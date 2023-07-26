«Актобе» не может вылететь на матч с кутаисским «Торпедо»

У казахстанского клуба «Актобе» возникла проблема при вылете в Грузию на матч второго квалификационного раунда Лиги конференций против кутаисского «Торпедо».

По одной из версий, проблема связана с бортом, который, предположительно, находится под санкциями.

«Грузинская сторона не дает добро на приём чартерного рейса из Актобе», – пишет сайт meta-ratings.kz.

Сообщается также, что ивуарийскому нападающему «Актобе» Андерсону Ньянгбо якобы отказали в грузинской визе. Как пишет Первый канал Грузии со ссылкой на представителей «Торпедо», у футболиста истек срок бельгийского ВНЖ, а для получения визы по ивуарийскому паспорту необходимо время.

В «Торпедо» опровергли информацию о том, что матч с «Актобе» будет отложен.

Грузинские официальные ведомства ситуацию пока не комментируют. «Эхо Кавказа» обратилось за комментарием в Агентство гражданской авиации Грузии, но на момент публикации новости не получило его.

Матч «Актобе» с «Торпедо» должен пройти 27 июля в Кутаиси, ответный матч – 3 августа в Актобе.