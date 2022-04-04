Александр Вучич побеждает на президентских выборах в Сербии

Президент Сербии Александр Вучич лидирует на выборах главы государства.

По предварительным данным, за Вучича проголосовали более 60 процентов граждан, за его ближайшего конкурента Здравко Поноша – менее 17 процентов. Всего на пост президента Сербии претендовали восемь кандидатов.

На парламентских выборах победу одерживает коалиция "Вместе можем все" во главе с правящей Сербской прогрессивной партией Вучича. За коалицию, по последним данным, проголосовали около 45 процентов избирателей. Таким образом, по словам Вучича, возглавляемая им партия в новом составе парламента имеет все шансы получить 124 или 125 мандатов.

Как отмечают наблюдатели, после выборов Вучичу предстоит решать две основные проблемы: неурегулированные отношения с Косово (Белград не признаёт его независимость и считает частью Сербии) и вопрос санкций против России, введённых после вторжения на территорию Украины. Сербия остаётся единственным кандидатом в члены Евросоюза, который воздержался от их принятия.

После того, как стало известно , что Вучич побеждает на выборах, он заявил, что продолжит политику военного нейтралитета и не будет вступать в военные союзы. Сербия будет стремиться сохранить партнерские и дружеские отношения с Россией и продолжит путь в Евросоюз.

"Никто в Сербии не исключит Достоевского и Чайковского. Сербия будет стараться сохранять партнерские и дружеские отношения с Россией", - цитируют Вучича местные СМИ.