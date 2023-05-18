Алла Пугачёва и Наина Ельцина поручились за Евгения Ройзмана

В Октябрьском районном суде Екатеринбурга проходит третье заседание по делу бывшего мэра города Евгения Ройзмана, которого обвиняют по статье о дискредитации армии. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Ройзман вины не признаёт.

Адвокат политика Владислав Идамжапов попросил приобщить к делу характеристики, которые Ройзману дали известные люди. Среди них – певица Алла Пугачёва, вдова бывшего президента России Наина Ельцина, екатеринбургский драматург и режиссёр Николай Коляда, бывший главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.

Однако обращение Пугачевой судья не принял, заявив, что оно «не процессуальное и не исследуется», пишет Itʼs My City.

Поддержать Ройзмана в Екатеринбург приехал Нобелевский лауреат, главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов.

«Всю жизнь всех поддерживает Ройзман, иногда наступает момент, когда не он должен вступиться за всех, а все за него», — цитирует Муратова телеканал «Дождь».



На сегодняшнем заседании в качестве свидетелей защиты выступили учредитель Фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер и отец мальчика со спинально-мышечной атрофией Миши Бахтина, которому фонд Ройзмана помог в сборе денег на лекарство.

«Ройзман из тех, на ком держится наша страна, как пример милосердия», — сказала Федермессер, завершая свое выступление.

Уголовное дело на Евгения Ройзмана было заведено в августе прошлого года. Ранее суд трижды штрафовал политика по административной статье за дискредитацию вооружённых сил России – на общую сумму в 150 тысяч рублей. На время следствия суд запретил Ройзману пользоваться интернетом, посещать публичные места и общаться со всеми, кроме адвоката.

Как сообщало It's My City, согласно обвинительному заключению, Ройзман дискредитировал российскую армию тем, что назвал «спецоперацию» в Украине войной, а символ Z – «зигой».