, например, флаги надписью «Женщина, жизнь, свобода» - это один из лозунгов современных протестов в исламской республике.
Иранская сборная после проигрыша США 29 ноября в плей-офф чемпионата мира не вышла. О вероятных репрессиях против игроков пока не сообщалось.
Иран обвиняет курдов, Азербайджан и Израиль
В разжигании беспорядков в регионах - особенно Южном Азербайджане и Курдистане - иранские власти обвинили «террористические и сепаратистские группы», а также курдских оппозиционеров, базирующихся в Ираке. Кроме того, на этот раз обвинения в поддержке протестов достались Баку.
По мнению Тегерана, соседний Азербайджан на официальном уровне поддерживает протестующих, позволяя СМИ распространять антииранский и антирелигиозный контент. Азербайджанский МИД на фоне обвинений обратил внимание Тегерана на сближение Ирана с Арменией (а Баку и Ереван до сих пор не урегулировали конфликт вокруг самопровозглашенного Нагорного Карабаха) и спорные заявления иранского МИДа по поводу Зангезурского коридора.
Тегеран ответил Азербайджану, упрекнув в дружественных связях с Израилем – они якобы используются для дестабилизации исламской республики. Иранское информагентство Iran Press в разделе своего сайта на фарси (он создан по личному распоряжению верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи) сообщило, что Азербайджан пытается представить Израиль другом мусульман.
Иранские СМИ даже распространили ролик в интернете. Первым на него обратил внимание закрытый азербайджанский телеграм-канал AZfront, затем распространили другие пользователи. На видео Баку помечается флагом Ирана, после чего на экране появляется вопрос на азербайджанском языке: «Через что пролегает дорога к Кудсу?» (название Иерусалима на фарси – прим. РС).
Сам Израиль тоже получил от Ирана очередные персональные обвинения. Тегеран утверждает, что агенты израильской спецслужбы «Моссад» ведут разведдеятельность против исламской республики с территории Азербайджана и с одобрения азербайджанских властей.
В конце октября Иран сообщил о задержании как минимум 10 человек, якобы причастных к израильской разведке. А в конце ноября стало известно о смертном приговоре для четырех человек по делу о связях с «Моссадом».
Обвинения Тегерана прозвучали на фоне открытия в Тель-Авиве посольства Азербайджана. Израиль и Азербайджан все обвинения в свой адрес категорически отвергли.
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