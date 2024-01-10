Алексея Навального впервые вывели по видеосвязи из колонии на Ямале

Российского оппозиционного политика Алексея Навального, находящегося в колонии особого режима на Ямале, подключили по видеосвязи к заседанию в Ковровском городском суде Владимирской области. Это произошло впервые с начала декабря, когда Навального этапировали в колонию «Полярный волк», сообщает «Медиазона».

Обращаясь к суду Навальный сказал: «Ваша честь, ну слеза, слеза течет по моей щеке — так я рад вас видеть всех. Мой родной Ковровский суд, мои родные дорогие ответчики, родные защитники и родной секретарь - я очень рад вас видеть».

После этого по просьбе оппозиционера судья Кирилл Никифоров объявил пятиминутный перерыв для общения Навального с адвокатом.

Общаясь с журналистами, Навальный сообщил, что до него пока не дошли никакие письма и добавил, что условия содержания в колонии «Полярный волк» лучше, чем в ИК-6 во Владимире. «Камешек в ваш огород, уважаемые ответчики», - пошутил Навальный. Суд рассматривает иски оппозиционера к администрации владимирской колонии, где он находился до начала декабря.

Навальный сразу сообщил суду, что ему не передали никаких материалов и просит рассмотреть сегодня только один иск, в котором он оспаривает его водворения в ШИЗО на 12 суток за то, что он «назвал неприличными словами» инспектора. Судья поддерживает просьбу Навального, передаёт «Медиазона».

Накануне Навальный был отправлен в штрафной изолятор сразу по выходе из обязательного карантина, который он отбывал после доставки в колонию в Ямало-Ненецком автономном округе.

В этот раз поводом стал отказ Навального представиться по правилам сотруднику колонии, говорится в сообщении политика. Оппозиционер попадает в ШИЗО в 24-й раз. Он проведёт там семь суток.

Навальный проведёт в ШИЗО семь суток. Он отправлен в изолятор в 24-й раз. По выходе он проведёт там 273 дня чуть меньше чем за два года. Условия содержания в штрафном изоляторе отличаются особой строгостью. Заключённым нельзя получать посылки с воли, гулять, они не получают постельное бельё.

Алексей Навальный в августе был приговорён к 19 годам лишения свободы в колонии особого режима по обвинению в экстремистской деятельности. Навальный считает себя невиновным, а приговор – политически мотивированным. Правозащитные организации признали оппозиционера политзаключённым.