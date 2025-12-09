Алеко Элисашвили: я никогда не был членом «Лело», а тем более ALDE

Алеко Элисашвили отрицает свое членство в «Лело» и ALDE. Задержанный оппозиционный политик прокомментировал требования председателя грузинского парламента, чтобы партия «Лело» и ALDE осудили «терроризм», в котором Элисашвили уже обвинен и отстранились от него.

«Все в “Мечте” прекрасно знают, и именно поэтому они так злы. Запутались, требуют исключить меня то из одной организации, то из другой. Я никогда не был членом “Лело”, а тем более ALDE. Откуда они вообще собираются меня исключать?» - пишет Элисашвили.

При этом он призывает «Грузинскую мечту» «дистанцироваться от безграмотного, некомпетентного и нарушающего права человека председателя парламента»:

«Папуашвили уже до суда все решил и вынес мне приговор. Когда распространяешь такие заявления, либо безграмотный человек ты, либо вредитель. Понятно, что он не признаёт права человека, называя себя председателем столь крупного законодательного органа, но при этом и закон не соблюдает и презумпцию невиновности. Похоже, он очень напуган и в последнее время думает только обо мне».

Элисашвили также подчеркивает, что для выбора и выражения формы протеста он никогда не получал и не выполнял ничьих заданий.

Алеко Элисашвили был задержан утром 29 ноября в канцелярии Тбилисского городского суда – это стеклянное здание на территории суда, соединённое с основным корпусом.

По данным МВД, Александр Элисашвили «с помощью молотка разбил стекло фасада канцелярии Тбилисского городского суда, проник внутрь, где разлил бензин по периметру, в том числе на технику, документы, и попытался поджечь здание». Его задержали на месте сотрудники службы судебных приставов, которым Элисашвили «оказал сопротивление с использованием имевшегося при нём огнестрельного оружия и нанёс физическое повреждение».

1 декабря Тбилисский городской суд заключил политика Алеко Элисашвили, обвиняемого в «попытке совершения террористического акта», под стражу в качестве меры пресечения. Сам Алеко Элисашвили, которому грозит от 10 до 15 лет лишения свободы, сказал в суде, что хотел устроить поджог «из-за той несправедливости, репрессий и насилия, которые существуют в этой стране».