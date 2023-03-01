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Александр Лукашенко встретился в Пекине с Си Цзиньпином
Авторитарный Лидер Беларуси Александр Лукашенко встретился в Пекине с главой КПК Си Цзиньпином. В ходе переговоров он выразил поддержку плана мирного урегулирования в Украине, предложенного Китаем. Также Лукашенко предложил Пекину расширять сотрудничество в технологической отрасли.
Си Цзиньпин заявил, что Беларусь и Китай являются стратегическими партнерами, и этот статус должен наполняться новым содержанием.
Ранее Лукашенко встречался с уходящими со своих постов премьером Госсовета Ли Кэцяном и председателем парламента Ли Чжаньшу. Они тоже говорили об укреплении двусторонних отношений. Лукашенко отметил, что товароборот между странами растет и достиг 6 миллиардов долларов.
Китай 24 февраля представил план мирного урегулирования ситуации в Украине из 12 пунктов. В их числе - прекращение огня с обеих сторон, мирные переговоры и гарантии суверенитета и территориальной целостности всех стран, а также отказ от односторонних санкций.
- В отношении войны России в Украине Китай занимает нейтральную позицию. Однако страна не присоединилась к санкциям, наложенных на Россию США, Евросоюзом и многими другими странами. Директор ЦРУ Уильям Бернс в феврале заявил, что у него есть разведданные, согласно которым Китай может планировать поставки оружия России.
- Беларусь - один из немногих союзников России в войне с Украиной. Страна предоставляет российским войскам плацдарм, однако непосредственного участия в боевых действиях белорусская армия не принимает.
Другие новости дня
Армения передала Азербайджану проект регламента работы демаркационных комиссий
Армения передала азербайджанской стороне проект регламента работы демаркационных комиссий и ожидает ответа. Об этом сегодня в ходе правительственного часа в парламенте сообщил премьер-министр Никол Пашинян.
Он также сказал, что был передан вариант мирного договора.
«Но реакции как таковой пока нет, потому что, когда мы получаем подобный документ, для формирования реакции нам тоже требуется определенное время, и предполагается, что определенная реакция будет через определенное время», - цитирует премьера Радио Азатутюн.
Премьер-министр сказал, что за это время состоялось три раунда работы над мирным договором, и следует продолжить работу в этом направлении. «Вне зависимости от очных встреч, эти работы также проводятся, то есть проводятся работы с документами», - сказал он.
Сделанные ранее предложения по открытию коммуникаций и обеспечению пограничной безопасности продолжают оставаться в силе, заявил Пашинян.
Комиссии по делимитации границ и пограничной безопасности были созданы в обеих странах после встречи лидеров в мае прошлого года. В случае как Армении, так и Азербайджана комиссии возглавляют вице-премьеры - Мгер Григорян и Шахин Мустафаев, которые также являются членами трехсторонней армяно-азербайджано-российской комиссии по разблокированию транспортных коммуникаций.
В 2022 году число уехавших из России уроженцев Чечни выросло в четыре раза
Миграция уроженцев Чечни из России выросла в четыре раза по итогам 2022 года. За весь прошлый год из Чечни в другие страны уехали порядка 1300 жителей – это почти в четыре раза больше, чем в 2021 году. Основным направлением отъезда стали страны СНГ, пишет Кавказ.Реалии.
Как следует из полных данных Росстата, если в 2021 году из России уехали 329 жителей Чечни, то в прошлом их число выросло до 1273. Из них 1128 эмигрировали в страны СНГ. Также в три раза выросло число чеченцев, переехавших в дальнее зарубежье – если в 2021-м таких официально было всего 43, то по итогам прошлого года порядка 150.
По оценкам работающих в Чечне правозащитников, демографов и журналистов, полагаться только на статистику в республике нельзя – цифры могут быть приукрашены в ту или иную сторону, в зависимости от того, что выгодно властям. Так, независимый демограф Алексей Ракша указывал на относительно низкую достоверность демографических данных по региону, предположив, что вероятные объемы миграции могут быть еще выше.
- После начала вторжения в Украину, а затем после объявления мобилизации Россию покинули сотни тысяч человек трудоспособного возраста. Так, в Казахстан уехали более 400 тысяч россиян, в Грузию - более 700 тысяч человек, в каждой из этих двух стран осталось около 100 тысяч россиян.
- За январь-август 2022 года за границу уехали 948 жителей Чечни – это почти в три раза больше, чем за тот же период прошлого года. Также в республике выросла внутренняя миграция – из Чечни в другие регионы России уезжает заметно больше людей, чем возвращается.
- По итогам 2022 года суммарный индекс тревожности россиян вырос в 2,2 раза по сравнению с предыдущим годом. Основная причина – война России против Украины. Об этом говорится в докладе коммуникационного агентства КРОС.
Минобороны РФ: ночью Крым атаковали украинские беспилотники
В ночь на 1 марта Крым был подвергнут массированной атаке беспилотников, заявило Минобороны РФ.
Российское ведомство утверждает, что средства российской ПВО сбили шесть украинских беспилотников в ходе «массированной атаки на объекты Крыма со стороны Киева». Сколько всего было запущено беспилотников, не сообщается. Власти РФ утверждают, что жертв и разрушений нет. В Киеве не комментировали атаку на Крым.
Как пишут Крым.Реалии, на полуострове в ночь на 1 марта были слышны взрывы в разных районах полуострова. Об этом, в частности, сообщил телеграм-канал «Крымский ветер». Пророссийский блогер Александр Талипов заявил об атаке беспилотников. Росссийские власти Крыма об атаке не сообщали.
Начиная с августа 2022 года в Крыму и Севастополе почти ежедневно слышны звуки взрывов. Российские власти объясняют это стрельбой по «украинским беспилотникам» и «работой ПВО». Российский глава Крыма Сергей Аксенов называл беспилотники «основной угрозой» для Крыма.
Американский «самолёт Судного дня» приземлился в Исландии
Командование США в Европе сообщило о переброске на базу в Исландию «самолёта Судного дня». E-6B Mercury выполняет функции воздушного командного пункта Военно-морских сил США во время проведения операций европейского контингента американской армии.
«Самолёт Судного дня» – стратегический борт управления и связи в условиях ядерной войны. Среди прочего он предназначен для связи с атомными ракетными крейсерами, на которых установлены межконтинентальные баллистические ракеты. В среднем самолёт прилетает в Европу два-три раза в год.
В Исландии расположена база США Кеблавик. Американские военные находились там с 1941 по 2006 год. В 2016 году Вашингтон и Рейкявик договорились о возвращении на остров американских военнослужащих. Исландские власти тогда объяснили решение ухудшением безопасности в Европе.
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На юге Грузии произошло землетрясение
В Грузии, в 14:52 по тбилисскому времени произошло землетрясение. Об этом сообщили в Национальном центре сейсмического мониторинга страны.
Эпицентр подземных толчков находился в 7 км от села Мамишлари в Дманисском муниципалитете на юге Грузии, в 19 км от города Дманиси, в 62 км от Тбилиси. Магнитуда землетрясения составила 4,2 (ML). Сообщений о разрушениях и пострадавших нет.
Отметим, что в феврале текущего года несколько землетрясений произошло в регионе Гурия на западе страны.
Мобилизованных, записавших обращение к Путину, послали на штурм
Иркутских мобилизованных, которые трижды обращались к президенту России с просьбой перевести их из штурмовых подразделений в тероборону, отправили на штурм в районе города Авдеевка Донецкой области. Об этом сообщают Сибирь.Реалии со ссылкой на родственников военнослужащих и издание «Люди Байкала».
В начале и в конце февраля мобилизованные из полка 1439 записали видео, в которых обратились к российским властям и к Владимиру Путину. По словам военнослужащих, их незаконно передали в подчинение командованию так называемой «ДНР», которое сформировало из них штурмовые подразделения и отправило «на убой». Об этом сообщило издание «Люди Байкала».
Третье обращение передали в онлайн-приёмную главной военной прокуратуры жёны мобилизованных.
26 февраля, на следующий день после появления второго видео военнослужащих, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что обратился за разъяснениями в военную прокуратуру и пообещал, что в ближайшие дни мобилизованных переведут на новое место службы.
На днях схожее видеообращение в военную прокуратуру и Минобороны России отправили и мобилизованные из Тюменской области. Они пожаловались на то, что их неподготовленными отправляют а линию фронта.
- Мобилизованные россияне неоднократно жаловались на плохие условия службы, нехватку амуниции и насилие со стороны командования. Некоторые из них отказывались продолжать боевые действия в Украине.
- Ранее Русская служба Би-би-си сообщала, что за последние три месяца большинство погибших составляют мобилизованные, добровольцы и заключённые. Всего с начала войны журналистам удалось подтвердить гибель более 15 тысяч россиян, более тысячи из них – мобилизованные.
Нацбанк Грузии оштрафовал банк Бидзины Иванишвили
Национальный банк Грузии оштрафовал банк «Карту», основанный экс-премьером страны, учредителем правящей партии «Грузинская мечта» Бидзиной Иванишвили. Сумма штрафа – 64 тысячи лари (более 24 тысяч долларов).
По информации Нацбанка, речь идет о невыполнении ряда положений законодательства, связанного с рисками легализации (отмывания) денег и финансирования терроризма. Одно из нарушений связано с «политически активным лицом» – с кем именно, не сообщается.
После того, как информацию о наложенном на «Карту» штрафе распространили СМИ, в Нацбанке заявили, что медиа «неверно информировала общественность».
«Наложение Национальным банком Грузии штрафов на финансовые учреждения носит превентивный характер и направлено на совершенствование механизмов внутреннего контроля в финансовом учреждении», – сказано в заявлении.
По информации ведомства, с 2021 года были оштрафованы 11 коммерческих банков, 32 микрофинансовые организации, 112 пунктов обмены валюты и т.д.
В Нацбанке говорят, что публикуют информацию о санкциях, наложенных на банки, в соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС.
«Опубликованию подлежат все виды санкций, применяемых за нарушение требований законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, вне зависимости от вида, категории, содержания санкции, размера денежного штрафа и степени нарушения», – заявили в Нацбанке.
Отметим, что действующий президент Нацбанка Коба Гвенетадзе покидает пост. Президент Грузии Саломе Зурабишвили объявила, что накладывает вето на поправки в закон «О Национальном банке», которые, в частности, предусматривают введение должности первого вице-президента Нацбанка.
Ребенка, раненного при стрельбе в Цхинвали, перевезли в Тбилиси
Малолетнего ребенка, раненного накануне при стрельбе в Цхинвали, ночью перевезли в одну из тбилисских клиник. Информацию «Эху Кавказа» подтвердили в грузинском представительстве Международного комитета Красного Креста.
По информации цхинвальских врачей, мальчик находится в стабильном состоянии.
«Он пришёл в сознание и вышел из шокового состояния. Вчера ночью после оказания всей необходимой помощи он был переправлен в сопредельное государство», – сказала детский хирург цхинвальского республиканского медцентра Луиза Джиоева.
По её словам, при поступлении в больницу состояние мальчика было тяжёлое, но врачи сделали все возможное для сохранения его жизни.
«У ребёнка было огнестрельного ранение живота с повреждением печени, толстого и тонкого кишечника, а также перелом костей правого предплечья», – рассказала хирург.
Напомним, что в результате стрельбы был убит отец ребенка – Ричард Мамиев. По информации прокуратуры самопровозглашенной республики, стрельбу на фоне ранее возникших личных неприязненных отношений открыл Андрей Хугаев 1985 года рождения. Он добровольно явился в правоохранительные органы, сдал орудие преступления и сознался в содеянном.
Югоосетинский лидер выздоровел от коронавируса
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Гаглоев здоров и в скором времени приступит к работе. Об этом сообщила пресс-секретарь югоосетинского лидера Наталья Босикова.
Напомним, что у Гаглоева в Москве выявили коронавирус, из-за чего он не смог встретиться с президентом России Владимиром Путиным.
«Президент сдавал ПЦР-тесты на коронавирусную инфекцию в течение последних дней, все они показали отрицательный результат. Алан Эдуардович чувствует себя хорошо и в ближайшее время вернётся к работе в обычном режиме», – сказала Босикова. ⠀ ⠀
Ранее сообщалось, что Алан Гаглоев ушел на самоизоляцию. Он проходил лечение в Москве.
Баку: состоялись обсуждения «о реинтеграции армянскиx жителей» Карабаха
Азербайджанские СМИ сообщают о начале «предварительных обсуждений о реинтеграции армянскиx жителей Карабахского региона в Азербайджан».
«Депутат Милли Меджлиса Рамин Мамедов назначен ответственным за контакты с армянскими жителями, проживающими в Карабахском регионе Азербайджанской Республики», – пишет агентство Trend.
Сообщается, что 1 марта Мамедов встретился в штаб-квартире российского миротворческого контингента в Ходжалы (армянское название – Иванян) с представителями Карабаха. Во встрече принял участие руководитель созданной азербайджанской стороной группы по вопросам незаконной эксплуатации природных ресурсов Масим Мамедов. В группу входят эксперты Министерства экологии и природных ресурсов, Государственной службы по имущественным вопросам при Министерстве экономики и ЗАО «AzerGold».
«В ходе встречи были проведены предварительные обсуждения о реинтеграции армянскиx жителей Карабахского региона в Азербайджанскую Республику в соответствии с Конституцией и законами Азербайджана. Контакты с армянскими жителями, проживающими в Карабахском регионе Азербайджанской Республики, будут продолжены. Общественности будет предоставляться дополнительная информация», – говорится в сообщении.
Лидер непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян сегодня заявил, что какой-либо интеграционный процесс с Азербайджаном исключен.
- Ранее пресс-секретарь Арутюняна сообщала о встрече, которая прошла 24 февраля. На ней обсуждались вопросы, связанные со снятием блокады Нагорного Карабаха, стабильными и бесперебойными поставками природного газа и электроэнергии.
- Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что в Баку готовы вести переговоры с армянским населением Карабаха, однако требовал отъезда их Карабаха российского бизнесмена Рубена Варданяна, назначенного госминистром. Варданян был уволен 23 февраля.
- Независимость Нагорно-Карабахской республики была провозглашена этническими армянами бывшей советской Нагорно-Карабахской автономной области (входила в состав Азербайджанской ССР) в начале 1990-х годов. В ходе войны с Азербайджаном непризнанная республика заняла часть территории соседних азербайджанских регионов. Ни одна страна мира её не признала. После войны осенью 2020 года значительная часть региона оказалась под контролем Азербайджана.
В парламент Грузии вносят законопроект «О защите от влияния России»
Партия «За Грузию», основанная экс-премьером Георгием Гахария, инициирует в парламенте Грузии проект закона «О защите от влияния страны-оккупанта — Российской Федерации».
Цель законопроекта —выявление источников скрытого влияния России, действий против интересов страны и лиц, которые их осуществляют, заявили представители партии на брифинге в парламенте.
«Наш законопроект назовет все своими именами», — заявил один из лидеров партии Бека Лилуашвили.
По его словам, власти хотят принять закон об «иноагентах», цель которого на самом деле — стратегические партнеры Грузии, и организации, которые с ними работают.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», Лилуашвили назвал «политическим мошенничеством» действия правящей партии «Грузинская места». По его словам, власти хотят «поставить на одну плоскость стратегических партнеров и страну-оккупанта», а глобально с их стороны осуществляется план смены национальной конституционной цели и внешней ориентации Грузии.
«Имейте мужество назвать врагом Россию, а не партнеров и друзей нашей страны, поддержите нашу инициативу», — обратился к депутатам Лилуашвили.
- Члены движения «Сила народа» внесли в парламент Грузии два законопроекта – «О прозрачности иностранного влияния» и «О регистрации иностранных агентов». Первый законопроект члены «Силы народа» называют «грузинским», второй – «американским».
- «Сила народа» и правящая партия «Грузинская мечта» планируют утвердить в первом чтении оба законопроекта. Затем они будут направлены в Венецианскую комиссию.
- Евросоюз уже заявил, что принятие подобных законов несовместимо с выполнением рекомендаций для получения Грузией статуса кандидата в Евросоюз, с нормами и ценностями ЕС. Серьезную обеспокоенность также выразили США.
В России арестован отец школьницы, нарисовавшей антивоенный рисунок
В Тульской области арестовали жителя города Ефремов области Алексея Москалёва, дочь которого весной прошлого года нарисовала антивоенный рисунок на уроке в школе. Об этом сообщила правозащитница Марина Литвинович. По её словам, дома у Москалёва прошёл обыск. У семьи изъяли все деньги. Москалёв воспитывает дочь один.
Издание «Спектр» пишет, что девочка после задержания отца осталась дома одна. Кроме того, по данным журналистов, полицейские приезжали к волонтёру, которая поддерживает семью Москалёвых. У неё также хотели устроить обыск, но пока его не проводили. Основания для обыска в доме волонтёра неизвестны.
В конце февраля «Спектр» и «ОВД-Инфо» выпустили материал, в котором рассказали о том, что в конце прошлого года на Москалёва завели уголовное дело о так называемой дискредитации российской армии из-за поста в соцсети «Одноклассники». В поле зрения полиции он попал после того, как его вызвали в школу из-за рисунка его ребёнка. Школьница нарисовала женщину, которая стояла у флага Украины и загораживала ребенка от ракет, которые летят со стороны России. Учительница рисования рассказала о рисунке директору учебного заведения.
На следующий день шестиклассница пришла в школу с отцом. Туда приехали сотрудники службы опеки и полицейские. Отца с дочерью увезли в отдел. Там на Москалёва составили протокол о так называемой дискредитации российской армии из-за комментария под видео про российских военных в «Одноклассниках». Суд оштрафовал Москалёва на 32 тысячи рублей.
Через день после визита полицейских в школу приехали сотрудники ФСБ и провели с Москалёвым, который вновь пришёл с дочерью в школу, беседу. По словам отца, работники спецслужбы рассказали ему, что он неправильно воспитывает дочь. Они также пригрозили отнять дочь и отправить отца в тюрьму.
В конце декабря к Москалёву домой пришли с обыском и увезли его на допрос в ФСБ, где его избили.
Поскольку жителя Ефремова уже привлекали по статье о дискредитации, против него возбудили дело по аналогичной уголовной статье из-за антивоенного поста в «Одноклассника»". Москалёву грозит до трёх лет лишения свободы.
Журналисты писали, что Москалёв после возбуждения уголовного дела вместе с дочерью покинули Ефремов. По каким причинам они вернулись домой – неизвестно. Москалёв опасался, что если его арестуют по уголовному делу, то дочь может оказаться в приюте, так как другие родственники не заберут её к себе.
В Греции при столкновении поездов погибли 36 человек
В Греции пассажирский поезд на высокой скорости столкнулся со встречным грузовым составом. Погибли не менее 36 человек. Как минимум 85 получили травмы, 66 из них госпитализированы, трое находятся в реанимации. Около 20 числятся пропавшими без вести.
Авария произошла незадолго до полуночи возле города Лариса. Поезд с 350 пассажирами, следовавший из Афин в Салоники, по невыясненной пока причине оказался на одном пути с грузовым составом, когда выезжал из тоннеля.
По сведениям «Би-би-си», начальника железнодорожной станции Ларисы арестовали по обвинению в убийстве и причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Он отрицает вину и предполагает, что причиной аварии был технический сбой.
В результате столкновения первые четыре вагона пассажирского поезда сошли с рельсов, в нескольких возник пожар, два вагона выгорели почти полностью. Многие пассажиры получили ожоги. По словам выживших, от удара некоторых выбросило через окна поезда. Около 250 пассажиров эвакуировали на автобусах в Салоники.
По словам местных властей, в поезде было много студентов, возвращавшихся домой после каникул и афинского карнавала. На место аварии прибыли около 150 пожарных и 40 машин скорой помощи, к разбору обломков привлекли краны. На центральной площади Ларисы организовали донорскую сдачу крови.
Столкновение поездов называют самым смертоносным в истории Греции. В стране объявлен трёхдневный траур.
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ЕС перенес на год старт платной системы регистрации для туристов
Европейский Союз перенес дату введения системы ETIAS, предусматривающей предварительную онлайн-регистрацию для туристов, на 2024 год.
По системе ETIAS все посетители стран ЕС вне Евросоюза должны будут заранее зарегистрироваться онлайн и оплатить 7 евро на три года. Планировалось запустить её в конце 2023 года, но сейчас ее запуск отложен на 2024 год.
Введение другой системы Евросоюза – EES, которая предусматривает биометрические проверки на границе для путешественников, также отложено до конца 2023 года.
Обе системы должны были быть введены в 2021 году, но из-за пандемии их запуск был отложен. Теперь же страны ЕС выразили опасения по поводу последствий усиления границных проверок между Великобританией и Францией, где уже наблюдаются длинные очереди в пиковые часы, пишет «РБК-Украина» со ссылкой на Independent.
Доходы России от экспорта нефти и газа в январе упали почти на 40%
Из-за западных санкций и введения потолка цен доходы России от экспорта нефти и газа в январе упали почти на 40 процентов по сравнению с январем прошлого года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные Международного энергетического агентства (МЭА).
Согласно данным МЭА, с которыми ознакомилось агентство, в январе 2023 года доходы России от экспорта нефти и газа составили 18 с половиной миллиардов долларов. Это на 38 процентов меньше, чем 30 миллиардов долларов, которые Москва получила за месяц до вторжения в Украину.
По словам исполнительного директора МЭА Фатиха Бирола, причиной стали западные санкции против экспорта российских энергоносителей, чтобы сократить доходы России, которые помогают ей продолжать войну в Украине. Меры Запада "достигли своей цели по стабилизации нефтяных рынков и сокращению доходов Москвы от экспорта нефти и газа", заявил Бирол. В МЭА ожидают, " что это снижение доходов от нефти и газа будет более резким в ближайшие месяцы. И еще более крутым в среднесрочной перспективе из-за отсутствия доступа к технологиям и инвестициям".
Согласованный странами "Группы семи", Евросоюзом и Австралией потолок цен на российскую нефть – не выше 60 долларов за баррель вступил в силу 5 декабря. С 5 февраля начали действовать потолки цен на российские нефтепродукты.
С 1 февраля Россия ввела запрет на поставки нефти "недружественным" странам, которые ввели на неё ценовой потолок.
По подсчётам Reuters, в 2022 году поставки российского газа в Европу сократились почти на 46% по сравнению с предыдущим годом и достигли минимальных значений с 2000 года. После своего вторжения в Украину Россия прекратила поставки газа в ряд стран Евросоюза, другие отказались от российского газа сами. Также на снижение экспорта повлияла авария на "Северных потоках".
Кремль, который в прошлом году заработал на продаже нефти и газа около 146 миллиардов евро, был вынужден в этом году начать продавать международные резервы, чтобы покрыть дефицит бюджета, отмечает Reuters.
В начале февраля министерство финансов России сообщило, что в январе доходы России от продажи нефти и газа сократились на 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Одной из причин в российском Минфине назвали снижение цен на нефть. Так, по данным агентства Bloomberg, российская нефть сорта Urals торгуется вполовину мировых цен – менее 38 долларов за баррель.
Обвинённого в России в вандализме активиста задержали в Ереване
В аэропорту Еревана 28 февраля утром был задержан гражданин России Никита Каменский, обвиняемый на родине в вандализме за антивоенные граффити. Как пишет Радио Азатутюн, через несколько часов после задержания он был отпущен под подписку о невыезде.
Житель Москвы Никита Каменский был объявлен в розыск Москвой в начале декабря. Поводом стали нанесённые им на севере Москвы антивоенные надписи, рассказывало издание «ОВД-Инфо».
По вменённой статье в России Каменскому грозит арест на срок до трёх месяцев. Однако следствие планировало переквалифицировать уголовное дело на более тяжкую часть той же статьи о вандализме, отмечает издание.
«Мы обеспокоены этим вопросом, потому что мы верим, что в Армении есть демократия», — сказал в беседе с Радио Азатутюн активный участник акций протеста в Ереване против войны России в Украине Юрий Алексеев.
Армянский полицейские год назад задержали Алексеева за плакат «Путин - убийца». Активист-блогер, переехавший в Армению после начала войны, сказал, что это означает, что с такой проблемой может столкнуться каждый гражданин России, приехавший в Армению.
«Россия может принять любые основания для возбуждения уголовного дела. Даже, скажем, отсутствие в стране без уведомления. В первый раз штраф, потом уголовное преследование и все. В России нет ни закона, ни суда. Параллельно со всем этим у Армении есть соглашение с Россией, по которому она может выдавать разыскиваемых граждан РФ. Нет сомнения, что Россия может сфабриковать любой документ, уголовное дело и заставить Армению выдать своего гражданина. Но не будем забывать, что каждый, кто подвергается политическому преследованию, имеет право просить политическое убежище в Армении. В этом плане Армения может нас защитить. И дело Никиты важно настолько, что мы посмотрим, что сделает Армения. Россия сейчас испытывает Армению», — сказал Алексеев.
Российский активист сообщил, что для помощи Каменскому они уже обратились к армянским адвокатам.
- По подсчётам «ОВД-Инфо», с начала вторжения в Украину в феврале 2022 года обвиняемыми или подозреваемыми по уголовным делам, связанным с антивоенными протестами, стали более 450 человек.
- В феврале суд в Казахстане арестовал на 40 суток объявленного в розыск Москвой анархиста Дениса Козака. В России он обвиняется в оправдании терроризма из-за публикации о подрыве архангельского управления ФСБ в 2018 году. После ареста он запросил у Казахстана статус беженца, – передавал Кавказ.Реалии.
Прокурор Международного уголовного суда в Гааге посетил Украину
Главный прокурор Международного уголовного суда в Гааге во вторник посетил Украину для изучения обстоятельств российских ракетных ударов и нападений дронов на объекты энергетики и инфраструктуры. Как сообщает Reuters, жертвами обстрелов стали сотни гражданских, а от повреждения сетей энерго- и водоснабжения пострадали миллионы жителей Украины.
Россия заявляет о легитимности ударов, которые должны ослабить противника. Но власти Украины называют эти удары средством запугивания мирного населения.
Женевские конвенции и дополнительные протоколы к ним обязывают воюющие стороны различать гражданские объекты и военные цели. Международное право запрещает нападение на гражданские объекты. На встречах с официальными представителями украинского правительства Карим Хан заявил, что предстоит выявить мотивы ведения огня по гражданским объектам и установить, оправданы ли обстрелы этих объектов.
Хан выступил перед небольшой группой репортёров у сильно повреждённого многоквартирного дома в Вышгороде к северу от Киева. В конце ноябре минувшего года в этот дом попала ракета, восемь человек погибли, многие были ранены. Необходимо расследовать, направлялась ли ракета к ближайшему энергетическому объекту и не уклонилась ли от курса, объяснил Карим Хан.
"Мы должны выяснить, нет ли аналогии между обстрелом этого дома и другими подобными обстрелами жилых строений. Дело в том, что такие случаи не единичны".
Reuters отмечает, что общее число сообщений о предполагаемых военных преступлениях превышает 70 тысяч. Большинство таких фактов будут расследоваться на территории Украины местными судами, сообщает агентство.
В юрисдикцию Международного уголовного суда входит расследование военных преступлений, преступлений против человечности и акты геноцида на территории Украины, какой бы из воюющих сторон они ни совершались.
Шамба: мы во многом зависим от внутриполитической конъюнктуры в Грузии
«Мы сейчас во многом зависим от внутриполитической конъюнктуры в Грузии», заявил секретарь Совета безопасности самопровозглашенной республики Абхазия Сергей Шамба заявил на прошедшей в Сухуми конференции «Специальная военная операция как фактор мировой и региональной политики».
«Нынешнее грузинское руководство держит нейтралитет по отношению к России. Более того, оно активно сопротивляется попыткам украинских властей и собственной оппозиции, которая требует открыть в Абхазии и Южной Осетии второй фронт против России», – сказал он.
Шамба говорит, что за такой политикой «заингурского соседа стоит не русофилия или стремление к урегулированию отношений». По его словам, такое поведение грузинских властей вызвано сугубо прагматичными причинами.
«Однако, кто сказал, что в результате нынешнего давления грузинское руководство не будет заменено на антироссийских радикалов или само будет вынуждено открыть второй фронт?» – задал вопрос Шамба.
Он добавил, что Абхазия должна сконцентрироваться на нескольких вопросах:
«Во-первых, мы должны самым тщательным образом проверить мобилизационные возможности нашей армии, соответствующие поручения уже даны президентом. Во-вторых, в кратчайшие сроки должна быть подготовлена концепция реформы вооруженных сил. Особое внимание должно быть уделено вопросам перевооружения, оснащения армии новейшими видами вооружения и военной техники. В-третьих, мы продолжим нашу политику поддержки новых российских регионов – Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей».
Ранее глава абхазского МИДа Инал Ардзинба говорил, что «вероятность войны с Грузией достаточно высокая».
Опубликовано видео Алексея Навального из колонии
Правозащитный проект Gulаgu.nеt опубликовал видео с Алексеем Навальным из владимирской колонии №6, в которой политик отбывает длительный срок заключения.
Кадры с Навальным сняты на видеорегистратор, прикрепленный к одежде сотрудника ФСИН. Сам сотрудник отчитывает заключенного оппозиционера за короткие рукава на робе. В ответ Навальный указывает, что выданная ему одежда мала. В дальнейшем поведение политика было засчитано за «нарушение» и стало причиной его перевода в ШИЗО.
В Gulаgu.nеt подчеркнули, что кадры с Навальным появились у сотрудников проекта благодаря утечке видеоархива колонии №6. Правозащитники обещают в ближайшее время опубликовать множество роликов из этого архива. Утверждается, что на них запечатлены факты грубейшего нарушения прав человека в исправительном учреждении.
- Один из лидеров российской оппозиции Алексей Навальный находится в заключении с февраля 2021 года. С того времени он неоднократно жаловался на условия содержания в колонии, которые его адвокаты и соратники называют «пыточными». Оппозиционер, в частности, утверждал, что его пытают бессонницей, не обеспечивают медицинскую помощь, сознательно подселяют к нему в камеру заключенных, страдающих различными заболеваниями и не следящими за личной гигиеной, а также не дают связываться с защитниками и родными.
- С августа прошлого года администрация владимирской колонии №6 одиннадцать раз отправляла Навального в штрафной изолятор – камеру размером 2 на 3 метра, где заключенному приходится сидеть на железном табурете. Оппозиционер провел в ШИЗО больше ста дней, что сказалось на состоянии его здоровья. Адвокат Навального говорил, что у подзащитного ухудшилось зрение, он испытывает боли в желудке и потерял семь килограммов веса.
- В начале февраля стало известно, что Навального переводят в помещение камерного типа (ПКТ) на максимально возможный срок – полгода. ПКТ - это камера с более строгим режимом содержания, куда помещают осужденных за злостные нарушение порядка.
- В данный момент против Навального расследуются несколько уголовных дел. Среди прочего российские власти обвиняют его в терроризме и экстремизме. По совокупности обвинений политик может провести в местах лишения свободы около 30 лет.
Югоосетинская сторона освободила задержанного в зоне конфликта Лашу Хетерели
Лаша Хетерели, незаконно задержанный представителями властей самопровозглашенной республики Южная Осетия, на свободе. По данным Службы государственной безопасности Грузии, по поводу незаконного задержания Хетерели ведоство постоянно осуществляла коммуникацию по горячей линии.
«Миссия наблюдателей ЕС в Грузии (EUMM) и сопредседатели Женевских международных дискуссий принимали непосредственное участие в упомянутом процессе.
Вопрос о незаконном задержании Лаши Хетерели и его немедленном освобождении регулярно поднимался центральными властями и на встречах, проводимых в форматах Механизма по превенции инцидентов и реагированию на инциденты (IPRM) и Женевских международных дискуссий.
СГБ активно продолжает работу по освобождению всех лиц, незаконно задержанных на оккупированных территориях», - отмечается в информации СГБ.
По информации югоосетинской стороны, Хетерели освобожден «в связи с истечением срока наказания». Цхинвальским районным судом он был признан виновным по статье «незаконное пересечение государственной границы» и приговорен к одному году и четырем месяцам лишения свободы.
Финляндия начала возводить на границе с Россией укрепленный барьер
Финляндия начала возводить заградительный барьер протяженностью 200 километров на границе с Россией. В Хельсинки это связывают с опасениями, что Москва может использовать в своих политических целях наплыв мигрантов.
В финской Погранслужбе отметили, что сначала будет вестись расчистка леса, за которой уже в марте последует строительство дорог и установка заграждений. Так называемый пилотный проект на участке в 3 километра, в районе переходного пункта Иматра, планируется завершить к концу июня. Всего, как ожидается, строительство будет вестись до 2025 года.
Стоимость работ оценивается примерно в 400 миллионов долларов. Сообщается, что высота сооружения составит более 3 метров. По его длине будет протянута колючая проволока, а некоторые участки хотят оборудовать камерами ночного видения, осветительными приборами и громкоговорителями.
Как отмечает France-Presse, до недавнего времени границы Финляндии в основном были защищены деревянными заборами, предназначенными для ограничения передвижения домашнего скота.
- После начала широкомасштабного вторжения армии России в Украину, что Москва связывала, в том числе, с опасностью расширения на восток НАТО, о намерении присоединиться к этой организации объявили Финляндия, а также Швеция, долго время сохранявшие военный нейтралитет. Эстония, Латвия и Польша объявили, что усилят меры безопасности на границе с Россией.
- В сентябре, после объявленной российским президентом Владимиром Путиным так называемой «частичной мобилизации» на войну в Украине, Финляндия оказалась одной из стран, столкнувшихся с притоком россиян.
В Грузии движение «Голос» требует списать пенсионные кредиты
Гражданское движение «Хма» (Голос) провело акцию протеста в головном офисе «Либерти Банка», которому принадлежит право выдачи пенсий, социальных пособий и кредитов под пенсионные гарантии, пишет агентство «Новости-Грузия».
Главное требование акции - списание пенсионных кредитов, начиная с 2019 года, и так называемых «пенсионных овердрафтов», выдаваемых пожилым людям под высокие проценты.
«Сотни тысяч пенсионеров взяли кредиты под свои мизерные пенсии и оказались в финансовой ловушке. Это происходит из-за недостоверной информации или недостаточного информирования пожилых людей, их вынуждают брать кредиты под высокие проценты полуобманным путем», - заявил один из участников акции Георгий Картвелишвили.
В мае 2022 года «Либерти Банк» в очередной раз выиграл объявленный государством тендер и получил право выдавать пенсии на ближайшие семь лет. За эту услугу банк получает от государства 15 миллионов лари в год.
В конце прошлого года банк сообщал, что кредиты под пенсии имеют 360 тысяч пенсионеров в Грузии из около 800 тысяч. Пенсионеры могут брать пенсию на несколько месяцев вперед, и сумма оформляется как кредит. Таким образом, в ноябре 2022 года общая сумма «пенсионных кредитов» составляла 334 миллиона лари. Cредний размер пенсионного кредита - 924 лари, это пенсия за 3-3,5 месяца.
Правительство Грузии в прошлом году объявило, что устанавливает максимальную ставку по кредиту для пенсионеров в 26%, снизив ее с 30,69%.
Участники акции покинули офис банка после вмешательства охраны и администрации.
Путин призвал пресекать попытки «всей этой мрази» расколоть общество
ФСБ следует пресекать деятельность тех, кто пытается расколоть и ослабить российское общество, заявил президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ.
По словам российского лидера, спецслужбы должны выявлять тех, кто «использует как оружие сепаратизм, национализм, неонацизм и ксенофобию».
«Это всегда применялось в отношении нашей страны. Сейчас попытки, конечно, наиболее активные активизировать всю эту мразь на нашей земле», — сказал он.
Как пишет РБК, говоря о других приоритетах в работе ФСБ, Путин отметил, что службе следует обратить особое внимание на контроль российско-украинской границы и содействовать вооруженным силам в ходе «спецоперации», а также заниматься организацией органов безопасности в т.н. «ДНР», «ЛНР», Запорожской и Херсонской областях.
Как всегда актуальными Путин назвал задачи по борьбе с терроризмом и экстремизмом: подобные угрозы, по его словам, выросли в том числе из-за действий Киева и Запада. Кроме того, он подчеркнул, что важно продолжать противодействие коррупции и обеспечение экономической безопасности.
Путин подписал закон о приостановке участия в ядерном договоре с США
Президент России Владимир Путин во вторник подписал закон о приостановке участия страны в ДСНВ - договоре с США по сокращению стратегических наступательных вооружений.
Согласно закону, решение о возобновлении участия России в соглашении сможет принять глава государства. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
О решении приостановить участие России в договоре Путин объявил на прошлой неделе в послании Федеральному собранию. Уже на следующий день, 22 февраля, законопроект единогласно приняла Госдума и одобрил Совет Федерации.
Обосновывая свое решение, Владимир Путин утверждал, что «западные элиты не скрывают цели нанести России стратегическое поражение, покончить с ней раз и навсегда». «Они еще хотят и осматривать наши оборонные объекты. В современных условиях сегодняшнего противостояния это звучит как какой-то бред просто», - подчеркивал Путин.
Президент США Джо Байден назвал решение российского президента по ДСНВ «большой ошибкой». В тот момент Байден находился с визитом в Польше. Его комментарий был сделан перед встречей в Варшаве с лидерами государств так называемого восточного фланга НАТО. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен охарактеризовал шаг Путина как «печальный и безответственный». По его словам Блинкена, США будут следить за реальными действиями России в этой области и всегда готовы вернуться к переговорам об ограничении вооружений.
- ДСНВ, также известный как СНВ-3 или New Start, был заключен между США и Россией в 2010 году и должен был, после продлений, действовать до 2025 года. Он устанавливает, в частности, пределы стратегических ядерных арсеналов двух стран, запрещает странам размещать стратегическое ядерное оружие за пределами своих территорий, обязывает не скрывать ядерные ракеты от средств разведки и предоставлять доступ инспекторам друг друга на базы с ядерным оружием.
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