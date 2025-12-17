Александру Лукашенко предложили свободу. Какую сделку заключили Минск и Вашингтон

В подкасте «Большой Кавказ» – Белоруссия. Александр Лукашенко провел операцию по освобождению рекордного числа политзаключенных – как официально объявлено, в обмен на белорусских пленных, воевавших на стороне России в Украине, неофициально – за снятие очередных санкций. Каковы истинные параметры сделки с Вашингтоном, какие возможны продолжения и кто что в ней выигрывает – обсуждаем с политическим аналитиком белорусского информационного агентства «Позiрк» Александром Класковским.