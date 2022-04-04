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Александр Вучич побеждает на президентских выборах в Сербии
Президент Сербии Александр Вучич лидирует на выборах главы государства.
По предварительным данным, за Вучича проголосовали более 60 процентов граждан, за его ближайшего конкурента Здравко Поноша – менее 17 процентов. Всего на пост президента Сербии претендовали восемь кандидатов.
На парламентских выборах победу одерживает коалиция "Вместе можем все" во главе с правящей Сербской прогрессивной партией Вучича. За коалицию, по последним данным, проголосовали около 45 процентов избирателей. Таким образом, по словам Вучича, возглавляемая им партия в новом составе парламента имеет все шансы получить 124 или 125 мандатов.
Как отмечают наблюдатели, после выборов Вучичу предстоит решать две основные проблемы: неурегулированные отношения с Косово (Белград не признаёт его независимость и считает частью Сербии) и вопрос санкций против России, введённых после вторжения на территорию Украины. Сербия остаётся единственным кандидатом в члены Евросоюза, который воздержался от их принятия.
После того, как стало известно , что Вучич побеждает на выборах, он заявил, что продолжит политику военного нейтралитета и не будет вступать в военные союзы. Сербия будет стремиться сохранить партнерские и дружеские отношения с Россией и продолжит путь в Евросоюз.
"Никто в Сербии не исключит Достоевского и Чайковского. Сербия будет стараться сохранять партнерские и дружеские отношения с Россией", - цитируют Вучича местные СМИ.
Другие новости дня
МИД Грузии возглавил Илья Дарчиашвили, Давид Залкалиали назначен послом в США
Руководитель администрации правительства Грузии Илья Дарчиашвили назначен главой МИД страны. Экс-руководитель грузинского внешнеполитического ведомства Давид Залкалиали стал послом Грузии в США. Об этом сообщил премьер-министр Ираклий Гарибашвили.
Говоря о назначении Залкалиани послом в Вашингтоне, глава Кабмина отметил, что у него – 30-летний дипломатический стаж. США – важнейший стратегический партнер для Грузии, и цель правительства – перевести отношения с Вашингтоном на новый уровень, сказал Гарибашвили.
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Полицейские задержали пять человек после перестрелки в Тбилиси
Полицейские задержали пять участников перестрелки в Тбилиси, в ходе которой были убиты двое человек. Об этом со ссылкой на пресс-службу МВД Грузии сообщает агентство «Новости-Грузия».
Перестрелка произошла в ночь на 3 апреля недалеко от бывшего спортивного комплекса «Лагуна Вере». По информации МВД, этому предшествовала словесная перепалка с участием примерно 20 человек. Их ссора переросла в физическую конфронтацию, а после был открыт перекрестный огонь.
От полученных ранений скончались 51-летний К.К. и 50-летний В.Г.. По данным СМИ, убиты бизнесмен Вахтанг Гургенидзе и брат экс-министра экономики Грузии Георгия Кобалия – Константин Кобалия.
Еще четверо участников потасовки были госпитализированы с различными телесными повреждениями. До сих пор все они остаются в больнице.
На данном этапе по обвинению в умышленном убийстве задержан 36-летний К.М.. Другому задержанному, 50-летнему Г.К. вменяется в вину умышленное нанесение тяжких телесных повреждений. Сразу трое человек задержаны за недонесение об особо тяжком преступлении: 35-летний Г.Г., 31-летний Г.А. и 32-летний Г.П.. Все трое в прошлом уже были судимы.
«Министерство внутренних дел продолжает мероприятия по задержанию участников преступления и других лиц», — сказано в заявлении.
На данном этапе следствие не говорит о том, что стало причиной массовой драки, завершившейся стрельбой. СМИ называют произошедшее «криминальной разборкой». Утверждается, что стороны пытались разрешить существующий бизнес-спор с помощью «воров в законе», однако их решение оказалось неприемлемым для некоторых участников. Следствие по делу продолжается.
Правящая партия премьера Орбана лидирует на выборах в Венгрии
В Венгрии правящая партия "Фидес" премьер-министра Виктора Орбана лидирует по итогам парламентских выборов после подсчёта более половины бюллетеней.
После обработки более 98 процентов бюллетеней у неё – более 53 процентов голосов по партийным спискам и победы в 88 одномандатных округах. Блок из шести оппозиционных партий во главе с Петером Марки-Заи набирает более трети голосов и одерживает верх в 18 одномандатных округах.
Таким образом, правящая партия может рассчитывать на 135 из 199 мест в парламенте, а оппозиционный блок - на 56 мандатов.
Виктор Орбан уже объявил о своей победе на выборах, поблагодарив сторонников в твиттере. Лидер оппозиции признал поражение.
Явка на выборах превысила 63 процента.
Одновременно с парламентскими выборами в Венгрии проходил референдум об отношении к ЛГБТ и сексуальному просвещению в образовании.
Большинство проголосовавших на референдуме, в частности, высказались против проведения занятий по сексуальной ориентации в школах без согласия родителей, а также против продвижения смены пола для несовершеннолетних.
- Премьер-министра Виктора Орбана и его партию обвиняют в сотрудничестве с президентом России Владимиром Путиным, не прервавшемся и после начала войны на территории Украины, а также в коррупции, авторитаризме и экономическом популизме. Орбан и "Фидес" настаивают, что дарят стране мир и стабильность.
- Консервативная политика "Фидес" в отношении ЛГБТ активно критикуется правозащитными организациями и Евросоюзом. В 2021 году парламент принял законопроект о запрете так называемой ЛГБТ-пропаганды несовершеннолетним, который многие наблюдатели называют очень похожим на закон, принятый в России.
Канцлер ФРГ сообщил о новых санкциях против Кремля после событий в Буче
Против Кремля на фоне сообщений о массовых убийствах мирных жителей в пригороде Киева Буче российскими военными будут введены новые санкции. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Он назвал назвал убийства мирных жителей военным преступлением.
Канцлер отметил, что в ближайшее время он обсудит новые ограничения в отношении Кремля с главами стран ЕС. Кроме того, по словам Шольца, Германия продолжит поставлять Украине оружие для обороны от российской армии.
При этом германское издание Welt со ссылкой на правительственные источники в Киеве сообщило, что Берлин отказался поставлять Украине 100 бронетранспортеров Marder. Собеседники издания рассказали, что Киев запрашивал технику, но министр обороны ФРГ в телефонном разговоре с главой Минобороны Украины сообщила, что Германия сама нуждается в запрашиваемой технике. Однако источники Welt утверждают, что представители оборонной отрасли были готовы к поставкам техники Украине.
Бундесвер подтвердил Welt, что поставки бронетранспортеров, действительно, обсуждались, но решение должно приниматься совместно с союзниками по НАТО и принимает его федеральное правительство, а не Минобороны ФРГ.
В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с CNN сообщил, что Вашингтон и союзники проводят консультации о введении новых ограничений в отношении России после событий в Буче. Кроме того, по словам Блинкена, Госдепартамент США поможет задокументировать любые зверства, совершенные российскими военными против мирных жителей.
- Вечером 2 апреля стали поступать сообщения, что в пригороде Киева Буче, которую больше месяца занимали российские военные, были обнаружены тела десятков, а возможно, сотен мирных жителей. Украинские войска заняли город на днях, после отхода российской армии. После этого в сетях появились записи, на которых видно, что некоторые улицы города буквально усеяны телами убитых.
- По всей видимости, речь идет о мирных жителях, убитые одеты в гражданскую одежду, некоторых уже опознали их знакомые. Часть из них, очевидно, погибла при обстрелах, но на фотографиях есть и тела людей со связанными руками. Украинские власти обвиняют в убийстве гражданских российскую армию – это серьезное военное преступление.
- Минобороны России отвергло все обвинения в убийствах мирных жителей. В заявлении ведомства говорится, что все фотографии и видеоматериалы являются провокацией и «постановкой киевского режима для западных СМИ».
- Министерство отметило, что российские войска были выведены из Бучи 30 марта, на следующий день после переговоров России и Украины в Турции. Минобороны также ссылается на мэра Бучи Анатолия Федорука, который сообщил, что в городе не осталось российских военных и который при этом не упоминал о расстрелянных мирных жителях.
Кадыров раскритиковал пресс-секретаря Путина за его комментарии
Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова - в частности за то, что Песков не поздравил якобы находящегося на территории Украины Кадырова с присвоением ему звания генерал-лейтенанта, а при этом телеведущего Ивана Урганта, уехавшего из России после начала военных действий в Украине, назвал «патриотом».
«Я и не знал, но, оказывается, чтобы стать патриотом своей страны, надо раскритиковать действия России, уехать за границу, причем громко и пафосно, создав шумиху вокруг персоны, а потом, когда политический градус противостояния упадет, вернуться обратно, как ни в чем не бывало», - написал Кадыров, добавив, что «шкала приоритетов у Пескова какая-то не созревшая» и «надо с этим что-то делать».
Ранее Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что не всех не поддержавших так называемую «специальную военную операцию» российских войск на территории Украины, а также не всех уехавших из России, нужно записывать в предатели и «пятую колонну». «Телеведущий Иван Ургант – большой патриот, я хорошо его знаю, у него может быть своя точка зрения, но он патриот», - сказал пресс-секретарь президента РФ.
При этом, по мнению Пескова, среди тех, кто выступает против войны, есть и «враги государства»: «люди, которые не просто не поняли, не просто испугались, но которые стали хаять власть, нападать на героев-военных – вот это враги государства, и с ними мы будем бороться».
- Иван Ургант с семьей покинул Россию 24 февраля. Он уехал в Израиль, оставив в своем инстаграме запись: «Страх и боль. Нет войне». Программа «Вечерний Ургант» перестала выходить в эфир Первого канала, но пресс-служба не подтверждала информацию о закрытии шоу. Позже Иван Ургант написал, что уехал в отпуск и вернется в Россию.
Двое грузинских дзюдоистов завоевали золото турнира Большого шлема в Анталье
Грузинские дзюдоисты завоевали четыре медали на престижном турнире Большого шлема, который проходил 1-3 апреля в Анталье, пишет агентство «Новости-Грузия».
В заключительный день соревнований Гурам Тушишвили завоевал золотую медаль в весовой категории более 100 кг. В финале грузинский боец победил Алишера Юсупова из Узбекистана.
Еще одну золотую медаль сборной Грузии принес Георгий Терашвили, выступающий в весе до 73 кг. В итоговом поединке 19-летний спортсмен оказался сильнее итальянца Мануэля Ломбардо.
Серебро заработали двое грузинских спортсменов – Лухум Чхвимиани (60 кг) и Лука Майсурадзе (90 кг).
Благодаря этим результатам сборная Грузии разместилась на первом месте итогового медального зачета турнира Большого шлема. Второй идет Франция, а третьей - Бразилия.
Талибы в Афганистане запретили опиумный мак
В Афганистане пришедшее к власти радикальное движение «Талибан» запретило выращивать опиумный мак. Соответствующий указ подписал верховный лидер талибов Хайбатуллы Ахундзады.
При обнаружении урожая мака он будет немедленно уничтожен, а нарушитель привлечен к ответственности в соответствии с законами шариата, говорится в указе.
Также запрещено производство, использование и транспортировка других наркотиков.
Прекращение наркоторговли было одним из главных требований международного сообщества к талибам, которые захватили власть в стране в августе 2021 года. «Талибан» заинтересован в получении доступа к зарубежным финансовым активам Афганистана.
По данным ООН, в 2021 году объем производства опиума в Афганистане вырос на восемь процентов и достиг почти семи тысяч тонн – это 85 процентов от всего опиума, произведенного в мире. Прибыль от производства опиатов в Афганистане могла превысить два с половиной миллиарда долларов. Продажа за пределами страны принесла гораздо больше дохода, утверждают в организации.
Тяжелая экономическая ситуация заставляет многих крестьян выращивать мак, а не обычные сельскохозяйственные культуры, которые не дают столь высокой прибыли.
В Батуми задержан член тбилисского городского собрания
В Батуми задержан член тбилисского городского собрания (Сакребуло») от партии «Гирчи – Больше свободы» Цотнэ Коберидзе.
«Прошел Гарибашвили. Цотнэ снимал видео и назвал его рабом. После этого его задержали», - цитирует друга Коберидзе грузинская служба Радио Свобода.
Стоит отметить, что премьер-министр Иралий Гарибашвили находился в Аджарии в рамках рабочего турне по регионам Грузии. Пресс-служба правительства сообщила, что премьер намерен лично убедиться в том, что предвыборные обещания партии «Грузинская мечта» выполняются.
МИД Украины призвал международные миссии приехать в Бучу
Глава МИД Украины призвал миссии Международного уголовного суда и международных организаций как можно скорее приехать в Бучу и другие города и поселки Киевской области для сбора доказательной базы совершения российской армией военных преступлений и преступлений против человечности. Заявление Дмитрия Кулебы прозвучало в эфире британской радиостанции Times UK radio.
По словам Кулебы, полученные доказательства будут использованы в международных и иностранных судах для привлечения к ответственности тех, кто мог совершить преступления. «Они убивали мирных людей, находясь в этих селах и городах, а также уходя из них», - сказал Кулеба.
Министра также рассказал о массовых преступлениях российской армии на территории Украины, включая убийства, пытки, мародерство, изнасилования. «Невозможно было представить такое в ХХІ веке, но это происходит на наших глазах. Россия хуже ИГИЛ», - подчеркнул Кулеба.
Ранее министр призвал к «немедленным разрушительным санкциям против России» после сообщений об убийствах мирных жителей в Буче. По словам Кулебы, ограничения должны включать эмбарго на российские энергоносители, закрытие всех портов для российских судов и товаров и отключение всех российских банков от SWIFT.
Российский МИД заявление украинской стороны пока не прокомментировал.
Вечером 2 апреля стали поступать сообщения, что в пригороде Киева Буче, которую больше месяца занимали российские военные, были обнаружены тела десятков, а возможно, сотен мирных жителей. Украинские войска заняли город на днях, после отхода российской армии. После этого в сетях появились записи, на которых видно, что некоторые улицы города буквально усеяны телами убитых.
По всей видимости, речь идет о мирных жителях, убитые одеты в гражданскую одежду, некоторых уже опознали их знакомые. Часть из них, очевидно, погибла при обстрелах, но на фотографиях есть и тела людей со связанными руками. Украинские власти обвиняют в убийстве гражданских российскую армию, - это серьезное военное преступление. Москва это не комментирует, но российское Минобороны переопубликовало в соцсетях сообщение, в котором убийства в Буче названы постановкой.
В Сербии проходят президентские и парламентские выборы
В Сербии 3 апреля проходят выборы президента страны и нового состава Народной скупщины – однопалатного 250-местного парламента. Во всеобщих выборах принимают участие восемь кандидатов в президенты и 19 парламентских списков.
На выборах президента предварительные опросы давали уверенное лидерство действующему главе государства Александру Вучичу. «Буду разочарован, если получу меньше шестидесяти процентов голосов уже в первом туре», - заявил он перед голосованием, результаты предвыборных опросов предсказывают ему именно такой результат.
На второе место с показателем вчетверо более скромным, чем у Вучича, рассчитывает Здравко Понош – представитель оппозиции, которая с трудом, но объединилась вокруг «Партии свободы и справедливости» бывшего мэра Белграда, миллионера Драгана Джиласа.
Результаты выборов в парламент Сербии, уверены обозреватели, станут проекцией президентских: правящая Сербская прогрессивная партия, в которой председательствует Вучич, рассчитывает на 53 процента голосов. Второе место предсказывают оппозиционной коалиции «Объединенные за победу Сербии» (13% ), третье – Социалистической партии Сербии (10%) во главе с политическим партнером Вучича, председателем Народной скупщины Ивицей Дачичем.
Последние парламентские выборы 2020 года большая часть демократической оппозиции Сербии бойкотировала из-за отсутствия демократических условий для их проведения. К теперешним президентским и парламентским выборам, заявил Драган Джилас, Европейский Союз «не смог договориться о свободном и честном голосовании», хотя делегации ЕС удалось добиться внесения некоторых изменений в избирательное законодательство.
«Условия хуже, чем два года назад, но, к сожалению, мы были просто вынуждены пойти на выборы, потому что еще один бойкот сведет нас к нулю», сказал Джилас. Вучич, по его словам, «извлек выгоду из своего почти полного господства в основных СМИ, которые выделили минимум времени оппозиции и их программам в преддверии голосования».
Окончание первого срока Вучича характеризовалось обширными экологическими протестами, в которых многие усматривали политическую подоплеку, а именно – недовольство авторитарными методами правления Вучича.
После сегодняшних выборов новому старому президенту предстоит решать две проблемы, приобретающие все большую остроту: неурегулированные отношения с Косово, которое Белград считает частью своей страны, а также вопрос санкций против России, введенных после вторжения в Украину. Сербия остается единственным кандидатом в члены Евросоюза, который воздержался от их принятия.
Руководство ЕС открыто добивается присоединения Вучича к общей позиции Европы. Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин заявил за три дня до выборов, что его министерство, а также разведывательное агентство Сербии БИА располагают информацией о том, что несколько групп, мотивированных и организованных «некоторыми политическими партиями в стране и факторами за рубежом», планируют скомпрометировать воскресные выборы в день голосования или даже помешать их проведению.
Гарибашвили: Грузия не будет вводить экономические санкции против России
Грузия не будет вводить экономические санкции против России. Об этом заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили сегодня во время визита в Аджарию, пишет агентство «Новости-Грузия».
Страны Запада ввели беспрецедентные санкции против России в феврале 2022 года после начала войны в Украине, названной президентом РФ Владимиром «специальной военной операцией в Донбассе». Гарибашвили неоднократно повторял, что Грузия не присоединится к антироссийским санкциям, так как это противоречит национальным интересам.
«Еще раз хочу пояснить. Введения экономических санкций со стороны Грузии в отношении России не будет. Мы, наша команда, исходим из национальных интересов нашей страны, из интересов нашего народа», - сказал Гарибашвили.
Он добавил, что за последние 30 лет на территории Грузии военные конфликты происходили трижды. Гарибашвили считает, что для того, чтобы не повторять ошибок, необходимо проявлять большую осторожность.
«Наша политика ориентирована на мир. Мы хотим мира, стабильности и развития. Это нужно сегодня нашей стране, война никому не нужна. Любой правитель-патриот должен делать все, чтобы избежать войны», - заявил премьер.
- Несмотря на заявления главы правительства, будучи частью мировой финансовой системы, Грузии все же пришлось установить ряд ограничений в сфере банков и финансов. В частности, из-за санкций грузинское отделение банка ВТБ лишили права на обслуживание физических лиц, заемщиков и депозитариев. Розничный кредитный и депозитный портфели были переданы «Базисбанку», а портфель обслуживания юридических лиц – «Либерти банку».
- Кроме того, в Грузии приостановлены операции картами VISA и Mastercard, выпущенными подпавшими под санкции российскими банками. Местным финансовым организациям запрещено пользоваться российской платежной системы «Мир».
- В оценке действий Грузии позиция президента Саломе Зурабишвили отличается от позиции премьера. На этой неделе в интервью CNN глава государства заявила, что Грузия участвует во всех международных финансовых санкциях, введенных Западом против России из-за войны в Украине.
Премьер-министр Грузии начал поездку по регионам страны с Аджарии
Премьер-министр Ираклий Гарибашвили отправился с рабочим визитом по регионам Грузии. Об этом сообщает пресс-служба администрации правительства. Как отмечается, в ходе поездки премьер должен будет лично убедиться, что предвыборные обещания партии «Грузинская мечта» выполняются. Турне началось с Аджарии.
«Во время предвыборной кампании я активно ездил по всем муниципалитетам, я лично побывал во всех муниципалитетах, встречался с населением и обещал реализовать много проектов, поэтому сегодня я начал ездить в регионы, чтобы лично увидеть прогресс», - заявил Гарибашвили.
Премьер считает, что темпы реализации обещанных проектов должны быть ускорены. Здесь он выделил строительство бульвара в курортном Кобулети: «Этот ареал будет благоустроен, и я думаю, что это будет новое направление в плане туризма. Благоустройство указанной территории очень важно для нашего населения».
Гарибашвили также посетил предприятие «Керки» в муниципалитете Кеда, где производят сухофрукты, тклапи, чурчхелу, цукаты и орехи.
Проект был реализован при поддержке государства. Общий объем инвестиций составил 750 тысяч долларов, сейчас там трудоустроено более 30 местных жителей.
В селе Дзенцмани Кедского муниципалитета премьер также посетил хозяйство фермера Мераба Сурманидзе, который в рамках государственной программы заложил виноградники с сортами Чхавери и Цоликаури.
Как отметил премьер, реализуемые государством сельскохозяйственные программы способствуют эффективному использованию сельскохозяйственных земель в Грузии и замещению импортной продукции грузинской.
В Венгрии проходят парламентские выборы и референдум о ЛГБТ в образовании
В Венгрии в воскресенье проходят парламентские выборы. Избирательные участки открылись в 6 утра по местному времени и будут работать до 19 часов - то есть, до 20 часов по Москве. Коалиция из шести оппозиционных партий пытается победить на выборах правящих консерваторов из «Фидес». Одновременно граждане голосуют об отношении к ЛГБТ и сексуальному просвещению в образовании.
Что говорит оппозиция
В оппозиционный альянс входят партий всех спектров: либералы, левые, зеленые и правые националисты. Оппозиция пытается превратить выборы в голосование о цивилизационном пути для страны - заявляя, что в воскресенье решится, будет ли Венгрия вместе с Западом или c Востоком.
Премьер-министра Виктора Орбана и его партию обвиняют в сотрудничестве с президентом России Владимиром Путиным, не прервавшемся и после начала войны в Украине; в коррупции, авторитаризме и экономическом популизме. Несмотря на то, что Венгрия присоединилась к санкциям против России, страна не пропускает через свою территорию военные грузы в помощь Украине, а правительство фактически отказывается снизить зависимость экономики от российских энергоресурсов.
На заключительном предвыборном митинге оппозиции вечером 1 апреля оппозиционный кандидат на пост премьер-министра Петер Марки-Заи обвинил Орбана в государственной измене за его связи с Москвой.
Что говорит правящая партия
Для Орбана потенциальная победа на выборах может стать четвертой по счету и пятой в его политической карьере. «Фидес» позиционирует себя как гарант мира и стабильности в стране, оппозиция обвиняется в финансировании Западом и желании втянуть Венгрию в украинскую войну. Об этом же премьер-министр заявил в последнем предвыборном обращении, заявив, что левые силы «заключили пакт» с Киевом, чтобы вмешаться в вооруженный конфликт после победы на голосовании.
Прогосударственные медиа настаивают, что правящая партия сконцентрирована на сохранении экономической и энергетической безопасности граждан - в том числе, за счет газа, получаемого из России.
Референдум
Поддерживающий премьер-министра консервативный электорат призывают на участки и для голосования на референдуме. Всем участникам заданы четыре вопроса: поддерживают ли они «преподавание сексуальной ориентации» в школах без согласия родителей, поддерживают ли они продвижение смены пола среди детей, неограниченный доступ детей к откровенному сексуальному контенту в медиа и показ медиаконтента о смене пола несовершеннолетним.
Консервативная политика «Фидес» в отношении ЛГБТ активно критикуется правозащитными организациями и Евросоюзом. В 2021 году парламент принял законопроект о запрете так называемой ЛГБТ-пропаганды несовершеннолетним, который многие наблюдатели называют очень похожим на закон, принятый в России. Критики референдума настаивают, что формулировки вопросов подталкивают избирателей к выборам одного из вариантов ответа.
Что говорят опросы
106 мест из 199 будут отданы кандидатам, победившим простым большинством в одномандатных округах, 93 места избираются пропорционально по партийным спискам.
Предвыборные опросы отмечают незначительное преимущество «Фидеса» перед оппозиционной коалицией, при довольно высоком числе неопределившихся граждан. Сейчас «Фидес» контролирует 133 кресла в парламенте, что позволяет ему фактически не оглядываться на оппозицию в принятии ключевых вопросов. Если итоги голосования будут близки к опросам, правящая партия потеряет конституционное большинство в 2/3 голосов, полученное на предыдущем голосовании.
Дорога к грузино-российской границе по-прежнему закрыта из-за угрозы схода лавин
Движение всех видов транспорта на дороге, ведущей к КПП «Казбеги» и «Верхний Ларс» на грузино-российской границе, по-прежнему запрещено в дневное время. Об этом сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии.
По данным Национального агентства окружающей среде, из-за повышения температуры увеличился риск схода лавин. В этой связи с 12:00 до 19:00 закрыт будет участок Гудаури-Коби дороги Мцхета-Степанцминда-Ларс.
Одновременно движение на отрезке Млета-Гудаури осуществляться в безостановочном режиме. На остальных участках дороги движение свободно.
Контрразведка Казахстана заявила о предотвращении покушения на президента
Комитет национальной безопасности Казахстана заявил о задержании гражданина страны, готовившего покушение на президента Касым-Жомарта Токаева. Утверждается, что подозреваемый работал на иностранную разведку, а одной из его задач было «создание в обществе русофобских взглядов» и распространение антироссийской пропаганды.
Заявление КНБ передает государственное агентство «Казинформ». Утверждается, что подозреваемый готовил покушения и на других чиновников и планировал совершить теракты в отношении сотрудников силовых структур. Заявляется, что задержанный признался в исполнении заданий иностранного государства.
На какую страну мог работать задержанный - не уточняется. «Казинформ» распространило фотографии с наличными долларами США и снайперской винтовкой, которые, как утверждается, были изъяты у подозреваемого при задержании в столице страны.
- 68-летний Токаев был избран на пост президента в 2019 году на внеочередных выборах, сменив первого президента Нур-Султана Назарбаева. Политик в разное время был премьер-министром Казахстана и министром иностранных, а перед участием в выборах исполнял обязанности президента после отставки Назарбаева.
- В январе 2022 года в Казахстане прошли масштабные протесты, переросшие в беспорядки, жестоко подавленные военными. Протестующие требовали, в том числе, возвращения Казахстана к первой Конституции, согласно которой Токаев не может занимать президентский пост из-за превышения предельного возраста.
- В ходе подавления протестов президент сменил руководство КНБ, бывший председатель спецслужбы обвинен в государственной измене. Токаев пользовался публичной поддержкой Москвы - в республику даже был введен контингент российских военных в составе миссии ОДКБ.
Российские военные сообщили об уничтожении ракетным ударом закрытого завода в Одессе
Российские военные 3 апреля заявили об уничтожении нефтеперерабатывающего завода в Одессе ракетным ударом. Утверждается, что разрушены также три хранилища горюче-смазочных материалов, откуда шли поставки топлива для украинской армии в районе Николаева.
Где расположены хранилища, по которым был нанесен удар, не сообщается. Одесский НПЗ не функционирует с 2014 года. Зачем было уничтожать не работающий объект - не уточняется.
До начала войны в феврале Украина импортировала не меньше половина топлива из России и Беларуси, еще часть топлива ввозилась морем - это путь сейчас перекрыт. Нехватка топлива может представлять угрозу не только для украинской армии, но и для сельского хозяйства - в стране готовится посевная кампания.
Украинские власти информацию о конкретных разрушениях после российского удара по Одессе не сообщали. Воздушную тревогу в воскресенье в городе объявляли три раза, - передает украинская Общественная телерадиокомпания. Мэр города Геннадий Труханов сообщил, что жертв нет. Жителям рекомендовалось закрыть окна, сообщалось, что часть ракет были сбиты противником.
Утверждения российских и украинских властей во время активной фазы войны плохо поддаются проверке. Стороны конфликтов обычно склонны преувеличивать свои достижения и преуменьшать успехи противника.
Коронавирус в Грузии: 217 новых случаев заражения, 5 человек скончались
В Грузии за минувшие сутки выявили 217 новых случаев заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения более 13 тысяч тестов. Таким образом показатель выявляемости за сутки составил 1,66%, за две недели – 2,88%, за семь дней – 2,24%. Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру воскресенья увеличилось до 1 649 222.
Почти половина фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 107. В Имерети выявили 34 случая заражения, в Гурии – 23, в Самегрело и Земо Сванети – 12, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 12, в Аджарии – 10, в Квемо Картли – 10, в Шида Картли – 9, в Кахетии – 8, в Мцхета-Мтианети – 2, в Самцхе-Джавахети – 2.
От ковида умерли еще пять пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 16 756.
Выздоровели 592 человека, их общее число выросло до 1 627 958.
На данный момент в Грузии 4 482 активных случаев коронавируса. Из них 496 (более 11% от общего числа больных) проходят лечение в больницах. В реанимационных отделения остаются 122 человека. 3 986 пациентов лечатся на дому.
Промежуточные выборы в Грузии: в Рустави и Батуми лидируют кандидаты от «Грузинской мечты»
По предварительным данным ЦИК Грузии, после подсчета голосов на всех избирательных участках в Рустави на промежуточных выборах в парламент лидирует кандидат от «Грузинской мечты» Ираклий Шатакишвили, получивший большинство голосов.
Согласно информации, опубликованной на сайте ЦИК, уже подсчитаны данные со всех избирательных участков в 12-м избирательном округе Рустави, передает Общественный вещатель Грузии.
Предварительные данные ЦИК таковы:
- №34 – «Мамука Тускадзе – За социальную справедливость» Мамука Тускадзе – 2634 голоса (6,952%);
- №41 – «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» Ираклий Шатакишвили – 34 333 голоса (90,612%);
- №59 – «Партия единства и развития Грузии» Камал Мурадханов – 923 голоса (2,429%).
На промежуточных выборах в городское собрание Батуми побеждает кандидат от «Грузинской мечты» Рамаз Джинчарадзе.
Предварительные данные по всем 14 избирательным участкам таковы: «Единое национальное движение», Мате Путкарадзе – 3 233 голоса (31%); «Грузинская мечта» – Демократическое движение», Рамаз Джинчарадзе – 7 190 голосов (69%).
Стрельба в центре Тбилиси: два человека убиты, еще пять - ранены
Два человека убиты, еще до пяти ранены после массовой драки и стрельбы в центре Тбилиси, сообщает телеканал «Рустави 2».
Случай произошел накануне поздно ночью близ заброшенного бассейна «Лагуна Вере». Стрельбе предшествовала ссора, жители близлежащих домов слышали громкую ругань. Другие детали пока неизвестны.
На месте была мобилизована полиция и бригады скорой помощи. Пострадавшие, точное число которых на данном этапе не известно, госпитализированы в Республиканскую больницу.
МВД начало расследование по статьям 236 и 109 УК Грузии – «незаконное приобретение-хранение огнестрельного оружия» и «умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах». На данном этапе обвиняемые не задержаны.
На улицах Бучи под Киевом лежат тела десятков убитых мирных жителей
В городе Буча к северо-западу от Киева, который более месяца занимали российские военные, были убиты десятки, возможно - сотни мирных жителей.
Украинские военные заняли город на днях, после стремительного отступления российской армии на север, к белорусской границе. В соцсетях начали появляться фото и видео, на которых видно, что некоторые улицы буквально усеяны телами убитых.
В субботу в городе побывали корреспонденты зарубежных СМИ, в том числе Reuters и AFP. В своих репортажах они подтверждают большое число тел на улицах.
По всей видимости, речь идет о мирных жителях: убитые одеты в гражданскую одежду, некоторых уже опознали их знакомые. Часть из них, очевидно, погибла при обстрелах или же подорвалась на минах. На фото, однако, есть и тела людей со связанными руками. Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк предполагает, что их застрелили российские военные.
По словам мэра города, тела около 300 жителей Бучи похоронены в братской могиле.
Российское Минобороны на запрос Reuters не ответило.
Песков: Ургант - патриот, а те, кто хает власть - враги
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью белорусскому телевидению прокомментировал высказывания российских деятелей культуры с осуждением российского вторжения в Украину. По словам Пескова, многие из занявших антивоенную позицию «не враги государства». Пресс-секретарь Кремля предположил, что они не поняли смысла происходящего или испугались. «Ведь если ты певец, ты не понимаешь ничего в политике. Если ты певец, ты и не должен понимать про расширение НАТО, ты должен хорошо петь», - сказал Песков.
Он высказался в частности о ведущем юмористической программы «Вечерний Ургант» на Первом канале Иване Урганте как о том, кого «не нужно записывать в пятую колонну» за то, что тот уехал из России сразу после начала вторжения России в Украину.
«Я очень хорошо знаю Урганта, он большой патриот. У него может быть своя точка зрения, он ее, правда, не имеет права выносить на Первый канал, но он этого и не делал. Не нужно клеветать на людей, не нужно записывать их в пятую колонну», – сказал Песков. «У нас тоже есть такие ястребы, которые считают, что всех надо прямо к ногтю и так далее». По мнению Пескова, к «пятой колонне» не относятся и телеведущие Ксения Собчак с Региной Тодоренко.
По мнению Пескова, среди тех, кто выступает против войны, есть и «враги государства»: «люди, которые не просто не поняли, не просто испугались, но которые стали хаять власть, нападать на героев-военных - вот это враги государства и с ними мы будем бороться».
- Иван Ургант с семьей покинул Россию 24 февраля, уехал в Израиль, оставив в своем инстаграме запись: «Страх и боль. НЕТ ВОЙНЕ». Программа «Вечерний Ургант» перестала выходить в эфир, но пресс-служба телеканала не подтверждала информацию о закрытии шоу. Позже Иван Ургант написал, что это отпуск, и он вернется в Россию. Ксения Собчак сегодня заявила, что, по ее сведениям, Иван Ургант вернулся в Москву, а также поделилась слухами, что программу возобновят в ином формате.
В Мариуполе погиб литовский режиссер-документалист Мантас Кведаравичюс
В осажденном российскими войсками Мариуполе погиб литовский режиссер-документалист Мантас Кведаравичюс, сообщил в фейсбуке его коллега Виталий Манский.
Гибель 45-летнего Кведаравичюса подтвердил литовский портал 15min. По данным издания, в автомобиль, в котором ехал Кведаравичюс, попала ракета. Его госпитализировали, но спасти его жизнь не удалось.
Один из последних фильмов Кведаравичюса, «Мариуполис», рассказывал о городе, за который сейчас идут ожесточенные бои. Это была лента о прифронтовой жизни, в которой почти не было политики: в картину была включена лишь одна сцена празднования 9 мая, когда на главной площади Мариуполя спорили сторонники России с георгиевскими ленточками и те, кто вышел туда с украинским символом победы – красным маком.
Кведаравичюс также является автором документального фильма «Барзах» о кадыровской Чечне, который режиссер снимал тайно. О своих фильмах он рассказывал в интервью Радио Свобода.
Разведка США передала Украине планы российского наступления на Киев
Разведка США передала руководству Украины планы российской операции по наступлению на Киев, что, возможно, сыграло ключевую роль для его отражения в первые дни после февральского российского вторжения. Об этом пишет со ссылкой на источники The Wall Street Journal в большом материале, посвященном российской подготовке к вторжению в Украину и попыткам США предотвратить его - и одновременно помочь Украине подготовиться к нападению.
Как утверждает американское издание, директор ЦРУ Уильям Бернс в середине января тайно посетил Киев, встретился с Владимиром Зеленским и рассказал ему о планах российских военных. Тогда, как утверждается, разведка США уже знала о том, что главный удар будет нанесен с территории Беларуси через чернобыльскую зону отчуждения. Знала разведка и о планах занять аэропорт в Гостомеле под Киевом и использовать его как плацдарм.
Аэродром действительно был захвачен в первый же день российского вторжения, 24 февраля, путем высадки десанта с вертолетов, а российские войска начали наступление на Киев с севера. Однако украинские военные успели организовать оборону на реке Ирпень и не пустили российскую армию в Киев. Фронт стабилизировался.
Несколько дней назад российские войска начали выходить с территории Киевской области. 2 апреля Минобороны Украины объявило о полном освобождении территории области. В ряде ее населенных пунктов большие разрушения и жертвы. В городе Буча, который более месяца занимали российские военные, журналисты видели десятки тел погибших мирных жителей. Многие из них, как утверждается, подорвались на минах. Есть и кадры с убитыми выстрелом в голову со связанными руками. Пока нет официальных данных о числе жертв.
- В статье Wall Street Journal высказывается предположение, что президент России Владимир Путин ставил целью подчинение Украины на протяжении всего своего правления - 20 лет. В ноябре прошлого года подготовка вторжения вошла в завершающую фазу, и тогда же Соединенные Штаты начали предупреждать Москву о последствиях в виде жестких санкций - сначала за закрытыми дверями, в ходе визита в ноябре в Россию того же Бернса (как утверждается, Путин тогда сказал ему, что Украина «не настоящая страна»), а затем и публично. В статье также говорится о том, как США обсуждали подготовку к возможной войне в Украине с западными союзниками. По информации журналистов, далеко не все союзники верили разведданным США о том, что Путин действительно планирует вторжение.
Арахамия: Россия на переговорах согласилась на референдум в Украине
Российская сторона на переговорах с Украиной сняла возражения против проведения в Украине референдума о нейтралитете страны, а также по другим вопросам, кроме вопроса о Крыме. Об этом заявил вечером в воскресенье в эфире национального телевидения руководитель украинской делегации на переговорах Давид Арахамия.
По его словам, российская сторона донесла свою позицию на состоявшемся в пятницу в режиме онлайн раунде переговоров. При этом речь пока не идет о письменном официальном ответе. По словам Арахамия, проекты договоренностей о мире сейчас уже в той стадии готовности, что их могли бы обсудить президенты двух стран на личной встрече. Он высказал уверенность, что такая встреча состоится в Турции, однако дата и место пока не определены.
По словам Арахамия, в случае, если на референдуме не будет поддержан нейтральный статус, то есть украинцы выступят за курс на вступление страны в НАТО, возможны будут новые переговоры - или же возобновление боевых действий.
Российская сторона слова украинского представителя пока не комментировала. В предложенном украинской делегацией на недавних переговорах в Стамбуле принципах соглашений говорится, в частности, о том, что Украина готова на нейтральный статус и ограничение своего военного сотрудничества с другими странами в обмен на четкие гарантии безопасности. Об этом, однако, должен пройти референдум, а он возможен только после вывода российских войск на позиции перед вторжением 24 февраля. Кроме того, предлагается «заморозить» статус аннексированного Крыма на 15 лет и в течение этого срока вести о нем переговоры.
В предложениях ничего не говорится о так называемой денацификации и демилитаризации, а также о статусе Донбасса. Решение этих вопросов ранее называлось президентом России Владимиром Путиным целью так называемой спецоперации в Украине.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в эфире российского телевидения в воскресенье заявил, что в Москве надеются, что по итогам «спецоперации» в Украине запретят «проявления националистических идей», а русский язык «восстановит свои позиции». В проекте договоренностей, которые обсуждаются на переговорах, об этом ничего не говорится.
Когда пройдет новый раунд переговоров - не известно. Переговоры идут на фоне продолжающихся боевых действий. После последнего раунда российские войска отступили из Киевской области.
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