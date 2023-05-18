Россия нанесла новые ракетные удары по Киеву и Одессе. Один человек погиб

Ночью Россия нанесла очередную серию ракетных ударов по Украине. По всей территории страны была объявлена воздушная тревога.

Девятому по счету воздушному нападению с начала мая подверглась столица Украины. Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил о новой серии беспрецедентных по своей мощи и интенсивности воздушных атак на Киев.

В этот раз атака, по сведениям Попко, удары наносились крылатыми ракетами типа Х-101/555 со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160 из района Каспийского моря. После запуска ракет были задействованы разведывательные беспилотники.

Как утверждает Попко, по предварительной информации, все враждебные цели в воздушном пространстве Киева были обнаружены и уничтожены.

В трех районах — Деснянском, Дарницком и Днепровском — зафиксированы падения обломков, сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Наибольшие повреждения зафиксированы в Дарницком районе – там было возгорание на территории гаражного кооператива. Пожар ликвидирован.

О пострадавших информации не поступало.

Представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук сообщил, что в результате ракетной атаки на Одесскую область вчера вечером погиб один человек, двое ранены.

По его словам, большинство ракет были сбиты над морем силами ПВО, но есть попадание в промышленный объект.

«Суспильне» сообщает о взрывах в Винницкой, Хмельницкой, Житомирской областях и в Харькове.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный утверждает, что в ночь на четверг были уничтожены 29 из 30 российских крылатых ракет морского, воздушного и наземного базирования, выпущенных по Украине. Уничтожены также четыре беспилотника, заявил Залужный. Эта информация не может быть оперативно верифицирована.

Минобороны России новые ракетные атаки по территории Украины не комментировало.

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