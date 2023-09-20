Спустя сутки с начала боевых действий в Нагорном Карабахе Степанакерт складывает оружие. Ереван дал понять: о военной поддержке самопровозглашенной республики не может быть речи, и теперь карабахским армянам, похоже, придется самим договариваться с Баку о своей дальнейшей судьбе. Россия, со своей стороны, дала понять: де-юре Азербайджан действует на своей территории, и Москва не будет вмешиваться в ситуацию на стороне Армении.

Снимок, на котором запечатлены сотни людей в надежде на эвакуацию в аэропорту Степанакерта, – печальная для местных армян констатация факта: Азербайджан взял реванш за поражение в войне 90-х годов. Власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики приняли предложение о прекращении огня, переданное через российских миротворцев. В Степанакерте признали, что азербайджанские войска взяли под контроль боевые позиции армянских сил, ряд стратегических высот и транспортных узлов. В связи с этим власти Карабаха «принимают предложение командования российской миротворческой миссии относительно прекращения огня, которое подразумевает, в том числе, полное разоружение местных сил самообороны.

В Баку подтвердили решение прекратить огонь. По словам представителя Минобороны Азербайджана Анара Айвазова, условия ультиматума должны быть выполнены безоговорочно:

«Достигнута договоренность о приостановке антитеррористических мер. Подразделения вооруженных сил Армении, расположенные в Карабахском районе Азербайджанской Республики, незаконные армянские вооруженные формирования складывают оружие, покидают свои боевые позиции и полностью разоружаются. Подразделения армянских вооруженных сил покидают территории Азербайджана, незаконные армянские вооруженные формирования распускаются. Второй пункт – вооружение и тяжелая техника должны быть сданы».

Вопросы о реинтеграции и обеспечении прав и безопасности армян Нагорного Карабаха будут обсуждаться на встрече между представителями Азербайджана и карабахских армян в городе Евлахе 21 сентября.

МИД Армении отметил, что армяне Нагорного Карабаха теоретически могут жить под управлением Азербайджана, но диалог должен быть налажен:

«У армян трудная история, насчитывающая тысячелетия, жизнь в этом регионе никогда не была легкой, и это продолжается по сей день. Но думаю, что главный вопрос, который будет обсуждаться в рамках диалога между Степанакертом и Баку, – обеспечение прав человека и безопасность армян, проживающих в Нагорном Карабахе», – заявил замминистра иностранных дел Армении Паруйр Оганесян.

При этом в Ереване дали понять: никакого отношения к достигнутым договоренностям Армения не имеет, однако, по словам премьер-министра Никола Пашиняна, в Ереване принимают к сведению решение Степанакерта прекратить сопротивление:

«Конечно, мы ознакомились с текстом, хотя Республика Армения никак не участвовала в формировании этого текста и не была стороной обсуждений. В любом случае мы принимаем к сведению это заявление. Мы надеемся, что после такого шага миротворческий контингент Российской Федерации полностью выполнит свои обязанности, в связи с чем, как вы знаете, у нас и раньше были некоторые оговорки».

Москве такая постановка вопроса не понравилась. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал понять: в сегодняшней ситуации виновато само руководство Армении, а Москва лишь исходит из тех реалий, которые создало правительство Никола Пашиняна:

«Кремль исходит из двух основных критериев. Первым из них являются трехсторонние соглашения, подписанные в 2021 и 2022 годах. Эти соглашения заложили основу для усилий, направленных на мирное урегулирование существующей проблемы. Вторым, также чрезвычайно важным критерием, является заявление премьер-министра Армении Пашиняна о признании границ Азербайджана такими, какими они были в 1991 году. Это означает, что Армения признала Карабах неотъемлемой частью территории Азербайджана. Этот факт существенно изменил многие положения. Именно поэтому мы не принимаем подобные упреки, особенно после того, как армянская сторона решила признать Карабах частью Азербайджана. Де-юре Азербайджанская Республика действует на своей территории».

Что же касается действий или, как утверждают в Ереване, бездействия российских миротворцев, президент России Владимир Путин подчеркнул, что претензий к ним быть не может, так как именно они обеспечили и продолжают обеспечивать безопасность карабахских армян, а также сумели договориться о прекращении огня:

«Наши миротворцы очень активно работают со всеми сторонами, вовлеченными в этот конфликт. Они делают все, чтобы защитить мирное население. В нашем главном базовом лагере находится более 2000 мирных жителей. Более 1000 из них – дети. Повторяю, мы находимся в очень тесном контакте со всеми сторонами конфликта. С властями Еревана, Степанакерта и Баку. Я надеюсь, что мы сможем достичь деэскалации и мирного решения».

Силовая операция Азербайджана в Нагорном Карабахе длилась ровно сутки. Столь быстрое согласие руководства самопровозглашенной республики на прекращение огня на условиях Баку означает фактическую капитуляцию и говорит о неспособности местных армянских сил к сопротивлению.

После поражения во второй карабахской войне в 2020 году непризнанная республика оказалась в фактической изоляции. Единственной дорогой, связывающей Степанакерт с Арменией, оставался Лачинский коридор, но в декабре 2022 года азербайджанские военные перекрыли и этот маршрут. Таким образом, в военном плане все, что местные силы самообороны могли противопоставить регулярной и хорошо оснащенной армии Азербайджана, – это остатки старой советской техники и несколько тысяч бойцов с легким стрелковым вооружением и скудным боезапасом.

По сути, руководству Карабаха неоткуда было ждать помощи. Как бы ни требовали сотни протестующих в Ереване от премьер-министра Армении Никола Пашиняна защитить карабахских армян, сделать это было практически невозможно. Вступать в открытый военный конфликт с Азербайджаном в нынешних условиях для Армении означает поставить под угрозу уже свою территориальную целостность, а, возможно, и суверенитет. Особенно учитывая то, что у Азербайджана есть серьезный союзник в лице турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, готового, в случае необходимости, в отличие от выступившей на стороне Армении Европы, или тех же США, открыть второй фронт:

«Как все сейчас признают, Карабах является азербайджанской территорией. Навязывание какого-либо другого статуса никогда не будет принято. Мы поддерживаем шаги Азербайджана по сохранению своей территориальной целостности».

При этом западная пресса делает из случившегося более глобальный вывод: Москва, ослабленная войной в Украине, уже не является непререкаемым авторитетом на Южном Кавказе. Ее возможности по стабилизации обстановки по факту невелики, и Кремль явно не горит желанием ввязываться в новый конфликт, рискуя при этом отношениями с Турцией.

Если три года назад Владимир Путин еще мог вмешаться и потребовать мира после 44 дней второй карабахской войны, а Кремль все еще рассматривался как гарант суверенитета Армении, то сейчас декларируемая поддержка России содержит многочисленные нюансы. Кремль, вполне вероятно, хочет наказать и унизить премьер-министра страны Никола Пашиняна.

Азербайджан же, который так и не смог полностью принять оформленное в Москве перемирие 2020 года, помешавшее ему вернуть весь Нагорный Карабах, похоже, выбрал нынешний момент явной слабости России, чтобы завершить начатое.

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