Актёры покидают «Новый театр», откуда был снят баннер с изображением задержанного участника акций

По меньшей мере четыре актера покинули «Новый театр» имени Васо Абашидзе, актер которого – Андро Чичинадзе, был задержан во время протестных демонстраций 2024 года. И менно решение руководства театра – снять баннер в его поддержку привело к разногласиям в театре. Новость о своем уходе из театра распространяли один за другим актеры Эка Деметрадзе, Гивико Бараташвили, Каха Кинцурашвили и Нанка Калатозишвили.

«С сегодняшнего дня я больше не являюсь актером Государственного профессионального театра музыкальной комедии и драмы имени Васо Абашидзе», - написали они в соцсети Facebook.

Как утверждают актеры, баннер был снят19 февраля, чтобы освободить место для съемок нового музыкального проекта проправительственной телекомпании «Рустави 2».

Коллеги и друзья Чичинадзе, в том числе те, кто покинул театр, установили его заново рядом с двумя баннерами, рекламирующими проект «Рустави 2», на фасаде, однако утром в пятницу, 20 февраля, его всё же демонтировали.

Телеканал «Рустави 2» писал о запуске нового музыкального шоу, и о том, что баннеры необходимы для съёмок промо проекта.

На транспаранте, который вызвал споры был изображён актер Андро Чичинадзе и крупными буквами было написано: «Свободу узникам совести».

Андро Чичинадзе вместе с десятками других участниками проевропейских акций был приговорён к двум годам лишения свободы по обвинению в групповом насилии во время акций протеста, прошедших в ноябре–декабре 2024 года.