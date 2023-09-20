Алиев: «Мы достигли всех целей и восстановили свой суверенитет»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его страна достигла всех целей за сутки «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе и «восстановила свой суверенитет».

В своем обращении к нации Алиев подчеркнул, что вооруженные силы Азербайджана «пошли бы до конца», если бы «незаконные вооруженные формирования в Карабахе не сложили оружие».

«Процесс вывода вооруженных сил Армении из Карабахского региона Азербайджана уже начался. В то же время идет процесс разоружения армянских незаконных вооруженных формирований в Карабахе», – отметил глава государства.

Алиев также сообщил, что во время «антитеррористических мероприятий» армии Азербайджана в Карабахе «гражданское население не пострадало, не попали под удар гражданские объекты, но уничтожена вражеская военная инфраструктура и техника».

По словам президента Азербайджана, во время переговоров в азербайджанском городе Евлах, которые состоятся в четверг, 21 сентября, армянским представителям предоставят план реинтеграции Карабаха.

«Все права армян Карабаха будут обеспечены, мы превратим Карабах, в том числе Ханкенди, в рай», – добавил он.

В конце своего выступления Алиев заявил: «Никто не может говорить с нами на языке диктата и ультиматума. Пусть никто это не забывает. Как не забывает и то, что Карабах – это Азербайджан!»

Днем 19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий» в районах Нагорного Карабаха, населенных этническими армянами. Армия обороны Нагорного Карабаха (военная структура, действующая в непризнанной «Нагорно-Карабахской Республике») сообщила, что 19 сентября около 11:10 азербайджанские военные нарушили режим прекращения огня в Аскеранском районе, применив миномет. Сразу после этого жители армянских районов Карабаха начали сообщать о сильных обстрелах из артиллерии.



Баку заявил, что эта операция – ответ на диверсию, которую карабахские военные якобы совершили на 58-м километре автодороги Ахмедбейли – Физули – Шуши. Утверждается, что они заложили в этом районе противотанковую мину, в результате чего погибли двое гражданских лиц. Армия обороны Нагорного Карабаха заявила, что расценивает заявления Баку «как очередную дезинформацию».

В результате начатых Азербайджаном «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе погибли семь мирных жителей, среди которых мэр города Мартуни Азнавур Сагян. Также, по данным карабахских властей, ранения различной степени тяжести получили 35 человек.

В среду, 20 сентября, власти Нагорного Карабаха приняли решение прекратить огонь. Минобороны Азербайджана подтвердило, что достигнута договоренность о «приостановке антитеррористических мероприятий» в Карабахе 20 сентября с 12:00 по московскому времени. Ведомство сообщило, что это было сделано после «обращения представителей армянских жителей Карабаха, поступившего через российский миротворческий контингент».