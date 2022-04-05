Активист провёл акцию «Буча-Москва» недалеко от Кремля

В Москве неизвестный активист провел арт-акцию "Буча-Москва" против военных преступлений российской армии в Украине. Об этом сообщает в телеграм-канале интернет-журнал "Холод".

На фотографиях, сделанных в центре Москвы – в Александровском саду у Кремля, на мосту у Храма Христа Спасителя, Никольской улице и на Старом Арбате, активист (судя по всему, один и тот же)лежит на земле лицом вниз, со связанными за спиной руками. Известно, что после ухода российских войск из города Буча под Киевом, там были обнаружены, в том числе, тела убитых со связанными руками.

Точных данных о числе убитых в Буче и причинах их смерти пока нет. Общее число жертв, которое называют представители украинских властей, более 300. Утверждается, что это жертвы российских военных.

Власти России продолжают утверждать, что кадры с убитыми мирными жителями Бучи — инсценировка. Тем временем появляются все новые доказательства причастности к убийствам российских военных.

Президент Украины Владимир Зеленский, посетивший Бучу накануне заявил, что Россия совершила в Украине военные преступления и геноцид. Президент США Джо Байден призвал начать против президента России Владимира Путина судебное разбирательство по делу о военных преступлениях, совершенных российской армией.