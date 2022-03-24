Алексею Венедиктову подбросили голову свиньи под дверь квартиры

В Москве неизвестный подбросили отрубленную голову свиньи под дверь квартиры журналиста и бывшего главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

На дверь квартиры также приклеили стикер с изображением герба Украины и антисемитской надписью «Judensau», что переводится, как «еврейская свинья». «Они решили запугать меня и мою семью? Меня, которого дудаевские боевики водили на расстрел?» - написал Венедиктов в своем телеграм-канале.

Сайт и эфир радиостанции «Эхо Москвы» были заблокированы Роскомнадзором в начале марта, корпоративные аккаунты в соцсетях были удалены. Поводом стало освещение редакцией войны в Украине. Российские власти требуют называть ее «специальной операцией» и запрещают использовать при ее освещении что-то, кроме официальных государственных источников. После этого основной акционер радиостанции, окологосударственный холдинг «Газпром-медиа» принял решение закрыть станцию. Венедиктов, представляющий интересы миноритарных владельцев, пообещал обжаловать это решение в суде.

Некоторые журналисты радиостанции сейчас ведут стримы своих передач на ютуб-канале «Живой гвоздь».